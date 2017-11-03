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Рост ВВП в 3-м квартале составил 2%, - НБУ
13:13 03.11.2017 |
Национальный банк констатирует, что в 3-м квартале 2017 года рост украинской экономики составил 2%.
Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
По данным НБУ, в 3-м квартале продолжился рост инвестиций и частного потребления.
"В промышленности показатели выпуска оставались близкими к прошлогодним: увеличение объемов производства в машиностроении, химической промышленности, деревообработке почти компенсировало падение выпуска в горно-металлургическом комплексе и производстве электроэнергии. Однако металлургия и энергетика быстрее, чем предполагалось ранее, адаптируются к новым условиям и переориентируются на новые источники поставок сырья. Весомым фактором поддержки реального сектора было также улучшение внешней ценовой конъюнктуры. Рост в сельском хозяйстве ограничивался низкой урожайностью в этом году и последующим снижением объемов производства в животноводстве", - отмечают в Нацбанке.
В общем, оценка роста реального ВВП в 3-м квартале была повышена по сравнению с предыдущим прогнозом (до около 2% г/г).
НБУ ожидает, что в 2017 году экономический рост будет близким к прошлогоднему - 2,2%. "Пересмотр прогноза в сторону увеличения произошел из-за лучших результатов экономической активности большинства отраслей, роста частного потребления на фоне ускорения роста реальных зарплат, а также с учетом продления активной инвестиционной деятельности предприятий. Фактором, который сдерживал экономический рост в этом году, является снижение производства в отдельных отраслях промышленности в связи с ограничением доступа к продукции предприятий, расположенных на НКТ (неконтролируемых территориях). Это будет определять весомый отрицательный вклад чистого экспорта в изменение ВВП в текущем году из-за потребности в дополнительном импорте энергоресурсов, в частности угля", - объясняет свой прогноз Нацбанк.
По мнению Центрального банка, в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.
"Частное потребление останется основным двигателем экономического роста и на прогнозном горизонте благодаря повышению заработных плат и пенсий, улучшению потребительских настроений населения и активизации потребительского кредитования. В то же время рост инвестиций несколько замедлится на фоне повышения производственных расходов и постепенного накопления основного капитала", - отмечает НБУ.
Высокую инвестиционную активность, как и раньше, будут демонстрировать предприятия сельского хозяйства, добывающей промышленности, металлургии, строительстве и тому подобное
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%.
В 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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