НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки для смягчения инфляции

Национальный банк допускает дальнейшее повышение учетной ставки для смягчения инфляции.

Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.

"В случае реализации отдельных инфляционных рисков Нацбанк может прибегнуть к дальнейшему повышение учетной ставки, чтоб их нивелировать и вернуть инфляцию к целевой траектории", - сказал он.

В то же время, как отметил Смолий, в случае снижения уровня инфляции учетная ставка будет понижена.

Снижение учетной ставки будет возможно в конце следующего года.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября.

В 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.