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Колесников договорился о покупке кондитерской фабрики в России
09:40 30.10.2017 |
Украинский производитель сладостей «Конти» договорился о покупке кондитерской фабрики «Красная заря» в Иванове, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от разных сторон переговоров, а также местный чиновник. Продавец - структуры, связанные с «Промсвязькапиталом» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, уточняют двое собеседников. Представитель «Промсвязькапитала» отказался от комментариев. Гендиректор «Красной зари» Павел Афанасьев не стал ни подтверждать, ни опровергать сделку. Стороны обсуждают лишь производство продукции «Конти» по контракту на свободных мощностях «Красной зари», отметил он. Запрос в «Конти», отправленный 25 октября, остался без ответа.
«Конти» - крупный кондитерский холдинг, его основной бенефициар - Борис Колесников. В 2010-2012 гг. занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче, который покинул Украину в феврале 2014 г. Сейчас Колесников - один из лидеров партии «Оппозиционный блок», представленной 43 голосами в Верховной Раде Украины, по данным сайта партии.
«Конти» выпускает печенье «Супер-контик», зефир Bonjour, конфеты Konti и др. Головной офис и кондитерская фабрика компании, по собственным данным, находятся в подконтрольной Киеву Константиновке в Донецкой области; два других завода - в Горловке и Донецке, на окупированной территории. В России в Курской области работают дочерняя структура компании «Конти-рус» и кондитерский комбинат. После 2014 г. «Конти» пришлось остановить работу двух кондитерских фабрик в Донецкой области, сообщал украинский Forbes. Бизнес компании в России, напротив, активно развивался: «Конти» сообщала об инвестициях в строительство новых линий и увеличении производства. По оценке ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», в России «Конти» с долей рынка около 2% выпускает примерно 70 000 т кондитерских изделий в год.
«Красная заря» могла обойтись Колесникову немногим более чем в 1 млрд руб., знают два источника «Ведомостей». Ее проектная мощность, по собственным данным, превышает 20 000 т кондитерских изделий в год, значит, завод позволит «Конти» увеличить производство почти на треть. «Конти» сможет перенести в Иваново часть мощностей с других фабрик, поясняет человек, знакомый с планами компании.
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