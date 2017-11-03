НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 6,2% и денежной массы на 9,1% в 2018

Национальный банк прогнозирует рост монетарной базы на 6,2% и денежной массы на 9,1% в 2018 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

НБУ изменил прогноз роста монетарной базы в 2017 году до 3,3% в этом году, денежной массы - 6,8%.

В 2018 году рост монетарной базы ожидается на уровне 6,2%, денежной массы - на 9,1%.

"Годовой прирост денежной массы в 2018-2019 годах (9% и 10%) будет опережать прирост денежной базы (на 6% и 5%). Умеренное смягчение кредитных условий будет способствовать восстановлению кредитной активности. Возобновление кредитования, повышение экономической активности субъектов хозяйствования и увеличение реальных доходов населения будут способствовать притоку депозитов в банки. Однако в условиях длительного поддержания жесткой монетарной политики денежная масса будет расти медленнее, чем номинальный ВВП", - сказано в отчете НБУ.

В 2018-2019 годах темпы роста депозитов (10% и 12%) будут превышать темпы роста наличности вне банков (6% и 4%).

НБУ это объясняет увеличением удельного веса безналичных расчетов и соответственно дальнейшим повышением мультипликации денег.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.