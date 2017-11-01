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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинская сахарная промышленность благодаря завоеванию внешних рынков выходит из состояния упадка

 Надежда Бурбела / УНІАН

Украинская сахарная промышленность, которая исторически служила одним из локомотивов национального аграрного сектора, благодаря завоеванию внешних рынков выходит из состояния упадка. По итогам 2016-2017 маркетингового года украинские сахарные заводы произвели 2 млн тонн и экспортировали рекордные 767 тысяч тонн сладкого песка. При условии расширения географии продаж и улучшения качества отечественного продукта эксперты прогнозируют ренессанс сахарной отрасли в Украине.

Производство сахара наряду с выращиванием зерна исторически было одним из основных направлений украинского аграрного сектора и служило основой роста отечественной экономики.

С девятнадцатого века производство сахара было одним из ключевых драйверов развития многих регионов Украины и важным источником наполнения казны.

Так, семью олигархов и меценатов дореволюционной Украины Терещенко неспроста называют «сахарными королями». В конце позапрошлого столетия братья Терещенко основали целую сахарную империю, охватывающую десятки тысяч гектаров на Подолье, в Черниговской, Харьковской и Курской губерниях. «Товарищество сахарозаводов братьев Терещенко» стало самой большой сахаропромышленной компанией в Российской империи, а продукт их производства поставлялся даже в Китай.

К концу прошлого века сахарные заводы появились едва ли не в каждом украинском городке, а объемы производства сладкого песка были настолько велики, что производители не знали, где его сбывать. До 1990 года Украина держала мировое лидерство в производстве сахара, обеспечивая 13-20% от общего объема его производства в мире, и входила в пятерку крупнейших экспортеров этого продукта.

К моменту развала Советского Союза в нашей стране работало около 192 сахарных и пять сахарорафинадных заводов, 7 тыс. крупных свеклосеющих хозяйств, а площади под сахарной свеклой достигали 1,6 миллиона гектаров. Но перенасыщение домашнего рынка при отсутствии эффективной экспортной политики привело к тому, что отечественные заводы начали закрывать, и целая отрасль, служившая некогда гордостью Украины, пришла в упадок.

В результате, к началу второго десятилетия XXI века количество работающих сахарных заводов в Украине сократилось до нескольких десятков, а площади под этой культурой сократились с пика 30-летней давности впятеро.

Однако за последний год отечественные производители сумели вновь нарастить производство и экспорт стратегически важного для аграрной отрасли продукта, подарив Украине надежду на возвращение мирового лидерства.

Впечатляющий рост

Согласно данным ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», посевные площади под сахарной свеклой за последние несколько лет вновь начали демонстрировать стабильный тренд к увеличению. Так, если в 2015 году аграрии отвели под сладкий корнеплод 239 тыс. га, то в 2016 этот показатель вырос до 290 тыс. га, а в 2017 году достиг 318 тыс. га. Пока эксперты не решаются давать точный прогноз, какими будут площади в 2018 году, однако, учитывая позитивные тенденции прошлых лет, настроены оптимистично.

С начала текущего сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, отечественные заводы уже переработали 6,55 млн тонн сахарной свеклы и произвели 899,8 тыс. тонн сахара. Всего по состоянию на 30 октября в Украине заработало уже 40 сахарных заводов. При этом «Укрцукор» прогнозирует, что к работе в этом сезоне приступят 46 производителей против 42 в прошлом году.

Если сравнивать с прошлым годом, темпы производства сахара в текущем сезоне по объективным причинам несколько замедлились. Так, на аналогичную дату прошлого года заводы произвели уже 914,4 тыс. тонн этого продукта из 6,46 млн тонн сахарной свеклы. Причиной замедлению послужили неблагоприятные погодные условия, из-за которых производственный сезон в этом году опоздал на пару недель. Кроме того, сахаристость свеклы в текущем сезоне также сократилась - до 17,22% по сравнению с прошлогодним показателем в 17,86%.

«В этом сезоне серьезным вызовом стала проблема с влагой, за последние 10 лет нынешняя ситуация была наихудшей. Самыми тяжелыми месяцами были июнь и июль, далее дожди улучшили ситуацию», - сетует директор предприятия «Турбо-Агро» в Винницкой области, входящего в состав ассоциации «Укрцукор».

Однако Министерство аграрной политики и продовольствия утверждает, что объемы производства сахара по итогам текущего сезона не будут уступать прошлогодним и составят порядка 2 млн тонн. С учетом переходящих остатков общее предложение на рынке составит около 2,2 млн тонн при внутренней потребности рынка на уровне 1,5 млн тонн.

Эксперты отмечают, что имеющиеся на сегодня мощности сахарных заводов дают возможность производить до 3 млн тонн сахара, половина из которых могла бы идти на экспорт. Но нужно понимать, что для этого должны быть экономические предпосылки, ведь производители не могут работать себе в убыток. А пока внешняя конъюнктура рынка не позволяет реализовать весь производственный потенциал.

Подсластим мир

Одной из основных задач, стоящей перед отечественными сахарными заводами, является поиск новых рынков сбыта для своей продукции, ведь от этого напрямую зависят объемы экспорта украинского сладкого песка.

