Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2017 к сентябрю-2016 уменьшилось всего на 0,1%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в сентябре этого года промышленное производство выросло на 2,5%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,4%.
В перерабатывающей промышленности в сентябре-2017 к сентябрю-2016 рост составил 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,1%, тогда как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизилась на 3,4%.
Согласно сообщению, в целом за девять месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,3% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам восьми месяцев отставание составляло 0,4%, семи месяцев – 0,7%.
В перерабатывающей промышленности по итогам января-сентября зафиксирован рост на 3,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.
По данным Госстата, в январе-сентябре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,8%), Ивано-Франковской (10,8%), Киевской (10,0%), Ривненской (9,8%), Житомирской (9,2%), Кировоградской (8,3%), Винницкой (7,8%), Харьковской (7,6%), Запорожской (7,2%) и Черновицкой (6,5%) областях.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-сентябре 2017г по сравнению с январем-сентябрем 2016г снизилось на 27%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в сентябре-2017 по сравнению с сентябрем-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 10,9% (без учета зоны проведения АТО).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-сентябре 2017г.
|сентябрь 2017 к августу 2017, %
|сентябрь 2017 к сентябрю 2016, %
|январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016, %
|Справочно январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2015, %
|Промышленность всего
|102,5
|99,7
|99,7
|102,5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|103,6
|100,1
|100,6
|102,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|100,7
|97,2
|93,9
|99,5
|- добыча каменного и бурого угля
|96,6
|75,8
|83,9
|105,3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|98,0
|98,4
|100,1
|96,4
|- добыча металлических руд
|102,4
|104,1
|92,8
|97,8
|Перерабатывающая промышленность
|104,7
|101,2
|103,6
|104,3
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|116,7
|97,8
|103,9
|102,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|111,1
|108,5
|107,2
|102,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|97,3
|98,0
|102,7
|102,8
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|92,6
|82,8
|82,9
|112,7
|Производство химических изделий и химической продукции
|98,2
|133,4
|108,4
|103,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|110,3
|104,4
|101,5
|106,5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|96,9
|104,1
|106,7
|109,4
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|100,1
|102,2
|98,4
|107,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|101,1
|99,7
|107,1
|100,9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|90,0
|65,5
|105,8
|121,9
|производство электрического оборудования
|121,2
|95,7
|99,5
|98,7
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|91,3
|94,9
|105,8
|100,4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|106,5
|122,8
|113,5
|99,0
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|98,8
|108,6
|108,7
|105,4
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|94,9
|96,6
|94,3
|101,2
Данные: Госстат
Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за сентябрь 2017 года
|ед изм
|произведено за январь-сентябрь 2017.
|произведено за сентябрь 2017
|сентябрь 2017 к августу 2017, %
|сентябрь2017 к сентябрю 2016, %
|январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|18,3
|1,9
|96,8
|74,6
|84,8
|Нефть сырая
|тыс тонн
|1133
|111
|98,9
|83,7
|92,5
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|487
|50,6
|98,1
|98,4
|103,6
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|15,0
|1,6
|97,6
|104,1
|102,1
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|123
|13,4
|97,1
|105,9
|97,7
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|45,1
|4,8
|96,8
|100,6
|95,3
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|37,5
|4,6
|106,4
|108,7
|88,9
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|4,8
|0,5
|85,2
|79,6
|81,8
|Пески природные
|млн тонн
|7,6
|1,2
|100,5
|101,9
|101,3
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|37,5
|4,9
|101,0
|107,1
|112,6
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|1260
|197
|172,4
|80,6
|99,8
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|38,8
|4,5
|97,1
|71,9
|92,2
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|10,3
|1,4
|103,6
|101,8
|121,3
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|182
|18,5
|86,2
|85,0
|94,6
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|10,7
|1,0
|80,9
|118,3
|120,8
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|608
|59,0
|101,2
|103,1
|115,1
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|142
|14,4
|96,3
|83,9
|78,9
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|182
|22,0
|93,3
|105,6
|105,7
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|170
|30,3
|132,8
|108,9
|103,5
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|141
|14,6
