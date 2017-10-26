НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%

Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Это связано с благоприятным действием как внутренних, так и внешних факторов, что отразилось на более лучших результатах экономической активности большинства отраслей во втором и третьем квартале этого года, чем ожидалось ранее", - объясняет НБУ.

В то же время регулятор прогнозирует рост ВВП в следующем году на уровне 3,2% (предыдущий прогноз 3,2%) и 3,5% в 2019 году (предыдущий прогноз - 4%).

"Частное потребление останется основным фактором экономического роста в эти годы благодаря повышению зарплат и пенсий, улучшению потребительских настроений населения и активизации потребительского кредитования", - полагают в НБУ.

Ожидается, что номинальный ВВП в 2017 году составит 2 880 млрд гривен, в 2018 - 3,27 трлн гривен, в 2019 - 3,628 трлн гривен.

В то же время НБУ ухудшил прогноз инфляции в текущем году до 12,2%, а в 2018 году - с 6% до 7,3%.

"Учитывая ускорение инфляции в течение последних месяцев и новые проинфляционные факторы, в частности, более активное восстановление потребительского спроса, стремительное повышение пенсионных выплат и минимальной зарплаты, акцизов на табачные изделия, НБУ был вынужден пересмотреть прогноз по инфляции", - указывается в сообщении.

Нацбанк ожидает, что инфляция продолжит замедляться и приблизится к центральной точке целевого диапазона в третьем квартале следующего года.

Прогноз инфляции на 2019 год остается неизменным - 5%.

Как сообщали Українські Новини, в июле текущего года Национальный банк сохранил прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1% и 6% в 2018 году.

При этом Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с 1,9% до 1,6%.