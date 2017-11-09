Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина

Евгений Головатюк / ЛIГАБiзнесIнформ

Кабинет министров объявил о начале монетизации субсидий для населения. 8 ноября правительство одобрило постановление о переходе с 2018 года на денежные расчеты жилищных льгот. Пока монетизация предусмотрена исключительно на уровне предприятий-поставщиков услуг и напрямую населения не коснется.

Тем не менее, вице-премьеры Геннадий Зубко и Владимир Кистион успели заявить, что решение правительства впервые откроет рынок поставок газа населению для частных трейдеров, которые придут на смену облгазам и Нафтогазу, а также приведет новых поставщиков в коммунальный сектор.

Эти заявления делаются на фоне сдерживания роста цен на газ для населения и проблем с нехваткой средств для выплат субсидий. Несмотря на то, что подготовленное Министерством финансов постановление было поддержано членами правительства единогласно, Кабмин поручил Министерству социальной политики доработать документ.

LIGA.net выяснила, чего ожидать потребителю от объявленной монетизации и, кто проиграет от таких решений.

Кругооборот бумажных субсидий

Монетизация субсидий - это переход от клиринговых (безденежных) взаимозачетов между поставщиками и органами государственной власти, на расчеты живыми средствами, которые в конечном итоге должны получать потребители для оплаты коммунальных услуг.

Принятое 8 ноября постановление адресных выплат населению пока не предусматривает. Документ касается изменений в механизме расчетов между поставщиками энергоносителей и ЖКХ-услуг с государством. Правительство изменило только процедуру и сократило цепочку расчетов. Новый механизм должен заработать с 1 января 2018 года.

Для понимания того, какие изменения вводит Кабмин, необходимо знать нынешнюю систему субсидирования. На примере поставок газа, ее можно кратко описать следующим образом.

НАК Нафтогаз Украины покупает у своей дочерней компании Укргаздобыча весь объем газа по регулируемой цене (4849 гривен/тыс. кубометров без НДС). После чего продает его облгазам также по регулируемой цене (4 942,4 гривен/тыс. кубометров) с маржей 2,5%. Облгаз рассчитывается с Нафтогазом за газ бумажными протоколами. Нафтогаз протоколами рассчитывается с Укргаздобычей, которая вносит эти расписки Минфину в счет ренты на добычу газа (рента идет на выплату субсидий).

Только после этого Госказначейство перечисляет из бюджета живые деньги областным администрациям, которые покрывают облгазам субсидии. Все это сопровождается согласованием объемов льгот со всеми участниками процесса, по итогам которых подписываются акты сверки. Прохождение всего лабиринта взаимозачетов и согласований занимает от одного до трех месяцев, в результате чего как у облгазов так и Нафтогаза возникают кассовые разрывы.

Новое решение Кабмина призвано упростить кругооборот субсидий в стране.

Новая схема будет выглядеть следующим образом. Местные органы власти собирают данные об объемах начисленных субсидий. Компании-поставщики услуг (облгазы, облэнерго, ТКЭ, водоканалы), в свою очередь, готовят на основе фактических данных реестры объемов потребленных энергоносителей и предоставленных услуг, подлежащих субсидированию. Эти объемы не должны превышать показатели местных властей. Финансовые департаменты областей сводят все реестры и передают их Госказначейству, которое перечисляет живые деньги на субсидии для облгазов, облэнерго, коммунальных предприятий. Все расчеты проходят через счета в госбанках под контролем Минфина.

"Принятое решение является инновационным, поскольку отменяет механизм безденежных расчетов между участниками рынка теплоснабжения, - прокомментировал решение вице-премьер Геннадий Зубко, - Предприятиям-поставщикам услуг будут направлены живые деньги по субсидиям и полностью отменены клиринговые расчеты".

Фактор Нафтогаза

Из цепочки согласований и расчетов объемов субсидий, согласно новому постановлению, исчезает Нафтогаз. Теперь госхолдингу придется рассчитываться с Укргаздобычей живыми деньгами, получаемыми от облгазов или предприятий ТКЭ. При этом, объемы газа, которые будут поставлены в счет субсидий, Нафтогаз контролировать не сможет.

Это выглядит странно, поскольку сегодня НАК продает газ для потребностей населения по ценам ниже рыночных. Это так называемые специальные обязательства, возложенные государством на Нафтогаз.

Вице-премьер Владимир Кистион считает, что ликвидация в системе начисления субсидий безденежных расчетов приведет на рынок поставок газа населению частные компании. "Теперь любой поставщик и владелец ресурса может включиться в цепочку поставок газа потребителям, которые получают субсидии, - говорит он. - Это, пожалуй, самый весомый шаг к полномасштабному рынку природного газа".

Слова Кистиона действительно могут воплотиться в реальность, но только после повышения тарифов на газ для населения. На сегодня регулируемая цена для домохозяйств составляет 4 942,4 гривен/тыс. кубометров (без НДС, и расходов на транспорт). Частные компании продают газ на свободном рынке минимум на 30% дороже - по 6800 -7300 гривен (без НДС).

Правительство Владимира Гройсмана уже несколько месяцев откладывает повышение цен на газ, несмотря на то, что рост тарифов предусмотрен постановлением Кабмина №187 от 22 марта этого года. Несговорчивость украинского правительства в вопросе цен на газ едва ли не основная причина, по которой МВФ откладывает решение о выделении очередного транша для Украины.

В принятом Кабмином постановлении есть и другие противоречия. Даже в случае повышения цен на газ для населения до уровня импортных, частный трейдер закупивший ресурс из Европы или России, не сможет поставить его субсидированному домохозяйству и получить оплату. Согласно принятому постановлению, субсидии предусмотрены только на оплату газа отечественного производителя.

Впрочем, такая несогласованность полностью ложится в логику последних заявлений членов правительства. В ноябре Кистион на заседании комитета по ТЭК допустил, что часть газа Укргаздобычи будет продаваться на свободном рынке в обход Нафтогаза. Кто и по каким ценам получит доступ к государственному газу пока не известно.

Проблема на 60 млрд

Субсидии были внедрены правительством в 2014 году после повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Механизм льгот заменил дотации, которыми государство из бюджета напрямую покрывало убытки предприятий ЖКХ и НАК Нафтогаз Украины. Это было требование международных доноров.

В 2014 году объем субсидий составил около 18 млрд гривен. В госбюджете на 2017 год было заложено в 3,4 раза больше - 61,2 млрд. Эти средства уже исчерпаны. Дополнительная потребность в субсидиях до конца года, по данным Минсоцполитики, составляет около 10 млрд гривен. При этом объем субсидий зачастую превышает объем предоставленных услуг.

Это особенно очевидно при поставках газа для домохозяйств без приборов учета. По нормативу, к примеру, потребляется 7 кубометров в месяц, по факту - только 3 кубометра. Но облгаз получает от государства "субсидию" за поставку нормативных 7 кубометров. С поставками тепла и горячей воды и электроэнергии ситуация та же. В итоге государство переплачивает, а поставщик саботирует установку приборов учета.

Такое положение дел можно исправить только массовой установкой счетчиков и переходом к адресной выплате субсидий, кода потребитель получает на счет живые деньги, которые может расходовать только на оплату ЖКХ-услуг. Внедрение адресных выплат правительство обсуждало более трех лет.

"Нынешнее решение правительства только первый этап на пути к монетизации, - говорит министр финансов Александр Данилюк. - Следующие два этапа предусматривают создание необходимой инфраструктуры, единого реестра и базы данных субсидиантив и их верификация с дальнейшей монетизацией субсидий на уровне домохозяйств".