Дефицита доллара на межбанке 26 октября не было. Рынок выравнивался сам

Экспортеры продолжают повышать курс доллара в Украине: по итогам межбанковских торгов 26 октября он прибавил еще 3 копейки, и зафиксировался в рамках 26,81-26,82 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах. А с начала недели валюта подорожала на 26 копеек.

«Наличный рынок симметрично реагирует на растущие тренды межбанка: его котировки к середине дня составили 26,73-26,78 грн./$», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На валютный рынок продолжают давить выплаты Госказначейства по НДС, которое сегодня подбросило на счета предприятий еще 2,3 млрд. грн. Что, несомненно бралось в расчет даже несмотря на то, что еще больше одновременно было перечислено Нацбанку. Он разместил своих депозитных сертификатов на 2,9 млрд. грн. На непродолжительное время - overnight.

Самоощущений экспортеров это не изменило. Они, как и прежде, понимали, что у них счета ломятся от гривни, и ее хватит не только на операционную деятельность, но и, чтобы налоги к 30-31 октября заплатить. Потому продавали на межбанке лишь 50% выручки, обязательных к продаже - чтобы ГФС штрафами не наказала. А оставшийся доллар складывали на счетах в надежде на дальнейшую девальвацию гривни.

Импортеры же, что есть мочи, скупали каждый появившийся на торгах доллар. Поскольку им в конце месяца нужно проплатить все октябрьские контракты, и закрыть месяц. Так что спрос доминировал, и никто не надеялся на снижение курса. Экспортеры просто диктовали свои цены покупателям, а те обреченно брали доллар почем им было сказано.

«Нацбанк валюту не продавал. Ведь как такового большого валютного дефицита доллара на межбанке не было. Рынок сам выравнивался. Импортеры брали валюту по текущей цене, и все», - объяснил UBR.ua ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Общий объем торгов по итогам дня изменился совсем незначительно: сократился со вчерашних $384,04 млн. до $376,32 млн.

Из числа валютных продавцов выделяли ING Bank, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и Банк Авангард, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк и ProCredit Bank.

Решение Нацбанка об увеличении с 27 октября учетной ставки с 12,5% до 13,5% годовых не успело отразиться на настроениях межбанка. Финансисты считают, что это должно произойти позже.

«Это должно подстегнуть интерес к гривне. Может компании перестанут при первой же возможности конвертировать свои накопления в валюту, и дольше сидеть в нацвалюте. Ведь банки поднимут ставки по корпоративным депозитам, у ряда банков это вообще произойдет автоматически (из-за привязки к учетной ставки в договорах). Позже должны подняться и доходности вкладов населения. Ну и, конечно же, подорожают кредиты», - считает Гриненко, который рассчитывает завтра на старт безналичных торгов в рамках 26,80-26,81 грн./$.

В тоже время могут появиться и дополнительные риски.

«Повышение НБУ учетной ставки до 13,5% и пересмотр прогноза годовой инфляции с 9,1% до 12,2% могут подстегнуть спекулятивную составляющую рынка, как и повышенная волатильность курсовой пары доллар/евро в связи с сегодняшним заседанием ЕЦБ», - отметил Олег Куринной.

Хотя банкиры все же надеются, что в доллар будут вкладывать не всю гривну. Ведь она потребуется для уплаты налогов на будущей неделе.

Куринной ждет, что завтра межбанковские торги пройдут в рамках 26,75-26,80 грн./$.

Эту оценку считают достаточно оптимистической, ведь не исключается и более глубокая девальвация гривни.

«27 октября рынок откроется в диапазоне 26,75-26,85 грн./$ и будет иметь тенденцию к укреплению курса гривны, так как фактор выплаченного возмещения НДС постепенно уменьшается», - считает Игорь Гах.