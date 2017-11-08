Верховная Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса.

За принятие за основу законопроекта №3112-1 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом Рада отклонила проект избирательного кодекса депутата от группы "Партия "Відродження" Валерия Писаренко №3112 (102 голоса).

Законопроект №3112-1 председателя Рады Андрея Парубия, депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также и за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 4%.

После определения партий, преодолевших барьер, ЦИК будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевшие избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

После этого ЦИК будет определять количество мандатов, которые будет получать каждый региональный список партии.

Для этого количество поданных за него голосов в избирательном регионе делится на избирательную квоту, и полученное число округляется до целого числа.

Эти мандаты будут получать кандидаты от партии в избирательном регионе, которые получили в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

Нераспределенные в округах места партии получит список кандидатов от этой же партии в общегосударственном избирательном округе.

Как сообщали Українські Новини, 19 октября Рада отклонила новую редакцию закона "О выборах народных депутатов Украины".