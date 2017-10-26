НБУ ожидает поступления очередного транша МВФ в I кв.-2018

Национальный банк Украины закладывает в свои прогнозы продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает поступление очередного транша по программе EFF в первом квартале 2018 года.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса это позволит увеличить международные резервы до $22,1 млрд (или 4,2 месяцев импорта будущего периода) на конец 2018 года", - сказал и.о. главы Нацбанка Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, в центробанке ожидают поступления в первом квартале 2018 года одного транша кредита от МВФ на $1 млрд и до конца года еще одного на $1,5 млрд.

Согласно обновленным прогнозам центробанка, оглашенным в этот день, он улучшил оценку дефицита текущего счета на 2017 год с $4,1 млрд до $4 млрд, на следующий год - с $4,6 млрд до $4,2 млрд, но ухудшил ее на 2019 год с $3,9 до $4,2 млрд.

Как подчеркнул Я.Смолий, отрицательное сальдо по текущему счету будет полностью компенсироваться положительным по финансовому счету.

В частности, на текущий год Нацбанк улучшил прогноз профицита сводного платежного баланса с $1,8 млрд до $2,2 млрд, ухудшил его с $2,5 до $2,2 млрд на следующий и вновь улучшил с $0,1 до $0,6 млрд - на 2019 год.

Одновременно оценка международных резервов НБУ на конец 2017 года снижена с $20 млрд до $18,6 млрд, на 2018 год - с $27,1 млрд до $22,2 млрд и на 2019 год - с $25,7 млрд до $21,2 млрд.