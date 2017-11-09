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Инфляция в октябре замедлилась до 1,2%, в годовом измерении - до 14,6% - Госстат
20:09 08.11.2017 |
Потребительские цены в Украине в октябре 2017 года выросли на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.
По данным Госстата, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция в октябре замедлилась до 14,6% с 16,4% по итогам сентября.
С начала года инфляция достигла 11,5%, уточнил Госстат.
На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 14,9% и 10,2%) подорожали яйца и сало. На 5,5-1,5% повысились цены на молоко, масло, сметану, сыры, кисломолочную продукцию, рис, говядину, хлеб. В то же время на 6,5-0,7% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, овощи, свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,1%, канализацию - на 1,1%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.
Повышение цен на транспорт в целом на 2,4% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок железнодорожным пассажирским транспортом на 5,5%.
В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,1%.
Индекс цен потребителей в октябре 2017г, %
|октябрь 2017 к сентябрю 2017
|октябрь 2017 к декабрю 2016
|октябрь 2017 г. к октябрю 2016
|январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016
|Индекс потребительских цен
|1,2
|11,5
|14,6
|14,6
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,1
|15,0
|18,0
|11,9
|Продукты питания
|1,1
|15,4
|18,6
|12,3
|Хлеб та хлебопродукты
|0,5
|8,5
|11,0
|7,9
|Хлеб
|1,5
|15,3
|19,5
|14,4
|Макаронные изделия
|0,6
|6,8
|7,7
|5,4
|Мясо и мясопродукты
|0,8
|29,2
|29,9
|19,1
|Рыба та рыбопродукты
|0,1
|1,3
|1,2
|1,9
|Молоко
|5,5
|12,4
|28,3
|26,7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,8
|13,6
|24,1
|22,4
|Яйца
|14,9
|2,1
|4,3
|2,2
|Масло сливочное
|4,1
|14,5
|28,9
|28,8
|Масло подсолнечное
|-0,1
|2,3
|3,2
|5,9
|Фрукты
|-4,6
|35,0
|25,6
|12,3
|Овощи
|-0,8
|17,0
|29,4
|8,0
|Сахар
|-5,5
|2,1
|6,6
|9,2
|Безалкогольные напитки
|0,4
|5,7
|6,1
|4,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,3
|19,3
|24,7
|27,1
|Одежда и обувь
|2,4
|4,2
|0,7
|2,8
|Одежда
|2,1
|4,2
|0,4
|2,4
|Обувь
|2,8
|4,4
|1,2
|2,9
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|9,4
|15,2
|30,7
|Содержание и ремонт жилья
|0,9
|6,3
|7,2
|7,4
|Водоснабжение
|2,1
|21,3
|25,6
|30,9
|Канализация
|1,1
|16,3
|19,2
|24,9
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,4
|45,5
|46,7
|34,3
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|28,1
|54,2
|Природный газ
|0,0
|1,2
|1,2
|9,9
|Горячая вода, отопление
|0,1
|0,4
|22,4
|75,0
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,3
|2,2
|2,5
|2,8
|Здравоохранение
|1,0
|5,8
|6,4
|6,0
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|1,0
|4,3
|4,5
|3,8
|Амбулаторные услуги
|1,2
|12,6
|14,5
|13,8
|Транспорт
|2,4
|12,4
|14,4
|13,9
|Топливо и масла
|4,4
|13,3
|16,0
|17,2
|Транспортные услуги
|0,4
|19,0
|20,5
|16,8
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-5,5
|6,4
|6,5
|3,5
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,1
|20,7
|22,5
|18,7
|Связь
|0,8
|7,5
|10,6
|8,3
|Отдых и культура
|0,7
|4,2
|4,5
|4,4
|Образование
|0,2
|14,9
|15,4
|11,2
|Рестораны та гостиницы
|1,9
|13,7
|15,4
|13,0
|Разные товары и услуги
|0,2
|1,5
|4,2
|5,1
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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