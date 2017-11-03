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Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
21:32 02.11.2017 |
После небольшого перерыва курс доллара снова пошел в рост. 2 ноября он прибавил 6 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,93-26,95 грн./$, сообщил заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
Произошло то, что финансисты предвкушали еще в понедельник - иностранцы вышли на межбанк скупать валюту под вывод дивидендов, происходящий в начале каждого месяца. И тут же доллара стало недоставать.
«Сегодняшние торги проходили активно, на фоне преимущественного превышения спроса на валюту над ее предложением», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Основным драйвером являются репатриация дивидендов», - дополнил его Игорь Гах.
Объем торгов подрос со вчерашних $285,40 млн. до $311,66 млн.
В такие дни экспортеры работают по классической спекулятивной схеме: в первую очередь, выбрасывают на рынок обязательные к продаже 50% выручки, а затем - вторую половину заработка. Ее продают лишь, если курс доллара начинает активно подниматься вверх. Потому и происходит валютное подорожание.
В теории валютные распродажи экспортеров может стимулировать нехватка гривни. Но в начале месяца с этим обычно нет проблем, поскольку не приходится совершать налоговые платежи и неделей ранее бизнес обычно получает выплаты Госказначейства по НДС. Это дополнительные 7-9 млрд. грн. Потому свободной гривни у него предостаточно, и можно не тратить валюту.
«Объем свободной ликвидности сегодня снизился на 2,1 млрд грн. и составил 77,3 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,4 млрд грн. - до 40,3 млрд грн. А объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, поднялся на 1,3 млрд грн. - до 37 млрд грн.», - уточнил Куринной.
Потому рост курса доллара не удается остановить. И, кстати, он происходит не только на межбанке, но и в кассах.
«Котировки наличного рынка выросли симметрично межбанку и к середине дня составили 26,90-26,94 грн./$», - рассказал Куринной.
Завтра нерезиденты продолжат свои валютные закупки на межбанке, потому банкиры ждут дальнейшего подорожания доллара.
«Мы считаем, что рынок откроется в диапазоне 26,95-27,0 грн./$ и динамика будет иметь тенденцию к повышению курса доллара», - сказал нам Игорь Гах. Рядом находятся ожидания и других банкиров.
«3 ноября возможна попытка роста, но существенного прогресса не ожидаю. Рынок останется в диапазоне 26,90-27,0 грн./$», - заверил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
А Олег Куринной ждет торгов в рамках 26,90-26,99 грн./$.
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