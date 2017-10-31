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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В прокуратуре рассказали подробности дела банка "Михайдовский" и "Киевэнерго"

18:31 30.10.2017 |

Политика


 


Когда обвинительные акты в отношении топ-менеджеров банка «Михайловский» наконец направят в суд, о какой мере пресечения в отношении Шуфрича-младшего будет ходатайствовать прокуратура и потребует ли повторной экспертизы по делу Толстошеева ? Об этом - во второй части интервью прокурора Киева Романа Говды Укринформу.

- От афер в банке «Михайловский» пострадало много вкладчиков. Как продвигается расследование и когда привлекут к ответственности виновников махинаций?

- Столичная прокуратура еще не сталкивалась с экономическими производствами такой сложности. У нас целый отдел следствия девятый месяц работает над этим делом. Известно, что по делу задерживали бывшего председателя правления Игоря Дорошенко, а в розыск объявлен его заместитель Денис Панфилов. Из новостей могу сообщить, что в этом месяце мы объявили подозрения еще пятерым членам кредитного комитета банка «Михайловский». Эпизод касается незаконной выдачи кредитов на 500 млн гривен лицам, аффилированным с владельцем банка. У нас есть судебно-экономическая экспертиза, которая подтверждает указанные убытки.

Мы уже получили разрешение суда на задержание этих членов кредитного комитета, доставку их в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения и объявили в розыск. Некоторые из них уже выехали за пределы Украины.

Также в этом производстве мы имеем еще несколько эпизодов, которые связаны с деятельностью банка, его взаимоотношениями с юридическими лицами, которые брали деньги у людей через банк «Михайловский», затем хранили на счетах банка, а после 19 мая 2016 года эти деньги исчезли. Сейчас следователи работают с экспертами, и в течение месяца мы надеемся получить окончательные результаты экспертиз по причиненным убыткам.

Сейчас в производстве 10 подозреваемых. Рассчитываем на скорейшее завершение следствия. Для этого нам нужно еще несколько месяцев.

- Есть ли новости по делу в отношении Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа на пешеходном переходе в столице сбил мужчину?

- Будем обращаться в суд с ходатайством о продлении водителю ранее избранной меры пресечения (взятие на поруки. - Ред.). Оснований требовать более строгий меру пресечения у нас нет. Он является на вызовы следователя, принимает участие в следственных действиях.

- А как себя чувствует пострадавший?

- Сейчас он на реабилитации. После судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести полученных им травм обвинительный акт будет направлен в суд.

- Столичная прокуратура провела дополнительные експертизы в деле Станислава Толстошеева, который задавил женщину на своем авто? Когда будет поставлена точка в этом деле?

- Никто из работников прокуратуры не заинтересован в покрывательстве. После возобновления расследования мы провели повторные допросы всех свидетелей в данном производстве, в том числе непосредственных очевидцев ДТП, врачей, которые оказывали помощь пострадавшим и других. Допросили в качестве свидетеля и эксперта львовской экспертного учреждения.

Отдельно проверяли информацию о возможной фальсификации исследований на содержание алкоголя и наркотиков. Для этого провели сравнительную экспертизу ДНК его волос с образцами, отобранными у него после ДТП. После того, как получили заключение, который подтвердил их подлинность, еще раз назначили токсикологию. Содержания наркотических веществ в образцах Толстошеева эксперты не обнаружили, как и в образцах, отобранных уже после отмены постановления о закрытии производства.

Я инициировал проведение еще одной экспертизы состояния здоровья Толстошеева с привлечением международных экспертов. Мы получили положительный ответ от руководства Минздрава о возможности проведения такой экспертизы специалистами Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины. Они сейчас занимаются привлечением международных специалистов, и после проведения экспертизы предоставят нам свои выводы. После этого прокуратура сможет принять окончательное решение по этому делу.

- В СМИ часто появляются публикации об аптеках, которые служат своеобразными наркопритонами. Занимаются ли столичные правоохранители выявлением таких аптек?

