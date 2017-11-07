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Банки залили межбанк валютой
21:17 06.11.2017 |
Валютный межбанк преподнес в начале недели настоящий сюрприз: вместо плавного удорожания американской валюты, прогнозируемого казначеями с пятницы, произошел резкий обвал курса доллара - сразу на 16 копеек. В итоге рынок закрылся 6 ноября в рамках 26,80-26,82 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Валютные котировки покатились вниз с самого утра: уже к 11 часам они рухнули к 26,86-26,88 грн./$, уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, а к полудню - 26,81-26,85 грн./$. Что разгорячило не только нерезидентов, которые докупали доллар для репатриации дивидендов и импортеров, но и Нацбанк. Чиновники выходили со скупкой СКВ и приобрели достаточно солидную сумму. Без аукциона, лишь у 20-ки уполномоченных банков.
«НБУ купил у маркетмейкеров $40 млн через запрос лучшего курса. В среднем, по 26,8228 грн./$», - уточнил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Рынок буквально завалили валютой. Объемы продажи доллара на безналичных торгах выросли более чем на треть: с пятничных $327,04 млн. до $478,32 млн.
Говорят, что мощную долларовую распродажу устроили даже не экспортеры, а банки. У финансистов сегодня не хватало гривни, потому они продавали СКВ со своей валютной позиции.
«Объем свободной ликвидности снизился на 1,7 млрд грн., и составил 75,9 млрд грн. При этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,4 млрд грн. - до 41,8 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,3 млрд грн. (до 34,1 млрд. грн.)», - уточнил Олег Куринной.
Значительного роста спроса на валюту, как на прошлой неделе, больше не наблюдалось.
«Уменьшение остатков на корсчетах банков ограничивает спекулятивный ресурс и является стабилизирующим курс фактором», - подчеркнул Куринной.
В кассах наличный курс доллара 6 ноября снижали вслед за межбанком: с утренних 26,93-26,99 грн./$ среднее значение опустилось до 26,87-26,92 грн./$. Это сыграло на уменьшение спроса. Люди стали выжидать, надеясь на дальнейшее удешевление валюты.
Произойдет оно или нет - ключевой вопрос. И на него нет однозначного ответа. На завтра финансисты дают два прогноза: либо фиксация межбанка на текущем уровне, либо небольшое подорожание валюты.
«Против гривны играют сохраняющийся повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, в частности, нефтетрейдеров, на фоне подорожания энергоресурсов на мировых рынках, а также нерезидентов и наличного рынка. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,85-26,90 грн./$», - резюмировал Куринной.
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