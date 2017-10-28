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Межбанк снова может вернуться к 26,90 грн, а без поддержки НБУ — и к 27 грн.
23:57 27.10.2017 |
Пятница, 27 октября, оказалась самым драматичным днем для валютного рынка на этой неделе, хотя и завершилась без курсового движения. Прижимистые экспортеры снова придержали необязательную к реализации часть выручки и на межбанке тотально не хватало доллара. Дефицит гасил Нацбанк, и только это позволило удержать курс гривни на вчерашнем уровне - 26,77-26,82 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
К этой же отметке плавно подтягивались и цены в кассах. Без ажиотажа.
«Котировки наличного рынка к середине дня составили 26,77-26,82 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Безналичный же курс целый день ходил ходуном - в рамках 11 копеек. И на пиках, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигал 26,90-26,93 грн./$.
Слишком уж серьезно вырос спрос импортеров, которые под конец месяца пытались скорее завершить все внешнеэкономические проплаты. Активнее всего скупались нефтетрейдеры, которые пополняли свои запасы бензина и топлива.
Именно по этой причине Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты на крупную сумму - на $100 млн. Столько рынку и нужно было, и даже немного больше: заявок на покупку поступило $100,4 млн. Впрочем, чиновники решили не сильно баловать бизнес и фактически продали $86,1 млн. Отказав в продаже тем, кто хотел скупиться по 26,86 грн./$, курс отсечения по итогам аукциона установили на 26,87 грн./$.
«После аукциона курс резко вырос к 26,88-26,92 грн./$ и также резко упал к уровням 26,77-26,82 грн./$, где торги и завершились», - заметил Ропяк.
По итогам дня был зафиксировал рекордный для октября объем долларовых торгов - $581,64 млн. Это заметно больше вчерашних $376,32 млн. и средних по неделе $400 млн.
Объем подтвердил «импортную причину» подорожания доллара - вал платежей в конце месяца. И никуда не исчез ключевой фактор этой недели: выплаты по НДС, которые сильно увеличили гривневые запасы экспортеров. Этой ликвидности многим хватило еще и на налоговые платежи, потому они продавали только 50% валютной выручки, и остальное накапливали на счетах.
«Объем свободной ликвидности снизился на 2,3 млрд грн. - до 83,1 млрд грн., но при этом остатки банков на корсчетах в НБУ выросли на 2,8 млрд грн. - до 5,2 млрд. грн. А объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 5,1 млрд грн. - до 27,9 млрд. грн.», - уточнил детали Олег Куринной.
С понедельника бизнесу нужно будет завершать бюджетные платежи - все закрыть следует к 30-31 октября. Потому предприятия, которые остались в стороне от НДС-выплат, и не запаслись гривной, будут вынуждены конвертировать валютный запас в гривну. Потому продажи доллара на межбанке должны немного возрасти и поддержать курс гривни.
Хотя финансисты и признают, что это решит проблему лишь отчасти, и спекулянты продолжат давить на рынок.
«Высокий уровень ликвидности в системе и активизация спекулятивных настроений продолжат оказывать дестабилизирующее влияние на курс, при этом в начале следующей недели стабилизирующим фактором станет окончание финансового месяца», - сказал Олег Куринной.
К тому же с четверга спрос на доллар снова возрастет, и на этот раз из-за иностранцев, которые начнут скупать валюту под репатриацию дивидендов. Так что межбанк вполне может вернуться к отметке в 26,90 грн./$. А если Нацбанк пожадничает и не будет подбрасывать валюты на рынок, то и к 27 грн./$.
«По нашему мнению, в начале недели торги будут проходить в диапазоне 26,70-26,80 грн./$, затем вероятно повышение котировок в связи началом периода покупки валюты нерезидентами», - подтвердил Куринной.
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