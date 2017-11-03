Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится

Руслан Рудомський / Depo.ua

Уже не первый год от украинских государственных чиновников можно слышать громкие заявления о необходимости запуска собственного производства боеприпасов к стрелковому оружию, ведь в Украине сейчас таких предприятий нет вообще.

Последний раз эту тему на самом высоком уровне подняли буквально вчера, 2 ноября. В частности, Министерство экономического развития и торговли сообщило в Facebook, что Украина будет производить собственные боеприпасы.

По данным ведомства, для выполнения программы развития производства боеприпасов, которая предусматривает реанимацию предприятий и создание новых, МЭРТ провело процедуру закупки линии по производству корпусов снарядов и гильз калибра 100-155-мм, ведь планируется переход на основной калибр, которые используют страны НАТО 155-мм.

"Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды, скорее всего, будут на ГАХК "Артем", - сообщили в министерстве.

Также, согласно сообщению, на фондах Минобороны Украины планируется производить патроны калибра от 5,45-мм до 14,5-мм.

Заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко отметил, что в этом году был подписан контракт и будет уплачен аванс. Срок же изготовления оборудования составляет примерно 18-20 месяцев. То есть, начать производство собственных боеприпасов можно будет во второй половине 2019-го года.

Вообще, вопрос собственного производства боеприпасов для Украины сегодня является очень актуальным, ведь страна находится в состоянии хоть и не объявленной, но все же войны. Даже во время "режимов тишины" и разного рода "перемирий", украинским военнослужащим ежедневно приходится стрелять из разных видов стрелкового оружия (оно не запрещено Минскими соглашениями), опустошая тем самым склады, которые достались в наследство еще от СССР.

А с пополнением этих самых складов, как мы все знаем, у нас сейчас если не беда, то где-то близко к этому. Про Луганский патронный завод, который выпускал боеприпасы для стрелкового оружия, можно забыть. С производством снарядов в Украине тоже не все в порядке. А советские запасы мало того что не бездонные и часто некондиционные, так еще и в результате последних диверсий существенно "поредели".

Конечно, боеприпасы на складах не закончатся завтра-послезавтра. Кроме того, латыши с поляками выручают - в рамках международного сотрудничества по дешевке продают Украине свои советские запасы (сами они давно перешли на стандарты НАТО). В частности известно, что Литва в 2016-м году передала Украине 150 тонн боеприпасов, преимущественно патронов для АК-47. Но вечно так продолжаться не будет, а на строительство, запуск и наладку собственного завода, по оценкам специалистов, должно уйти не менее 2-3-х лет. Сейчас же его еще даже не начали строить.

В июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишь озвучил намерения выделить на строительство такого завода 1,4 млрд гривен. Это около 53 млн долларов, тогда как неоднократно озвучивались цифры, что полная стоимость такого завода в Украине потянет на все 200 млн долларов. То есть, если ежегодно выделять (не закладывать в бюджете, а именно выделять - потому что у нас эти процессы не всегда совпадают) по такой сумме, то лишь через четыре года получим первую продукцию.

Конечно, есть и более дешевые и более быстрые аналоги. Например, часто ставится в пример новый завод в Казахстане, к которому имеет прямое отношение украино-британская компания "Stiletto Systems LTD". Стоимость данного проекта оценивалась в 70 млн долларов при производственной мощности в 30 млн боеприпасов на год. Но! 30 млн - это много или мало? К сожалению, информации о текущих нуждах нашей армии найти не удалось, но по данным уже упоминавшегося Луганского патронного завода, до войны внутренние потребности Украины составляли 20 млн боеприпасов на год. Вот и думайте.

А тем временем стоит обратить внимание, что пока никто никаких средств вообще не выделил, а только озвучил намерения это сделать. Причем, далеко не впервые. Можно вспомнить, как еще в начале 2016-го года генеральный директор Госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов заявлял, что в течение года начнется строительство нового патронного завода, который обеспечит украинскую армию собственными патронами. По его словам, единственным фактором, который мог нарушить график работ, было финансирование проекта.

"Мы уже обратились в соответствующие органы государственной власти и сообщили, что все работы, которые были в компетенции "Укроборонпрома", завершены. И мы готовы к реализации уже непосредственно строительной части", - заявлял Романов 26 января 2016-го года.

"К сожалению, в "Укроборонпроме" недостаточно собственных оборотных средств, поэтому мы ждем открытия финансирования в этом году", - несколько скорректировал планы заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Владимир Коробов в январе уже 2017-го года.

Как мы понимаем, финансирование на этот проект до сих пор не выделили, а вчера в очередной раз озвучили намерение выделить аванс.

В связи с этим всем стоит задуматься над тем, кто должен такой завод строить - государство или частный инвестор? Свои плюсы и минусы есть у каждого из вариантов, но, будем откровенны: частный инвестор заинтересован, прежде всего, в прибыли, поэтому не будет затягивать процесс запуска завода ни на день, тогда как государство может годами "раскатываться", меняя приоритеты в зависимости от политической ситуации в стране. Собственно, именно это мы и наблюдаем.

Что характерно, и пока что довольно нетипично для Украины, инвесторы сами стучатся в двери и предлагают свое участие. Можно вспомнить хотя бы ту же украино-британскую компанию "Stiletto Systems LTD", которая занимается разработкой современных боеприпасов и имеет значительный опыт по их производству, в частности в Канаде и Казахстане.

Эта компания уже полтора года ведет переговоры с украинской властью, а 17 июля 2017-го года даже направила письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложениями относительно строительства в Украине боеприпасного производства, в котором предложила спектр стрелковых и артиллерийских боеприпасов калибром от 5,45-мм до 152-мм включительно.

При этом, в состав стрелковых боеприпасов калибром от 5,45-мм до 14,5-мм могут входить патроны с пулями со стальным термоскрепленным сердечником, так и с сердечником из твердого сплава на основе карбида вольфрама. В состав артиллерийских боеприпасов могут входить выстрелы как с бронебойными, так и осколочно-фугасными, фугасными и бетонобойными снарядами.

Компания выразила готовность принять участие в обновлении арсенала бронебойных боеприпасов стрелкового оружия Вооруженных сил Украины и даже провела испытания, протестировав на полигоне в Житомирской области патроны нового поколения, которые пробивают не только бронежилет 6-го класса, но и лобовую броню российских БТР и БМП.

Стоимость же всех снарядов собственного производства "Stiletto Systems LTD" обещает не выше, чем в мири и у постсоветских аналогов.

Как бы там ни было, а вопрос о целесообразности такого завода даже не стоит. Стоит вопрос о его необходимости, и чем быстрее - тем лучше. И это уже хорошо. Потому что это не только создаст новые рабочие места (а в процессе производства могут быть задействованы около 800 украинских предприятий различного профиля - и химическое производство, и машиностроение, и много других смежных предприятий и структур), но и уменьшит зависимость Украины от других государств. Ведь международная торговля оружием, кроме коммерческой, имеет еще и политическую составляющую, а это всегда несет в себе определенные риски. Даже сейчас не все страны-партнеры, по определенным причинам, хотят/могут продавать нам летальное оружие и патроны для него.

А если все грамотно продумать и спланировать, то новый завод сможет не только обеспечивать текущие потребности ВСУ и заполнять отечественные составы, но и производить продукцию на экспорт, ведь потребность в мире в боеприпасах будет всегда. Благо, украинская армия в вооружении семимильными шагами переходит на стандарты НАТО, поэтому проблем с несоответствием отечественных патронов и снарядов лучшим мировым аналогам быть не должно. Но, опять же: это если все грамотно продумать и спланировать.