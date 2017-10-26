Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку

Впервые за два года Нацбанк рассматривает возможность повышения учетной ставки. Свое решение регулятор должен объявить 26 октября после заседания комитета по монетарной политике. В этот же день НБУ обновит прогноз роста инфляции. Его последняя редакция (9,1% на конец года) постепенно теряет актуальность. По данным Нацбанка, в сентябре потребительская инфляция выросла до 16,4% в годовом измерении.

На этот год НБУ рассчитывал удержать инфляцию на уровне 8 ± 2%. В 2018 году планировал выйти на 6 ± 2%. Выходить за определнный планом коридор Нацбанку нежелательно. Регулятор таргетирует уровень инфляции с 2015 года и называет достижение плановых показателей своей ключевой задачей.

Повышением учетной ставки НБУ может замедлить движение денег в банковском секторе и снизить темпы роста экономики, что в теории должно снизить цены. И если сейчас выполнить таргет не удастся, то за счет повышения учетной ставки, НБУ мог бы создать задел на будущее.

Ставка влияет на инфляцию не мгновенно, а с временным лагом в 12-18 месяцев, рассказывал ранее глава департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

НБУ рассматривает вариант повышения процентной ставки в 0,5 п.п, утверждают три собеседника LIGA.net на финансовом рынке. Большая часть банковского сообщества уверена, что НБУ не решится на такой шаг и займет выжидательную позицию.

LIGA.net разбиралась, почему повышение ставки невыгодно регулятору.

Невлиятельный Нацбанк

Нацбанк снижал ставку вплоть до июня этого года. Продолжать смягчение своей политики регулятор пока не планирует, отмечал во время "монетарного" брифинга 14 сентября и.о. главы НБУ Яков Смолий. Тогда Нацбанк в третий раз подряд решил не менять ставку и оставить ее на уровне 12,5%, мотивируя это сохраняющимися инфляционными рисками.

"Инфляция в годовом измерении превышает траекторию прогноза Национального банка, - отмечалось в релизе НБУ. - Это, прежде всего, обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на сырые продукты питания и табачные изделия".

В НБУ при этом отмечали, что инфляция к концу года замедлится. Это ключевая причина, по которой Нацбанк не станет ничего менять и в этот раз, считает руководитель департамента рыночных исследований инвесткомпании Magister Capital Тантели Ратавухери. "Важный момент - правительство вопреки требованю МВФ не форсирует тему с повышением административных цен, например, на газ, - отмечает он. - Давление на НБУ сейчас не столь ощутимо".

Другое дело, что основной вклад в инфляцию дают товарные позиции, неподконтрольные Нацбанку, и повлиять на их стоимость он не может. Например, цены на продукты питания, которые зависят от мировой конъюнктуры, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"В прошлом году основным драйвером роста была базовая инфляция, очищенная от влияния цен на продукты питания и топливо, - рассказывает Приходько. - Сейчас наоборот, причина в ускорении цен на продовольствие и энергетическое сырье, что вызвано ростом глобальных цен".

Базовая инфляция в сентябре составила 7,7%. В эту цифру входят цены на образование, продукты питания с высокой степенью обработки (белый хлеб, замороженное мясо и пр.), одежда, обувь, электроника.

Цены на необработанные продовольственные товары (свежее мясо, молоко, яйца) выросли на 28,2%, топливо - на 12,4%. Коммунальные услуги за 9 месяцев подорожали на 28,2%, алкоголь - на 17,5%, табак - на 41,1%.

Попытки решить проблему "немонетарной" инфляции повышением ставки не будет иметь эффекта, отмечает главный экономист Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Алексей Блинов.

Окончательная позиция регулятора в отношении ставки пока ничего не известно, говорит собеседник LIGA.net в Нацбанке. Но топ-менеджмент НБУ в целом согласен с мнением, что одно лишь изменение ставки не решит всех вопросов с инфляцией. "Процентная политика не может изменить цены на мясо, - отмечает он. - В правлении понимают, что работать придется с другими методами".

Рынок делает работу

Учетная ставка никогда не считалась особо влиятельным инструментом Нацбанка, рассказывает директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин. "В последние годы управление рынком в ручном режиме было более популярным у НБУ, чем регулирование через ставку, - рассказывает Баронин. - Это было заметно еще в 2012-13, но усилилось после 14 года".

Снижая объем денежной массы в системе, регулятор с одной стороны снижает давление на инфляцию со стороны покупательского спроса, а с другой - поддерживает курс гривни, поясняет Тантели Ратавухери.

Во многом эту работу за НБУ начал проводить сам рынок: цены на депозитные сертификаты Нацбанка на вторичном рынке выросли, что говорит об объективном тренде на повышение ставок, говорит старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова.

"У нас в стране нет восприятия учетной ставки как ориентира для формирования стоимости ресурсов на рынке, - отмечает директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Рейтинг Виктор Шулик. - Изменение "учетки" влияет разве что на цену рефинансирования НБУ, штрафы и другие платежи, связанные с этим".

Стоимость ликвидности на рынке пока соответствует потребностям Нацбанка в "утилизации" лишних денег в системе, считает глава департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко.

"Эти инструменты (депсертификаты и ОВГЗ. - Ред.) по своей доходности достаточно конкурентны, да и у банков нет другой альтернативы для размещения средств, - говорит Левченко. - Это значит, что больших изменений на рынке до конца года не будет, а учетная ставка останется неизменной".

Дотянуть до весны

"В последний раз регулятор повышал учетную ставку в начале 2015 года - с 14% до 19,5%, затем был рост до 30%, в ответ на существенное ускорение инфляционных и девальвационных процессов", - рассказывает Приходько из банка Кредит-Днепр.

НБУ последовательно понижал учетную ставку, начиная с марта 2016 года. Новый поворот монетарной политики НБУ в обратную сторону будет вызван разве что критическими ситуациями, к примеру, резкой девальвации гривни, поэтому до конца 2017 года банкиры не ожидают повышения, отмечает директор Департамента развития банковских продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

НБУ должен учитывать и эмоциональный фактор: повышение ставки может дать рынку сигнал о том, что даже регулятор признает проблематичность достижения своих инфляционных целей в ближайшей перспективе, в чем он не заинтересован, считает директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления Кредобанка Роман Лепак.

Сейчас на руку Нацбанку играет и общий прогноз по инфляции на конец года - 12-13%, что выше прогноза и таргетов НБУ, но примерно соответствует ставке. Регулятор решится ее повысить, только если инфляция сильно превысит этот уровень, говорит Игорь Левченко из Укрсиббанка.

Постепенное снижение учетной ставки НБУ возобновится уже в следующем году, считает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. По оценке Алексея Блинова, НБУ не будет менять ставку ни в одну сторону вплоть до весны 2018 года.