Согласно информации ассоциации «Укрцукор», в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) Украина поставила за границу рекордный объем сахара за все годы независимости - 767,3 тыс. тонн на сумму 377,8 млн долл. Это позволило Украине занять первое место в ЕС и второе в мире по объемам экспорта свекловичного сахара. Если брать во внимание тростниковый сахар, то в общем рейтинге экспортеров наше государство заняло почетное девятое место, уступив Бразилии, Таиланду, Австралии, Мексике, Кубе и Индии.

Для сравнения, в предыдущем 2015-2016 МГ Украина заняла 51 место в мире по объемам экспорта сахара, отгрузив всего 113 тыс. тонн этого продукта на 53 млн долл.

По мнению руководителя аналитического отела ассоциации «Укрцукор» Русланы Бутыло, существенному наращиванию экспорта в минувшем 2016-2017 МГ способствовали, прежде всего, благоприятные условия на внешних рынках.

«Учитывая то, что прошлый маркетинговый год был дефицитным в мире, отечественные сахаровары нарастили поставки на внешние рынки... Кроме того, за этот год состоялась существенная переориентация рынков сбыта - украинский сахар покупали даже те страны, которые всегда потребляли тростниковый», - сказала эксперт.

Таким образом, украинский продукт из сладкого корнеплода стал востребован даже в странах Азии и Африки, которые столетиями традиционно потребляли тростниковый сахар. А крупнейшим импортером нашего сладкого песка стало такое экзотическое государство как Шри-Ланка, закупившее 112,2 тыс. тонн этого продукта на сумму 56,7 млн долл.

Тройку лидеров по импорту украинского сахара замыкают Грузия и Турция, которые по итогам 2016-2017 МГ закупили 47,9 тыс. тонн и 42,5 тыс. тонн соответственно. Значительные поставки осуществлялись также в Ливию, Кот-д'Ивуар и Египет.

Теперь основная задача украинских производителей и экспортеров - удержать отвоеванные позиции и не сбавлять темпы роста продаж.

«Сахарная промышленность становится все более значимой составляющей торгового баланса. Показательно, что квота поставок украинского сахара на европейский рынок - чуть больше 20 тыс тонн - полностью выбирается до середины февраля, что указывает на высокий потенциал этого направления. Также важно, что сахар - составляющая перерабатывающей промышленности и наращивание его производства и объемов внешней торговли постепенно отдаляет нас от сырьевой модели экономики», - сказал в комментарии УНИАН первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Короли сладкого рынка

Росту экспортного потенциала украинского сахара способствует улучшение качества этого продукта, в том числе, за счет использования современных технологий.

Так, за последние два года сахаровары сумели увеличить производство сахара первой категории до 31% в общей структуре производства. В этом году этот показатель планируют увеличить до 50%. А именно сахар первой категории наиболее интересен для импортеров.

Это свидетельствует о том, что украинская сладкая отрасль переживает кардинальную трансформацию. На смену малоэффективным советским предприятиям приходят новые современные компании, способные вывести производство свекловичного сахара на новый уровень. Однако производителям все еще необходимо приложить значительные усилия для модернизации производственной и сырьевой базы.

Согласно данным ассоциации «Укрцукор» по итогам 2016-2017 МГ лидерами по производству сахара стали компании «Астарта-Киев» (25,1%), «Агропродинвест» (12,6%) и «Радеховский сахар» (12,4%). Совокупно эти предприятия произвели около 1,3 млн тонн сахара, что является признаком консолидации на отечественном рынке. Ассоциация «Укрцукор» прогнозирует, что в 2017-2018 МГ лидеры по объемам производства сладкого песка в Украине останутся неизменными.

Таким образом, уже в ближайшем будущем крупнейшие игроки на этом рынке - агрохолдинг «Астарта» и предприятие «Радеховский сахар», принадлежащее ведущему немецкому производителю Pfeifer&Langen, - могут уйти в большой отрыв от других заводов по объемам и, что основное, по качеству производимой продукции.

В конце декабря прошлого года рынок всколыхнула новость о покупке компанией Pfeifer&Langen шести сахарных заводов в Тернопольской области, объединенных в структуру «Компания Галичина сахар». Ранее эти активы принадлежали компании «Т-Цукор» и бывшим собственникам агрохолдинга «Мрия» - семье Гут.

Кроме того, в конце октября текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил предприятию «Радеховский сахар» приобрести активы, принадлежащие львовской агрокомпании «Провесинь-Агроинвест». Также предприятие закупило новое оборудование, которое позволит ему перерабатывать сахарную свеклу на Хоростковском, Збаражском и Козивском производствах в Тернопольской области.

Все это свидетельствует об оживлении отечественного рынка сахара и намерении производителей продолжать курс на модернизацию и наращивание производственных мощностей. Если одновременно с этим вырастут качественные показатели производимого сахара и расширится география экспорта украинского продукта, уже в ближайшем будущем наше государство имеет все шансы вернуть себе славу мирового лидера и вернутся на сахарный Олимп.
 

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04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

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