Инфляция в октябре замедлилась до 1,2%, в годовом измерении - до 14,6% - Госстат

Потребительские цены в Украине в октябре 2017 года выросли на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

По данным Госстата, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция в октябре замедлилась до 14,6% с 16,4% по итогам сентября.

С начала года инфляция достигла 11,5%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 14,9% и 10,2%) подорожали яйца и сало. На 5,5-1,5% повысились цены на молоко, масло, сметану, сыры, кисломолочную продукцию, рис, говядину, хлеб. В то же время на 6,5-0,7% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, овощи, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,1%, канализацию - на 1,1%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,4% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,4%. Вместе с тем произошло удешевление перевозок железнодорожным пассажирским транспортом на 5,5%.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 7,1%.



Индекс цен потребителей в октябре 2017г, %

октябрь 2017 к сентябрю 2017 октябрь 2017 к декабрю 2016 октябрь 2017 г. к октябрю 2016 январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016 Индекс потребительских цен 1,2 11,5 14,6 14,6 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,1 15,0 18,0 11,9 Продукты питания 1,1 15,4 18,6 12,3 Хлеб та хлебопродукты 0,5 8,5 11,0 7,9 Хлеб 1,5 15,3 19,5 14,4 Макаронные изделия 0,6 6,8 7,7 5,4 Мясо и мясопродукты 0,8 29,2 29,9 19,1 Рыба та рыбопродукты 0,1 1,3 1,2 1,9 Молоко 5,5 12,4 28,3 26,7 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,8 13,6 24,1 22,4 Яйца 14,9 2,1 4,3 2,2 Масло сливочное 4,1 14,5 28,9 28,8 Масло подсолнечное -0,1 2,3 3,2 5,9 Фрукты -4,6 35,0 25,6 12,3 Овощи -0,8 17,0 29,4 8,0 Сахар -5,5 2,1 6,6 9,2 Безалкогольные напитки 0,4 5,7 6,1 4,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,3 19,3 24,7 27,1 Одежда и обувь 2,4 4,2 0,7 2,8 Одежда 2,1 4,2 0,4 2,4 Обувь 2,8 4,4 1,2 2,9 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 9,4 15,2 30,7 Содержание и ремонт жилья 0,9 6,3 7,2 7,4 Водоснабжение 2,1 21,3 25,6 30,9 Канализация 1,1 16,3 19,2 24,9 Содержание домов и придомовых территорий 0,4 45,5 46,7 34,3 Электроэнергия 0,0 28,1 28,1 54,2 Природный газ 0,0 1,2 1,2 9,9 Горячая вода, отопление 0,1 0,4 22,4 75,0 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,3 2,2 2,5 2,8 Здравоохранение 1,0 5,8 6,4 6,0 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 1,0 4,3 4,5 3,8 Амбулаторные услуги 1,2 12,6 14,5 13,8 Транспорт 2,4 12,4 14,4 13,9 Топливо и масла 4,4 13,3 16,0 17,2 Транспортные услуги 0,4 19,0 20,5 16,8 Пассажирский железнодорожный транспорт -5,5 6,4 6,5 3,5 Пассажирский автодорожный транспорт 1,1 20,7 22,5 18,7 Связь 0,8 7,5 10,6 8,3 Отдых и культура 0,7 4,2 4,5 4,4 Образование 0,2 14,9 15,4 11,2 Рестораны та гостиницы 1,9 13,7 15,4 13,0 Разные товары и услуги 0,2 1,5 4,2 5,1

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат