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Лавров возмутился заявлениями Курта Волкера о миротворцах
15:17 31.10.2017 |
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, находясь на Украине, сделал ряд заявлений, посвященных его видению миротворческой миссии ООН в Донбассе. В частности, Волкер исключил вмешательство в этот процесс со стороны непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР".
"Думаю, в этом вопросе все ясно: минские соглашения заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место", - заявил он в понедельник, 30 октября, в интервью телеканалу "Громадское".
Задачи, которые предстоит выполнять миротворцам, Волкер сформулировал следующим образом: "Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу".
Лавров заявил об "оккупации Донбасса"
Заявления Волкера вызвали протесты в Кремле, где эти планы назвали сценарием "оккупации Донбасса".
"Господин Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали, - он другое слово употребил, но смысл его - оккупировали, - весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом Соединенные Штаты поддержат действия президента Порошенко по выполнению всех его обязательств", - заявил во вторник, 31 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров выразил надежду, что заявления Волкера не помешают подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта, над которой в "нормандском формате" работают Германия, Франция, Россия и Украина.
План Кремля
В сентябре Путин выступил с инициативой отправки миротворцев ООН в Донбасс. Их функцией, по его словам, должно стать "только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ", а располагаться "голубые каски" должны исключительно "на линии разграничения и ни на каких других территориях". Причем этот процесс, по его мнению, не может протекать без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР".
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