- Проблема с такими аптеками у нас не нова. Мы ежегодно разоблачаем провизоров, которые без рецепта отпускают кодеиносодержащие и психотропные препараты. Десять таких уголовных производств направили в суд только в этом году.

В прошлом году мы задокументировали деятельность преступной группировки в составе четырех человек - хозяйки аптеки, двух провизоров и еще одного лица, которые в 2015-2016 годах продавали трамадол через сеть аптек. Обвинительный акт по их делу уже слушается в суде. Но продажа трамадола - это не самое большое зло в сфере наркооборота. У нас в приоритете разоблачения сбыт тяжелых наркотиков - амфетамина, опия, которые продаются на территории Киева, в том числе через интернет.

- И каковы ваши успехи?

- В прошлом месяце следователи столичной прокуратуры завершили расследование в отношении 13 членов преступной организации, которые в течение 2014 -2016 годов массово сбывали наркотические, психотропные вещества и сильнодействующие лекарственные средства в Киеве и четырех регионах Украины. Кстати, наркокурьером у них был сотрудник столичного главка Нацполиции. Они серьезно конспирировалась. Их автомобили были оборудованы скрытыми сейфами и средствами GPS-слежения. А наркотики сбывали через бесконтактные «закладки» в условленных местах. У них была отработана система: звонишь на анонимный номер и говоришь, что хочешь купить. Далее кладешь на карточку «Приват-банка», которая зарегистрирована на совсем другого человека, оговоренную сумму и тебе высылают координаты песочницы или какой-нибудь подворотни, где можно забрать наркотики. На документирование их деятельности у нас ушло почти полгода.

- И кто оказался их организатором?

- Это один из известных наркодилеров Киева, его фамилия Панфиленко, а прозвище «Тренер». За четыре года деятельности его преступной организации оборот денежных средств на банковских счетах составил более 90 млн грн.

Всего у нас сейчас в разработке четыре организованные группировки только в сфере наркооборота. Также следователи столичной прокуратуры проводят расследование девяти производств в сфере наркооборота, в которых фигурируют сами правоохранители. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути.

- В столице немало высших учебных заведений. Много ли уголовных дел возбудили в этом году столичные правоохранители по факту взяточничества в вузах? И вообще, какие расценки в столице у преподавателей-взяточников?

- Суммы взяток колеблются от 2,5 тыс. гривен до 5 тысяч долларов. В основном, требуют взятки за снятие задолженности и восстановление на учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ. Требуют деньги не только преподаватели и лаборанты, но и руководители и заместителей руководителей вузов.

В этом году мы возбудили восемь уголовных производств по факту коррупции в высших учебных заведениях столицы. В суд направили дело в отношении директора Института психологии имени Костюка Национальной академии педагогических наук, который хотел 5 тысяч долларов за трудоустройство в институт на должность лаборанта и содействие в защите кандидатской диссертации. Также продолжается судебное рассмотрение дела в отношении ассистента кафедры управления Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, который потребовал 13 тысяч гривен за поступление в университет.

- Что посоветуете студентам, от которых требуют взятку? Куда им жаловаться?

- В большинстве случаев - это подследственность Нацполиции, поэтому студентам следует писать заявления в полицию. Но сообщить об этом можно и на «горячую линию» столичной прокуратуры или СБУ. Взяточничество в вузах достаточно латентное и за пределы аудитории почти не выходит. Поэтому уровень борьбы с коррупцией в этой сфере в первую очередь зависит от активности самих студентов.

- В столице проблема - отдать ребенка в детский сад. Часто от родителей требуют взятки. Возбуждала ли прокуратура уголовные дела против заведующих дошкольными детскими учреждениями?

- По фактам поборов в детских садах возбужден ряд уголовных дел, но подозреваемых в них пока нет. Речь идет о так называемой благотворительной помощь или членских взносах, которые официально не учитываются. Разоблачение таких фактов, как и в ситуации с вузами, напрямую зависит от активной позиции родителей - если требуют деньги, надо не молчать, а обращаться в правоохранительные органы.

