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Финансисты объясняют снижение курса доллара на межбанке сезонностью
23:25 07.11.2017 |
Безналичный курс доллара скатывается вниз второй день подряд: 7 ноября он потерял еще 10 копеек, и зафиксировался в рамках 26,71-26,72 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. За два дня валюта подешевела совокупно на 26 копеек.
Гривна начала укрепляться с самого утра, и поначалу Нацбанк на это никак не реагировал. Аж пока цена доллара не рухнула до нужного ему уровня.
«После старта движение курса ускорилось, и межбанк ушел в диапазон 26,70-26,73 грн./$, где вышел НБУ с запросом лучшего курса», - отметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Чиновники скупались в два захода: до обеда выкупили на рынке $30 млн., а после него - еще $19 млн. Средняя цена выкупа НБУ составила 26,72 грн./$ - именно тот уровень, на котором в итоге закрывались торги.
$49 млн. на выкупе валюты - очень солидный объем, достойный открытого аукциона. Тем не менее, центробанк решил его не проводить и ограничиться лишь сделками с 20-кой уполномоченных банков. Это новая стратегия регулятора: сидеть в засаде до конца и выходить на рынок только, когда экспортеры окончательно отчаются и максимально низко опустят свои ценники. В таком случае, можно «пылесосить» доллар по низкой цене.
Банкиры высчитали, что при проведении Нацбанком открытого аукциона для всех финучреждений, вчера безналичный курс отскочил бы на 26,90 грн./$ (а не просел бы к 26,82 грн./$, как это произошло), а сегодня - к 26,80 грн./$ вместо итоговых 26,72 грн./$.
Похоже, нацбанковцы стали больше думать о своих KPI и пополнении золотовалютных резервов, и меньше помогать ГФС, озадачиваясь пополнением госбюджета (чем меньше гривны получат за свою валютную выручку экспортеры, тем меньше они отстегнут в госбюджет).
Может потому, что финансисты увидели значительное увеличение валютного потока. 6 ноября продажи доллара на межбанке подскочили сразу на 46%, а 7-го прибавили еще 6%, и достигли $506,62 млн. Вчера казначеи говорили о валютных распродажах банков (они сбрасывали доллар с длинных валютных позиций), а уже сегодня пеняли на экспортеров.
«Действительно валютной выручки продается значительно больше, и это вызвано не столько спекуляциями, сколько конъюнктурой бизнеса. Именно сейчас возросли объемы продаж у украинских металлургов и аграриев на внешних рынках. Это сезонность - в это время продажи доллара часто подрастают. В тоже время пошел на убыль спрос, хотя не думаю, что он полностью сошел на нет (некоторые нерезиденты любят покупать валюту и под конец месяца, и тогда происходит репатриация дивидендов)», - объяснил Юрий Гриненко.
Из числа валютных продавцов на межбанке во вторник выделяли ПУМБ, ING Bank, Ситибанк, Укргазбанк, Приватбанк и Креди Агриколь Банк. А из покупателей, кроме НБУ, - Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.
Наличный рынок плавно двигался вслед за межбанком, однако так и не докатился до его курсового коридора.
«Котировки наличного рынка симметрично снизились до уровня 26,80-26,87 грн./$ к середине дня», - уточнил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты уверены, что цены в кассах и дальше продолжат идти за межбанком. В каком темпе - на этот счет есть несколько версий.
«Скорее всего, завтра старт межбанка произойдет в рамках 26,65-26,73 грн./$, доллар еще может дешеветь», - допустил Юрий Гриненко.
Еще оптимистичнее настроен Олег Ропяк, который допускает движение к 26,50 грн./$.
А самый сдержанный прогноз дал Олег Куринной, который ждет завтра торговлю в рамках 26,70-26,80 грн./$.
«Факторами укрепления курса гривны являются завершение периода покупки валюты нерезидентами для вывода дивидендов, финализация квартальных бюджетных платежей, уменьшение остатков на корсчетах банков, снижающее спекулятивный ресурс для раскачки рынка, а также сокращение разрыва наличного рынка с межбанком. Высокий спрос на валюту со стороны импортеров сохраняется, обеспечивая самостоятельную регулировку рынком спроса и предложения, без вмешательства регулятора», - резюмировал он.
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