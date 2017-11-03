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МВФ выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша
10:30 03.11.2017 |
Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.
Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Українські Новини.
"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством", - сказал он.
Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.
"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - добавил он.
Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов.
Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не ожидает получения следующего транша Международного валютного фонда в 2017 году и ухудшил прогноз международных резервов до 18,6 млрд долларов на конец года.
При этом министр финансов Александр Данилюк не исключает получения транша Международного валютного фонда до конца текущего года.
12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.
После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.
Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.
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