Вместе с тем, прокуратура, в пределах компетенции, помогает городу преодолеть проблему, связанную с очередями в детские сады, возвращая в государственную и коммунальную собственность помещения этих учебных заведений, которые были перепрофилированы, незаконно сданы в аренду или отчуждены. В этом году можем похвастаться, что вернули помещения трех детских садов в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Столичной власти остается профинансировать их модернизацию.

- В Печерском райсуде находится на рассмотрении обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра здравоохранения Василишина. Еще в прошлом году, когда столичная прокуратура его задержала за взяточничество, звучало много мнений, что это дело рассыплется в суде из-за нарушения подследственности. Василишин работал заместителем министра, соответственно его должны были задержать детективы НАБУ. Не разделяете ли этих опасений?

- Нет устоявшейся судебной практики в этом вопросе: нивелирует ли доказательства нарушение подследственности. Даже решение Апелляционного суда Киева указывает, что нельзя считать, что это формальное нарушение нивелирует все доказательства и приводит к невозможности слушания дела. Поэтому Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении Василишина на новое судебное рассмотрение в Печерский райсуд.

Решение о допустимости доказательств должен принять суд первой инстанции при рассмотрении производства по существу.

Кроме того, Василишин сначала не был целью нашего производства. На него мы вышли в ходе досудебного расследования, когда начали отработку врачей Александровской больницы, добрались до заведующего кафедрой урологии и поняли, что он разговаривает с Василишиным о передаче денег. Поэтому наши следственные и процессуальные действия считаем первоочередными и такими, проведение которых допускается УПК Украины, пока прокурор не изменит подследственность.

- Есть ли в производстве столичной прокуратуры другие дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники?

- Фигурируют служащие разных категорий, правда, они не заместители министров.

- Вы ранее сообщали, что возобновили уголовное дело о незаконном отчуждении акций «Киевгорстроя». Есть ли результат в этом расследовании?

- Мы реанимировали это уголовное производство и установили причастность к преступлению экс-вице-президента этого общества и его подельника - заместителя главы правления по экономическим вопросам ОАО «Специализированное строительно-монтажное управление». Обвинительный акт по ним сейчас рассматривает суд. Акции «Киевгорстроя» на 77 млн грн , которые стали предметом этого преступления, по хозяйственному судопроизводству мы уже вернули.

- Недавно столичная прокуратура подала иск в суд о возвращении столичной общине акций «Киевэнерго», «Киевгаза» и «Киевводоканала», но суд перенес рассмотрение дела на неопределенный срок для информирования компаний-ответчиков, находящихся на Кипре. По вашему мнению, как долго затянется рассмотрение дела?

- Перерыв в судебном разбирательстве объявлен до мая. Действительно, ответчиками по этому делу являются две компании с Кипра - это «Денсек Лимитед» и «Зарова Лимитед». Поскольку они не имеют в Украине представительства, суд отправил им вызовы на официальные адреса на Кипр. Сейчас мы переводим на английский язык наши иски к ним и другие документы и отправляем. После этого через полгода они будут считаться надлежащим образом уведомленными и независимо от того, появятся ли они в суд, начнется рассмотрение дела по существу. Это будет тяжелый рассмотрение дела, потому что на кону не просто акции, а реально стратегические предприятия города Киева.

- То есть, в мае начнется рассмотрение дела, а сколько он продлится – не известно?

- Примерно два месяца. В крайнем случае могут продлить слушания до трех месяцев и тогда принять решение. Хозяйственные судысоблюдают сроки рассмотрения дел, предусмотренные ХПК Украины.

- Как вы собираетесь возвращать деньги, когда, например, 12,73% акций «Киевэнерго» уже выкупило ДТЭК Ахметова?

- Хотя они и считаются добросовестными приобретателями, в суде мы будем истребовать акции из их собственности, поскольку они ранее были необоснованно выведены . В свою очередь ДТЭК может истребовать с физических лиц или предприятия, которое продало им эти акции.
 

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25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

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