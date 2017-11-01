76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ

Национальный банк отмечает, что 76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования.

Об этом говорится в аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования", обнародованном во вторник Национальным банком, передают Українські Новини. .

Банки ожидают роста кредитования во всех сегментах в течение следующих 12 месяцев, самые оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования.

Опрос проводился с 21 сентября по 9 октября 2017 года и касался результатов за 3-й квартал этого года, а также ожиданий на 4-й квартал и последующие 12 месяцев.

В нем приняли участие кредитные менеджеры 67 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы.

Доля банков, которые считают, что корпоративное кредитование увеличится в течение следующих 12 месяцев, составила 76% (во 2-м квартале - 68%).

Более высоких объемов кредитования домохозяйств ожидает 64% опрошенных.

Традиционно оптимистичны ожидания притока депозитов населения и бизнеса.

НБУ отмечает, что в третьем квартале увеличился спрос на все виды корпоративных кредитов.

По мнению опрошенных банков, это связано со снижением процентных ставок, потребностями предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также необходимостью реструктурировать долги.

В секторе домохозяйств, из-за оживления на рынке недвижимости и снижение ставок существенно вырос спрос на ипотечные кредиты.

В то же время увеличение кредитов в потребительском сегменте было умеренным.

Основным драйвером здесь стало улучшение потребительских настроений населения.

На 4-й квартал банки ожидают роста спроса на кредиты, как корпорациям, так и домохозяйствам.

Банки считают, что кредитный и валютный риск выросли в 3-м квартале и эта тенденция продолжится до конца года.

В то же время процентный риск и риск ликвидности снизились, а операционная - не изменился.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк публикует отчет "Опрос об условиях кредитования" ежеквартально.

Отчет подводит итоги опроса банков о состоянии дел в кредитовании в отчетном квартале перспектив развития кредитования на следующий квартал и 12 месяцев.