|114,7
|91,1
|92,7
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|136
|64,7
|140,4
|136,7
|125,8
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|3701
|346
|201,5
|86,3
|131,5
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|158
|19,6
|141,4
|108,3
|125,0
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|711
|81,5
|99,7
|107,1
|100,4
|Масло сливочное
|тыс тонн
|84,2
|9,7
|93,9
|109,9
|105,7
|Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|50,2
|5,7
|105,3
|96,6
|95,8
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|91,1
|10,6
|103,0
|115,2
|106,7
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|310
|33,8
|94,3
|99,0
|95,2
|Мука
|тыс тонн
|1410
|172
|100,5
|93,5
|98,6
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|787
|89,4
|99,7
|93,5
|92,9
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|190
|22,4
|103,3
|105,4
|106,9
|Сахар белый кристаллический
|297
|286
|–
|80,3
|81,4
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|116
|17,6
|122,5
|101,9
|102,1
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|130
|13,9
|88,3
|93,4
|95,3
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|105
|12,4
|102,8
|106,8
|99,997
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|17,0
|2,0
|96,0
|90,2
|78,6
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|104
|13,2
|109,4
|109,5
|99,5
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|1430
|203
|116,4
|87,8
|82,8
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|9630
|1197
|108,9
|95,3
|83,5
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|4491
|482
|90,0
|135,2
|116,1
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|141
|12,3
|58,8
|87,9
|97,0
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|35,1
|3,4
|76,5
|103,5
|106,0
|газированные
|млн дал
|59,0
|5,7
|62,3
|100,2
|100,5
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|113
|11,6
|73,2
|108,8
|117,4
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|66,2
|8,1
|98,5
|103,2
|92,9
|Пряжа хлопчатобумажная
|тонн
|1388
|168
|111,3
|82,0
|72,0
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|72367
|8839
|104,8
|105,6
|113,2
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|1856
|276
|114,0
|145,1
|110,2
|Белье постельное
|тыс шт
|7607
|937
|123,5
|105,9
|113,2
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|14948
|1971
|104,6
|98,1
|105,4
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|1996
|207
|99,4
|106,5
|92,0
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|263
|36,2
|100,8
|79,9
|101,5
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|257
|30,9
|145,8
|106,2
|103,2
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|534
|56,0
|165,7
|117,2
|96,9
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|644
|113
|86,0
|97,9
|95,3
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|19595
|3832
|183,7
|133,8
|107,5
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|38588
|4328
|118,8
|115,0
|104,2
|Обувь
|тыс пар
|18337
|2207
|112,0
|121,6
|105,9
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|1307
|155
|102,4
|108,0
|103,1
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|139
|15,2
|97,1
|99,0
|105,0
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|1002
|120
|101,0
|99,1
|103,9
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|322
|26,5
|74,4
|42,6
|82,8
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|787
|121
|91,8
|142,7
|124,8
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны
|тыс тонн
|103
|11,9
|103,9
|95,9
|102,1
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|349
|41,0
|98,5
|106,9
|112,1
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|114
|13,4
|101,6
|102,1
|106,7
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|317
|37,8
|101,8
|108,7
|108,1
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|61,6
|8,2
|108,2
|122,6
|113,4
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|77,5
|9,0
|107,1
|99,8
|102,0
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|34,6
|4,6
|87,6
|107,3
|100,2
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|7,6
|0,8
|92,3
|79,8
|78,8
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|53,6
|6,5
|122,6
|80,2
|96,9
|Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые
|тыс тонн
|55,7
|6,7
|90,5
|100,0
|124,1
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|232
|22,3
|100,9
|86,8
|99,7
|Красители синтетические органические
|тонн
|6993
|889
|113,7
|116,7
|118,5
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|69,1
|6,8
|76,7
|128,2
|111,1
|Серная кислота
|тыс тонн
|386
|53,0
|98,4
|108,2
|92,6
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|6,3
|0,9
|126,1
|98,3
|94,2
|Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|61,1
|7,2
|88,2
|101,0
|104,0
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|55,8
|4,8
|70,1
|95,6
|100,7
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|8,5
|1,1
|146,0
|96,1
|103,7
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|131
|17,0
|98,0
|97,1
|98,0
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|848
|87,3
|107,4
|73,0
|84,8
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|101
|12,4
|123,6
|121,1
|110,6
