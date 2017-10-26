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Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
21:22 25.10.2017 |
Курс доллара продолжает штурмовать новые высоты. По итогам безналичных торгов 25 октября он прибавил еще 8 копеек (с начала недели - 23), и закрепился в рамках 26,77-26,78 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Госказначейство выбросило на счета предприятий 5,1 млрд. грн. в рамках выплат по НДС, и бизнес захлебнулся в гривне (вчера он получил 2,5 млрд. грн.). Потому экспортеры продавали лишь обязательные к реализации 50% валютной выручки (остальное придерживали на счетах), и могли не сомневаться в том, что их раскупят по продиктованному курсу. Ведь под конец месяца всем нужно успеть закрыть проплаты: особенно активно раскупали валюту нефтетрейдеры, которые пытались успеть закупиться бензином и дизелем, активно дорожающими в последнюю неделю на мировом рынке. Тем более, что гривна для этого была - ведь им также выплатили по НДС.
«Сегодня рынок открылся гэпом на уровне 26,76-26,81 грн./$. Затем в течении дня вся торговля проходила в диапазоне 26,7650-26,7850 грн./$. Похоже, что локальные цели роста выполнены», - отметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
«Наличный рынок отреагировал на рост котировок межбанка умеренным повышением: его котировки к середине дня составили 26,70-26,73 грн./$», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В течение дня некоторые импортеры пытались переиграть валютных продавцов - устроили волну отзыва заявок. Надеялись, что если станут отказываться от покупки доллара, то продавят экспортеров на снижение валютной цены. Однако этот маневр провалился - котировки лишь сузились до 26,77-26,7750 грн./$, и все. Сильной курсовой просадки не произошло. Потому покупатели достаточно быстро вернулись на торги -скупились и позакрывали сделки.
Сделали это без вмешательства Нацбанка. Из числа наиболее активных долларовых продавцов сегодня выделяли ПУМБ, ING Bank, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, а к вечеру еще и Укргазбанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, ОТП Банк и Альфа Банк.
Общий объем торгов по итогам дня все-таки сократился: со вчерашних $427,50 млн. до $384,04 млн.
Финансисты больше не ждут сколько-нибудь значительных выплат Госказначейства.
«Думаю, по НДС больше не придет крупных сумм, мы вышли на среднемесячный объем 7-8 млрд. грн., и скорее всего на нем и остановимся. Потому давление на валютный рынок должно спадать», - сказал Юрий Гриненко.
Тем не менее, он допускает завтра старт межбанка ростом курса до 26,77-26,82 грн./$. Хотя и не исключает дальнейший откат.
Его коллеги настроены оптимистично.
«Рынок в ближайшие дни особо расти не должен, и, скорее всего, войдет в фазу снижения», - сказал нам Олег Ропяк.
А Олег Куринной спрогнозировал в четверг торговлю в рамках 26,65-26,70 грн./$.
«Значительные объемы возмещения НДС и высокий уровень ликвидности продолжают оказывать давление на курс в сторону роста котировок доллара и снижают активность экспортеров по его продаже, на фоне повышенной активности импортеров, в частности, энергетического сектора. В пользу стабилизации курса говорит пик периода проведения налоговых и прочих платежей в гривне», - резюмировал он UBR.ua.
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