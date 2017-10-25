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Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
21:19 24.10.2017 |
Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук сообщил, что в течение дня курс доллара достигал уровня 26,68-26,72 грн./$. И откат произошел по мере закрытия заявок импортеров, которые после получения дополнительной гривни активизировали свои валютные покупки.
Объем долларовых торгов на межбанке вырос со вчерашних $381,08 млн. до $427,50 млн.
«Объем свободной ликвидности вырос на 2,5 млрд - до 77,9 млрд грн, в том числе остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,9 млрд грн - до 53,4 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,6 млрд. грн. (до 24,6 млрд. грн.)», - подтвердил приток гривни в систему директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Именно гривневые вливания позволили сегодня экспортерам продавать на межбанке только обязательную к реализации часть выручки - 50%, и придерживать вторую половину на счетах.
«Бюджетные налоговые выплаты частично возвращаются на рынок в виде возмещения НДС, что приводит к увеличению гривневого ресурса у экспортеров, давая возможность им придерживать продажу валютной выручки. Высокая ликвидность продолжает давить на курс гривны, активизируя, в том числе, спекулятивную составляющую», - заметил Куринной.
Об этом UBR.ua сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил, что в течение дня безналичные котировки достигали даже 26,68-26,72 грн./$. И откат произошел по мере закрытия заявок импортеров, которые после получения дополнительной гривни активизировали свои валютные покупки.
Объем долларовых торгов вырос со вчерашних $381,08 млн. до $427,50 млн.
«Объем свободной ликвидности вырос на 2,5 млрд - до 77,9 млрд грн, в том числе остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,9 млрд грн - до 53,4 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,6 млрд. грн. (до 24,6 млрд. грн.)», - подтвердил приток гривни в систему Олег Куринной.
Именно гривневые вливания позволили сегодня экспортерам продавать на межбанке только обязательную к реализации часть выручки - 50%, и придерживать вторую половину на счетах.
«Бюджетные налоговые выплаты частично возвращаются на рынок в виде возмещения НДС, что приводит к увеличению гривневого ресурса у экспортеров, давая возможность им придерживать продажу валютной выручки. Высокая ликвидность продолжает давить на курс гривны, активизируя, в том числе, спекулятивную составляющую», - заметил Куринной.
Он допускает завтра сохранение высокого курсового диапазона - 26,65-26,70 грн./$.
Больше всего финансисты опасаются спекулятивных атак на наличном рынке, где доллар пока прибавил лишь 2 копейки - 26,64-26,70 грн./$.
Кинутся ли люди скупать валюту, станет ясно уже завтра.
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