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|35,0
|4,1
|104,8
|109,3
|101,9
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|146
|19,7
|92,9
|131,7
|114,9
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|39,4
|4,4
|97,7
|108,0
|121,5
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|1481
|204
|94,5
|104,7
|101,7
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|7235
|899
|89,3
|95,2
|101,5
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|1528
|197
|103,7
|111,8
|89,9
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|2515
|280
|100,7
|90,5
|97,7
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|3239
|362
|96,1
|82,9
|91,6
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|12,0
|1,5
|96,1
|99,3
|114,3
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|1155
|154
|89,3
|91,1
|99,3
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|29,9
|4,6
|95,9
|115,5
|129,8
|Чугун
|тыс тонн
|14540
|1811
|101,7
|98,6
|81,6
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|8016
|903
|96,1
|104,7
|94,8
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|7680
|949
|110,3
|96,0
|78,0
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|4339
|521
|100,1
|98,3
|89,9
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|8863
|956
|98,7
|85,7
|89,3
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|3340
|369
|101,1
|95,0
|98,6
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|688
|93,5
|124,2
|96,1
|89,0
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|908
|109
|97,6
|107,5
|121,0
|Проволока из стали
|тыс тонн
|211
|23,9
|89,5
|87,8
|98,1
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|33,7
|4,4
|106,3
|107,4
|125,4
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|191
|22,5
|99,6
|112,9
|109,8
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|4900
|982
|153,0
|195,6
|195,3
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|130
|21,4
|101,3
|107,0
|103,9
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|16,7
|2,2
|96,6
|120,6
|216,4
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|848
|40,4
|72,2
|183,7
|49,3
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|273
|25,8
|80,7
|48,8
|89,4
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|693
|71,8
|126,4
|98,7
|108,7
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|7,4
|3,4
|484,4
|472,2
|133,2
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления
|тыс. шт.
|60,8
|8,2
|92,3
|91,2
|117,8
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|8,5
|1,2
|99,5
|111,3
|82,1
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|46,3
|4,3
|110,0
|84,5
|106,1
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|89,9
|12,2
|103,4
|89,1
|80,9
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|8,1
|0,9
|104,0
|115,1
|139,4
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|204
|28,4
|96,0
|145,3
|137,0
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|1333
|181
|93,2
|107,1
|128,8
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|3763
|411
|92,6
|61,0
|88,5
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|316
|36,1
|90,2
|87,1
|103,1
|Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В
|км
|3215
|593
|172,9
|246,1
|136,2
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|199
|28,9
|133,6
|96,3
|77,9
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|52,1
|6,1
|88,7
|230,3
|90,3
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|90,8
|6,7
|50,5
|56,3
|92,6
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|1,5
|0,1
|57,9
|30,6
|44,2
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|3766
|593
|137,0
|149,4
|121,6
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|102
|4,3
|58,1
|114,2
|128,7
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|102
|10,4
|77,1
|71,4
|73,1
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|3911
|388
|99,7
|100,0
|110,2
|Плуги отвальные
|шт
|1313
|174
|103,6
|66,7
|88,3
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|2745
|114
|186,9
|50,9
|93,8
|Бороны дисковые
|шт
|2404
|381
|103,3
|107,9
|118,1
|Сеялки
|шт
|3365
|369
|82,4
|103,7
|104,2
|Станки для обработки дерева
|шт
|740
|76
|86,4
|111,8
|96,1
|Валки для прокатных станов
|шт
|4610
|455
|90,5
|95,8
|131,0
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|757
|63
|52,1
|51,6
|96,3
|Бетономешалки
|шт
|5248
|429
|54,6
|105,7
|102,9
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|8904
|804
|664,5
|78,7
|108,2
|Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей
|шт
|623
|80
|109,6
|163,3
|230,7
|Автомобили грузовые
|шт
|754
|78
|95,1
|222,9
|279,3
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|17,9
|2,5
|107,2
|124,0
|95,6
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|4033
|638
|118,1
|472,6
|271,4
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|115,2
|11,4
|94,9
|94,8
|97,8
|в т.ч. произведенная:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|42,4
|4,9
|95,4
|91,9
|80,7
|атомными электростанциями
|64,2
|5,8
|95,3
|95,5
|111,5
|гидроэлектростанциями
|7,6
|0,5
|87,6
|110,4
|111,9
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|1,1
|0,1
|96,1
|135,8
|107,8
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.