Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер

Вывод российских военных из неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей является одной их первоочередных мер, необходимых для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, заявляет специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать мандат. Потом воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН", - сказал К.Волкер в интервью "Громадському", опубликованному в понедельник на портале hromadske.ua.





По словам К.Волкера, в ходе бесед в Киеве на минувшей неделе с президентом, правительством, народными депутатами он увидел, "что есть общее понимание: Украина должна восстановить контроль над этими территориями".

"И Минск - единственный доступный путь. Если условия выполнят обе стороны, Украина возобновит суверенитет, что и является конечной целью. Поэтому я считаю, что готовность двигаться есть. Да, это сложно, территории до сих пор оккупированы, огонь не прекращен, со стороны России нет ни одного движения навстречу. Поэтому, надеюсь, мы заставим Россию не закрепляться, а наоборот выводить свои силы, давая дорогу миротворцам. Если мы сможем это сделать, это изменит ситуацию и создаст условия для сложных решений, которые должна принять Украина в рамках Минска", - заявил спецпредставитель.

К.Волкер считает, что миротворцы будут призваны "заставить выполнить" сторонами пункты о безопасности Минских соглашений. "Не заменить, а скорее заставить их выполнить. Не только Украина это подчеркивает, этот вопрос объективной реальности - невозможно перейти к другим условиям, если нет безопасности. Поэтому именно это и должны сделать миротворцы", - сказал американский дипломат.

Спецпредставитель США выразил надежду, что активное привлечение США в более широкий процесс и разговоры с РФ напрямую, четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США будут ухудшаться, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию. "Мы также надеемся, что Россия сделает стратегические изменения в поведении. Если это случится, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, многое изменится", - сказал он.

К.Волкер также подчеркнул, что миротворческая миссия ООН с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" обсуждаться не будет: "Этот вопрос решен: минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место".

Спецпредставитель США отмечает, что проблема выполнения минских соглашений заключается в том, что между сторонами нет никакого доверия. "Прекращение огня не произошло, потому Украина не смогла продвинуться к другим пунктам соглашения - она не имеет доступа к территории, там опасно. Зато россияне жалуются, что Украина не выполнила свои обязательства. Они недовольны. И процесс не двигается вообще", - отмечает он.

"Очевидно, стороны не доверяют друг другу. Но они могут начать доверять миротворческим силам с мандатом ООН. Эта миссия с безопасностной компетенцией, вооруженная, мобильная, с необходимым численным составом могла бы контролировать территорию, и боевых действий там больше не было бы. Обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и предпринять другие шаги, предусмотренные Минском. И повернуть пленных, что очень важно. Со всем этим можно помочь, если удастся привлечь миротворцев", - считает К.Волкер.

По его словам, идея миротворческой миссии заключается в том, чтобы разбить циклическую дискуссию "что сначала - безопасность или политические шаги". "Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем создать безопасность, предоставить время и пространство для Украины и она сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений. Которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет", - отметил спецпредставитель США.

При этом он отмечает, что РФ категорически отрицает возможность установки контроля Украиной над собственной границей. "Поэтому надеемся на то, что контроль установят миротворцы и смогут стабилизировать ситуацию, обеспечить сопровождение выполнения Минска, пока Украина не вернет полный контроль. Я не могу сказать, на что именно Россия не согласится. Именно поэтому должен говорить с ними. Именно поэтому мы проговариваем все эти идеи", - сказал К.Волкер.

Как сообщалось, К.Волкер посетил Украину 27-28 октября. В рамках визита он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и народными депутатами.