Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать мандат. Потом воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН", - сказал К.Волкер в интервью "Громадському", опубликованному в понедельник на портале hromadske.ua.
По словам К.Волкера, в ходе бесед в Киеве на минувшей неделе с президентом, правительством, народными депутатами он увидел, "что есть общее понимание: Украина должна восстановить контроль над этими территориями".
"И Минск - единственный доступный путь. Если условия выполнят обе стороны, Украина возобновит суверенитет, что и является конечной целью. Поэтому я считаю, что готовность двигаться есть. Да, это сложно, территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращен, со стороны России нет ни одного движения навстречу. Поэтому, надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а наоборот выводить свои силы, давая дорогу миротворцам. Если мы сможем это сделать, это изменит ситуацию и создаст условия для сложных решений, которые должна принять Украина в рамках Минска", - заявил спецпредставитель.
К.Волкер считает, что миротворцы будут призваны "заставить выполнить" сторонами пункты о безопасности Минских соглашений. "Не заменить, а скорее заставить их выполнить. Не только Украина это подчеркивает, этот вопрос объективной реальности - невозможно перейти к другим условиям, если нет безопасности. Поэтому именно это и должны сделать миротворцы", - сказал американский дипломат.
Спецпредставитель США выразил надежду, что активное привлечение США в более широкий процесс и разговоры с РФ напрямую, четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США будут ухудшаться, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию. "Мы также надеемся, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это случится, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, многое изменится", - сказал он.
К.Волкер также подчеркнул, что миротворческая миссия ООН с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" обсуждаться не будет: "Этот вопрос решен: минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место".
Спецпредставитель США отмечает, что проблема выполнения минских соглашений заключается в том, что между сторонами нет никакого доверия. "Прекращение огня не произошло, потому Украина не смогла продвинуться к другим пунктам соглашения - она не имеет доступа к территории, там опасно. Зато россияне жалуются, что Украина не выполнила свои обязательства. Они недовольны. И процесс не двигается вообще", - отмечает он.
"Очевидно, стороны не доверяют друг другу. Но они могут начать доверять миротворческим силам с мандатом ООН. Эта миссия с безопасностной компетенцией, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и боевых действий там больше не было бы. Обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и предпринять другие шаги, предусмотренные Минском. И повернуть пленных, что очень важно. Со всем этим можно помочь, если удастся привлечь миротворцев", - считает К.Волкер.
По его словам, идея миротворческой миссии заключается в том, чтобы разбить циклическую дискуссию "что сначала - безопасность или политические шаги". "Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем создать безопасность, предоставить время и пространство для Украины и она сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений. Которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет", - отметил спецпредставитель США.
При этом он отмечает, что РФ категорически отрицает возможность установки контроля Украиной над собственной границей. "Поэтому надеемся на то, что контроль установят миротворцы и смогут стабилизировать ситуацию, обеспечить сопровождение выполнения Минска, пока Украина не вернет полный контроль. Я не могу сказать, на что именно Россия не согласится. Именно поэтому должен говорить с ними. Именно поэтому мы проговариваем все эти идеи", - сказал К.Волкер.
Как сообщалось, К.Волкер посетил Украину 27-28 октября. В рамках визита он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и народными депутатами.