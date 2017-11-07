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Международные резервы НБУ в октябре выросли на 4% до $18,7 млрд
Международные резервы Национального банка в октябре выросли на 4% до 18,736 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Международные резервы на 1 ноября составили 18 735,8 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным.
Соответственно, резервы третий месяц подряд обновляют максимум с начала 2014 года.
Сегодня резервы на 21% превышают уровень начала текущего года.
В частности, по итогам октября резервы выросли на 98 млн долларов, или 4%.
Увеличению объемов резервов в течение октября способствовали: поступления в пользу правительства на сумму 185,3 млн долларов, в том числе 170,3 млн долларов - от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте; поступления от операции swap с уполномоченным банком на внутреннем рынке на сумму 100 млн долларов.
В то же время из международных резервов было направлено 147,2 млн долларов на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанке под действием временных факторов.
В течение октября Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 181,2 млн долларов, в том числе 41 млн долларов - по интервенциям в форме запроса лучшего курса.
В то же время в октябре Национальный банк купил в результате проведения интервенций в форме запроса лучшего курса 34 млн долларов.
Также 30,9 млн долларов были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
Из них 3,3 млн долларов - с целью обслуживания ОВГЗ, номинированных в валюте.
По состоянию на 1 ноября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.
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