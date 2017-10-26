Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября
Национальный банк повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По данным НБУ потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.
"Это обусловлено в первую очередь ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - комментируют в НБУ.
В то же время противодействовали росту базовой инфляции достаточно сдержанные фискальная и монетарная политика.
Отмечается, что ситуация на валютном рынке не оказала давления на уровень инфляции.
"Некоторое ослабление обменного курса в сентябре и октябре обусловлено, прежде всего, ситуативными факторами, а также влиянием сезонного фактора на настроение экономических агентов. Соответственно НБУ сглаживал чрезмерное колебание курса гривны", - рассказали в НБУ.
После длительной тенденции улучшения инфляционных ожиданий они ухудшились в течение последних месяцев.
"Согласно результатам прогнозов домохозяйств, банков и финансовых аналитиков, проведенных в сентябре и октябре, НБУ отмечает повышение ожиданий относительно темпов роста цен на следующие 12 месяцев. Ухудшение ожиданий отражает влияние высоких точных показателей роста цен и эффект от существенного повышение соцстандартов", - подчеркнули в НБУ.
Следующее заседание монетарного комитета состоится 14 декабря.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.
С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ожидает поступления очередного транша МВФ в I кв.-2018
|НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2017 с 1,6% до 2,2% и ухудшил прогноз инфляции с 9,1% до 12,2%
|НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки для смягчения инфляции
|НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% с 27 октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Точка неповернення: Україна затвердила план свого зближення з ЄС
|Война за телевизор. Зачем Хорошковский возвращается на Интер
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Освобождение Умерова и Чийгоза. Турция как фактор освобождения Крыма
|Мосийчук пришел в себя после операции и сделал первое заявление
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
|НАБУ уведомила о подозрении в завладении имуществом ГП НАЭК Энергоатом экс-нардепа Мартыненко и чиновника энергокомпании
Это интересно
|Стать богаче и лучше: 15 советов
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании