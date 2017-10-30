Сводный бюджет в январе-сентябре сведен с профицитом 41,7 млрд гривен, - НБУ

Национальный банк констатирует выполнение сводного бюджета в январе-сентябре с профицитом в размере 41,656 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передают Українські Новини.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составили 741,2 млрд гривен, при этом налоговые поступления составили 595,5 млрд гривен, неналоговые - 112,6 млрд гривен.

Расходы сводного бюджета за январь-сентябрь составили 696,6 млрд гривен.

Из них 196,9 млрд гривен направлено на социальную защиту и соцобеспечение, 120,9 млрд гривен - на образование, 124,6 млрд - на общегосударственные функции, 65,9 млрд - на здравоохранение.

При этом государственный бюджет за 9 месяцев также выполнен с профицитом в 41,7 млрд гривен.

Всего доходы госбюджета составили 585,8 млрд гривен, налоговые поступления составили - 454,7 млрд гривен, неналоговые поступления - 95 млрд гривен.

При этом расходы госбюджета составили 571,1 млрд гривен.

108,9 млрд направлено на общегосударственные функции, 89,7 млрд - на соцобеспечение, 56,7 млрд - на гражданский порядок и защиту, 45,3 млрд - на оборону, 28,3 млрд - на образование.

Как сообщали Українські Новини, предельный размер дефицита госбюджета в 2017 заложен на уровне 77,647 млрд гривен.