После выплат Гоказначейства финансисты ждут рост курса доллара на межбанке к 26,70 грн

Новая неделя на межбанке началась подорожанием доллара на 4 копейки: 23 октября торговля завершилась в рамках 26,58-26,59 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Также как и в минувшую пятницу, экспортеры ждали выплат Госказначейства по НДС - этим предвкушением рынок жил весь день. Потому до полудня крупные экспортеры придерживали продажи доллара в расчете продать его дороже, как только на счета импортеров рекой польется гривна. Но всех снова постигло разочарование. Потому после 12 часов экспортеры сломались и стали выбрасывать на межбанк доллар, выравнивая его курс.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, на пике роста курс доллара достигал 26,57-26,62 грн./$, и с этой отметки происходил откат.

«Может быть каким-то предприятиям под вечер и перечислили средства из Госказначейства, но, скорее всего, это произошло уже под вечер. После торгов. Пока на межбанке шла активная торговля, крупных вливаний не ощущалось. Да и вообще большинство банков сводило клиентов внутри своих структур, и на открытом рынке проходило не очень много сделок», - рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В целом гривны прибавилось, но совсем немного.

«Объем свободной ликвидности вырос на 0,3 млрд - до 75,5 млрд грн., в том числе остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 0,16 млрд грн. - до 51,5 млрд. грн. Объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 0,1 млрд грн - до 24 млрд грн.», - уточнил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем долларовых торгов по итогам дня, просел с пятничных $462,74 млн. до $381,08 млн. Межбанковский день прошел без вмешательства Нацбанка. Из числа валютных продавцов 23 октября выделяли ПУМБ, Укрэксимбанк, ING Bank, УкрСиббанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.

При этом терзания и переживания межбанка не передались наличному рынку, где значительного спроса на доллар не наблюдалось, и котировки снижались.

«Наличный рынок удерживает умеренный разрыв с безналичным: его котировки к середине дня составили 26,63-26,68 грн./$», - сообщил Куринной.

Выплата НДС станет главным фактором для валютного рынка и завтра. И на этот раз финансисты практически не сомневаются в платежах Госказначейства.

«Скорее всего, безналичный рынок будет стартовать в рамках 26,58-26,63 грн./$. И если действительно состоятся гривневые вливания, то котировки могут дойти до 26,70 грн./$», - допускает Юрий Гриненко.

Более оптимистично настроен Олег Куринной - 26,55-26,65 грн./$, который отметил еще и бюджетный фактор.

«Значительная ликвидность и рост возмещений по НДС будут играть против гривны, в то же время часть гривневого ресурса будет перенаправлена на бюджетные налоговые выплаты», - отметил он.

Появления Нацбанка завтра ждут лишь в случае крупных перекосов в сторону спроса, и подорожания доллара более чем на 12-15 копеек. Чиновники станут тратить свои золотовалютные резервы лишь, если увидят незначительные текущие поступления доллара на счета экспортеров: в этой ситуации компании будут продавать лишь обязательные 50% выручки, приберегая остальное на случай курсовых скачков. Необязательный к продаже доллар будут продавать после валютного подорожания - на курсовых пиках.