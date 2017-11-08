Запутанные списки. Почему новый Избирательнвй кодекс не решит ни одной проблемы

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Избирательный кодекс, принятый в первом чтении, делает подсчет голосов гарантированно максимально затянутым по времени. И это не единственная проблема нового кодекса.

Cегодня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за меняющий существующую смешанную систему на систему с открытыми списками новый Избирательный кодекс, внесенный в парламент коллективом авторов во главе со спикером Андреем Парубием и Леонидом Емцем из "Народного фронта". Примечательно, что документ набрал минимум необходимых голосов - ровно 226. И уже это ставит под большое сомнение возможность данного документа быть принятым в целом.

Что касается новой избирательной системы, то вкратце она выглядит следующим образом. Политические партии формируют два списка кандидатов в народные депутаты. Первый привычный всем общенациональный и второй - региональный, делящийся уже на 27 списков, по одному на каждый избирательный регион. Вся страна таким образом делится на 27 избирательных регионов. С некоторыми исключениями каждая область становится отдельным избирательным регионом. Киев, например, делится на два региона - Правобережный и Левобережный, а в Херсонская область объединяется в один регион с Крымом и Севастополем, но в целом принцип одна область - один избирательный регион соблюдается.

Во время выборов избиратель голосует в одном бюллетене, но в двух графах: в первой - за партию в целом, а во второй - за конкретного кандидата в своем регионе. При этом ставится не знакомая галочка или крестик, а номер партии и номер кандидата. Разумеется, при подсчете голосов будут возникать трудности расшифровки рукописных цифр, поскольку единички, например, часто напоминают четверки и семерки. В таких случаях избирательная комиссия должна принимать решения голосованием после того, как все желающие лично осмотрят конкретный бюллетень.

При подсчете голосов в первую очередь определяется избирательная квота партии. Для этого количество голосов, отданных за все партии, которые преодолели проходной барьер в 4%, делится на 450, т.е. на общее число мандатов. Полученный целый результат и становится ключевым в дальнейших подсчетах.

Теперь определяется количество мандатов, полученных партией в отдельном регионе. Для этого голоса, отданные за партию в каждом регионе делятся на избирательную квоту. Таким образом высчитывается, сколько мандатов партия получила в каждом округе. После этого определяется остаток деления, т.е. число голосов, отданных за региональный список партии, который оказался не использованным при региональном распределении мандатов. После этого все голоса, отданные за партию в регионах, суммируются ЦИК и определяется число неиспользованных голосов.

Следующий этап - распределение мандатов между конкретными депутатами. Вначале свои мандаты получают депутаты из региональных списков (в каждом регионе должно быть минимум пять депутатов от каждой партии), в очередности, соответствующей набранным голосам. Потом число неиспользованных голосов делится на избирательную квоту и соответствующее количество дополнительных депутатов омандачиваются уже в соответствии с местами из общенационального списка, за исключением тех, кто уже получил мандат по региональному списку.

Как видим, помимо откровенного "косяка" с вписыванием цифр в бюллетень, который можно исправить, заменив бюллетень с двумя графами на традиционный с галочками или крестиками, в принятом в первом чтении законопроекте хватает проблем. Главная из них слишком сложная система распределения мандатов. То, что она будет непонятна подавляющему большинству избирателей, более чем очевидно. Кроме того, подсчет голосов гарантированно будет максимально затянут по времени, ведь высчитать ключевую цифру для подсчетов будет возможно только после полного подсчета всех проголосовавших на каждом избирательном участке. Следовательно, любая судебная тяжба вокруг подсчета голосов на одном участке (а такое в украинской избирательной практике случается регулярно) способна намертво затормозить весь избирательный процесс. Ну, и не нужно забывать - чем сложнее методика подсчета голосов, тем больше возможностей для спекуляций и манипуляций открывается перед участниками избирательной гонки.

Так что перспективы данного документа пройти второе чтение выглядят не слишком убедительными, тем более, что и помимо, математических вопросов подсчета голосов, в законопроекте достаточно спорных новелл. Например, о квоте для женщин (минимум две позиции в каждой пятерке списка).

Но главная ошибка всех, кто ратует за изменение избирательной системы, в их уверенности, что новый избирательный закон качественно изменит состав парламента. И наконец в законодательный орган придут честные, профессиональные и независимые от олигархов политики. Это вряд ли произойдет, даже если во втором чтении "причесать" законопроект до идеального состояния. Ведь уровень наших парламентариев в последнюю очередь зависит от избирательной системы, а в первую - от уровня политиков вообще и основной массы избирателей.

Посудите сами, за 26 лет независимости Украина имела уже три избирательных системы - полностью мажоритарную, полностью пропорциональную с закрытыми списками и смешанную, как сейчас. И ни одна из этих систем не обеспечила ожидаемого качества народных избранников. Мажоритарка открывала дорогу политической коррупции и оголтелому популизму - покупка голосов избирателей гречкой и продуктовыми наборами уже давно стала общеукраинским анекдотом. Пропорциональная система породила партийные списки с водителями, телохранителями, любовницами и родственниками партийных лидеров и спонсоров партии, а также такое неприятное явления как "тушкование" - скупку депутатов партией власти. Существующая сейчас смешанная система несет все негативные черты обеих, что гарантированно будет характерно и для системы с открытыми списками, какой бы эта система не была. Ведь кандидатам никто не запретит, ни "засевать" свои округа гречкой (разве что в связи с увеличением размера округов до целой области гречки понадобиться несколько больше), ни зарабатывать себе дешевую популярность популизмом, ни ставить в региональные списки олигархов, родственников и любовниц, ни перекупать депутатов уже после формирования парламента.

Пока рядовые избиратели не научатся отличать популизм от ответственной политики, и не станут достаточно обеспечеными, чтобы кандидат не мог подкупить их дешевыми подачками, даже самая прогрессивная избирательная система ничего принципиально не изменит. А воспитать украинских граждан дело куда более сложное и длительное, чем написание любого Избирательного кодекса.