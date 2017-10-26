НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября

Национальный банк повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По данным НБУ потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

"Это обусловлено в первую очередь ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - комментируют в НБУ.

В то же время противодействовали росту базовой инфляции достаточно сдержанные фискальная и монетарная политика.

Отмечается, что ситуация на валютном рынке не оказала давления на уровень инфляции.

"Некоторое ослабление обменного курса в сентябре и октябре обусловлено, прежде всего, ситуативными факторами, а также влиянием сезонного фактора на настроение экономических агентов. Соответственно НБУ сглаживал чрезмерное колебание курса гривны", - рассказали в НБУ.

После длительной тенденции улучшения инфляционных ожиданий они ухудшились в течение последних месяцев.

"Согласно результатам прогнозов домохозяйств, банков и финансовых аналитиков, проведенных в сентябре и октябре, НБУ отмечает повышение ожиданий относительно темпов роста цен на следующие 12 месяцев. Ухудшение ожиданий отражает влияние высоких точных показателей роста цен и эффект от существенного повышение соцстандартов", - подчеркнули в НБУ.

Следующее заседание монетарного комитета состоится 14 декабря.

Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.

Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.

28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.

С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.

29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.