







Когда обвинительные акты в отношении топ-менеджеров банка «Михайловский» наконец направят в суд, о какой мере пресечения в отношении Шуфрича-младшего будет ходатайствовать прокуратура и потребует ли повторной экспертизы по делу Толстошеева ? Об этом - во второй части интервью прокурора Киева Романа Говды Укринформу.

- От афер в банке «Михайловский» пострадало много вкладчиков. Как продвигается расследование и когда привлекут к ответственности виновников махинаций?

- Столичная прокуратура еще не сталкивалась с экономическими производствами такой сложности. У нас целый отдел следствия девятый месяц работает над этим делом. Известно, что по делу задерживали бывшего председателя правления Игоря Дорошенко, а в розыск объявлен его заместитель Денис Панфилов. Из новостей могу сообщить, что в этом месяце мы объявили подозрения еще пятерым членам кредитного комитета банка «Михайловский». Эпизод касается незаконной выдачи кредитов на 500 млн гривен лицам, аффилированным с владельцем банка. У нас есть судебно-экономическая экспертиза, которая подтверждает указанные убытки.

Мы уже получили разрешение суда на задержание этих членов кредитного комитета, доставку их в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения и объявили в розыск. Некоторые из них уже выехали за пределы Украины.

Также в этом производстве мы имеем еще несколько эпизодов, которые связаны с деятельностью банка, его взаимоотношениями с юридическими лицами, которые брали деньги у людей через банк «Михайловский», затем хранили на счетах банка, а после 19 мая 2016 года эти деньги исчезли. Сейчас следователи работают с экспертами, и в течение месяца мы надеемся получить окончательные результаты экспертиз по причиненным убыткам.

Сейчас в производстве 10 подозреваемых. Рассчитываем на скорейшее завершение следствия. Для этого нам нужно еще несколько месяцев.

- Есть ли новости по делу в отношении Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа на пешеходном переходе в столице сбил мужчину?

- Будем обращаться в суд с ходатайством о продлении водителю ранее избранной меры пресечения (взятие на поруки. - Ред.). Оснований требовать более строгий меру пресечения у нас нет. Он является на вызовы следователя, принимает участие в следственных действиях.

- А как себя чувствует пострадавший?

- Сейчас он на реабилитации. После судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести полученных им травм обвинительный акт будет направлен в суд.

- Столичная прокуратура провела дополнительные експертизы в деле Станислава Толстошеева, который задавил женщину на своем авто? Когда будет поставлена точка в этом деле?

- Никто из работников прокуратуры не заинтересован в покрывательстве. После возобновления расследования мы провели повторные допросы всех свидетелей в данном производстве, в том числе непосредственных очевидцев ДТП, врачей, которые оказывали помощь пострадавшим и других. Допросили в качестве свидетеля и эксперта львовской экспертного учреждения.

Отдельно проверяли информацию о возможной фальсификации исследований на содержание алкоголя и наркотиков. Для этого провели сравнительную экспертизу ДНК его волос с образцами, отобранными у него после ДТП. После того, как получили заключение, который подтвердил их подлинность, еще раз назначили токсикологию. Содержания наркотических веществ в образцах Толстошеева эксперты не обнаружили, как и в образцах, отобранных уже после отмены постановления о закрытии производства.

Я инициировал проведение еще одной экспертизы состояния здоровья Толстошеева с привлечением международных экспертов. Мы получили положительный ответ от руководства Минздрава о возможности проведения такой экспертизы специалистами Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины. Они сейчас занимаются привлечением международных специалистов, и после проведения экспертизы предоставят нам свои выводы. После этого прокуратура сможет принять окончательное решение по этому делу.

- В СМИ часто появляются публикации об аптеках, которые служат своеобразными наркопритонами. Занимаются ли столичные правоохранители выявлением таких аптек?

- Проблема с такими аптеками у нас не нова. Мы ежегодно разоблачаем провизоров, которые без рецепта отпускают кодеиносодержащие и психотропные препараты. Десять таких уголовных производств направили в суд только в этом году.

В прошлом году мы задокументировали деятельность преступной группировки в составе четырех человек - хозяйки аптеки, двух провизоров и еще одного лица, которые в 2015-2016 годах продавали трамадол через сеть аптек. Обвинительный акт по их делу уже слушается в суде. Но продажа трамадола - это не самое большое зло в сфере наркооборота. У нас в приоритете разоблачения сбыт тяжелых наркотиков - амфетамина, опия, которые продаются на территории Киева, в том числе через интернет.