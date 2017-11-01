Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке

Курс доллара не перестает расти. 31 октября он поднялся еще на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,88-26,90 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Стремительного роста спроса на валюту в последний день месяца не наблюдалось, даже наоборот - активность импортеров стала сходить на нет. Даже нефтетрейдеры, которые ранее «пылесосили рынок», поумерили свои закупки. Объем долларовых торгов сократился со вчерашних $322,44 млн. до $245,58 млн. Тем не менее, валютные экспортеры отказывались отдавать валюту дешевле, и покупателям приходилось переплачивать.

«Торги стартовали со значений 26,82-26,87 грн./$, затем котировки сузились до 26,84-26,86 грн./$, где и прошли основные торги. После обеда на неликвидном рынке цена подросла к 26,88-26,90 грн./$», - объяснил ситуацию заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Заметного валютного дефицита на межбанке не наблюдалось, потому Нацбанк на торгах не появлялся и доллар не продавал.

При этом на наличном рынке курсы валют остались на вчерашнем уровне - 26,74-26,79 грн./$. Банкиры уверяют, что значительного спроса на доллар не наблюдается: спрос на наличку возникает время от времени в зависимости от отдельных заказов крупных потребителей - чаще всего это средний бизнес либо лица, близкие к власти.

Наличный рынок больше не давит на межбанк, как это было в начале месяца. Намного сильнее на безналичные котировки влияют новые гривневые потоки, поступающие на банковские счета. Они стали решающим фактором и в конце октября: в то время как банкиры надеялись на крупные валютные продажи экспортеров 30-31 октября (под бюджетные платежи), им хватило крупных гривневых вливаний, которыми их обеспечило Госказначейство на прошлой неделе - провело выплаты по НДС.

Потому значительного валютного избытка на межбанке в последние два дня не наблюдалось, и отката курса доллара не произошло.

С начала ноября заработает новый фактор, и он сыграет на руку экспортерам. Они смогут без передышки повышать цену американской валюты благодаря иностранным инвесторам.

«Мы ожидаем роста курса в связи с репатриацией дивидендов. Покупки начнутся с первых же числе ноября. Завтра ждем торгов в диапазоне 26,85-26,95 грн./$ с тенденцией к росту», - объяснил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

Такие же ожидания и у его коллег, которые тоже прогнозируют подорожание доллара.

«В среду к традиционным факторам влияния на рыночные тренды добавится спрос на валюту со стороны нерезидентов, что может спровоцировать дальнейший рост котировок. Нацбанк выйдет на рынок только в случае значительных курсовых колебаний», - заверил Олег Куринной.

Он выдал на 1 ноября точно такой же прогноз - 26,85-26,95 грн./$.