Ахметов остается богатейшим украинцем с почти $7 млрд, Порошенко - на пятом месте с $1 млрд - издание

Бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго возглавляют список самых богатых украинцев, составленный изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.

Согласно рейтингу ТОП-100 богатейших украинцев, состояние единственного акционера крупнейшего украинского холдинга СКМ Р.Ахметова ($6,9 млрд) за год выросло на 68%.

Владелец EastOne Виктор Пинчук имеет активы в размере $1,4 млрд (с ростом за год в 13%). Такое же состояние у члена совета директоров горнорудной компании Ferrexpo, народного депутата Константина Жеваго, но оно выросло за год на 209%.

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок", владелец "Смарт-холдинга" Вадим Новинский владеет $1,2 млрд, увеличив за год свое состояние на 113%.

Президент Украины Петр Порошенко, главным активом которого является кондитерская корпорация Roshen, занял пятое место в рейтинге с состоянием в $1 млрд, которое выросло по сравнению с 2016 годом на 7%.

Партнеры по группе "Приват" Игорь Коломойский ($1 млрд) и Геннадий Боголюбов ($763 млрд) потеряли за год 11% и 9% активов соответственно.

Состояние выехавшего из Украины и пребывающего в Австрии Дмитрия Фирташа (владельца Group DF) оценивается в $746 млн при росте в 14%.

Основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк стал богаче на 10% и располагает активами на сумму $693 млн. Совладельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия" Галина и Александр Гереги увеличили свое состояние на 5% - до $688 млн. Они замыкают ТОП-10 богатейших украинцев.

На 11-м месте в рейтинге еще один представитель группы "Приват" Александр Мартынов ($594 млн), который за год стал богаче на 11%. Гендиректор агрокомпании "Нибулон" Алексей Вадатурский владеет активами на $587 млн и его состояние выросло на 326% (издание отмечает, что резкий рост состояния обусловлен более точной оценкой активов).

Бизнесмен Константин Григоришин (группа "Энергетический стандарт") занял 13-е месте с $570 млн и уменьшением состояния за год на 2%. Далее идут экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский (Burisma Group) с $535 млн (рост в 107% за год), Андрей и Руслан Веревские (агрохолдинг "Кернел") с $438 млн (падение на 5% за год).

На 16-м месте расположился Александр Ярославский (DCH) с 283 млн и ростом в 47% по сравнению с предыдущим годом. Народный депутат Виталий Хомутынник (депутатская группа "Видродження"), который является конечным бенефициаром ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Каскад-Инвест", сохранил состояние в $268 млн.

Собственник ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Киев), развивающего сеть АЗС "ОККО", Виталий Антонов имеет $255 млн, увеличив за год свое состояние на 7%. Братья Григорий и Игорь Суркисы ("Укрэнергоконсалтинг") располагают активами в $249 млн (рост 2%). Бизнесмен и банкир Сергей Тигипко (ТАС) увеличил за год свои активы на 111% до $230 млн и замыкает первую 20-ку рейтинга.

На 22-м месте в рейтинге с $207 млн экс-народный депутат и экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский ("Нафтогазвыдобування"), состояние которого выросло на 614%. На 25-м месте Валерий Хорошковский (Медиагруппа "Интер") с $167 млн, на 26-м - народный депутат Нестор Шуфрич, у которого $158 млн (росте 116% в год).

Состояние народного депутата Сергея Левочкина (Медиагруппа "Интер", "Закарпатьеоблэнерго") создатели рейтинга оценили в $116 млн и поместили его на 35-е место.

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр "оппозиционного правительства" Борис Колесников (АПК-Инвест, "Конти") в рейтинге занимает 57-е место с $83 млн, а лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (ключевой актив - Харьковская ТЭЦ-5) - 59-е место с $79 млн (рост на 111%).

На 60-м месте в рейтинге - мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир (Klitschko Management Group) с $75 млн и ростом на 17% в год.

Бывший глава администрации президента Украины Борис Ложкин, состояние которого оценили в $53 млн (рост на 40%), занял 80-е место в списке богатейших украинцев.

Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук на 82-м месте с $52 млн.

На 96-месте расположился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (ключевой актив - "Гравелит-21") с $38 млн.