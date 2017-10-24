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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат

 

Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в августе оно выросло на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2017 к сентябрю-2016 уменьшилось всего на 0,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в сентябре этого года промышленное производство выросло на 2,5%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,4%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре-2017 к сентябрю-2016 рост составил 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,1%, тогда как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизилась на 3,4%.

Согласно сообщению, в целом за девять месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,3% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам восьми месяцев отставание составляло 0,4%, семи месяцев – 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-сентября зафиксирован рост на 3,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.

По данным Госстата, в январе-сентябре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,8%), Ивано-Франковской (10,8%), Киевской (10,0%), Ривненской (9,8%), Житомирской (9,2%), Кировоградской (8,3%), Винницкой (7,8%), Харьковской (7,6%), Запорожской (7,2%) и Черновицкой (6,5%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-сентябре 2017г по сравнению с январем-сентябрем 2016г снизилось на 27%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в сентябре-2017 по сравнению с сентябрем-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 10,9% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-сентябре 2017г.

  сентябрь 2017 к августу 2017, % сентябрь 2017 к сентябрю 2016, % январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016, % Справочно январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2015, %
Промышленность всего 102,5 99,7 99,7 102,5
Добывающая и перерабатывающая промышленность 103,6 100,1 100,6 102,7
Добывающая промышленность и разработка карьеров 100,7 97,2 93,9 99,5
- добыча каменного и бурого угля 96,6 75,8 83,9 105,3
- добыча сырой нефти и природного газа 98,0 98,4 100,1 96,4
- добыча металлических руд 102,4 104,1 92,8 97,8
Перерабатывающая промышленность 104,7 101,2 103,6 104,3
в том числе     
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 116,7 97,8 103,9 102,2
Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 111,1 108,5 107,2 102,8
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 97,3 98,0 102,7 102,8
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 92,6 82,8 82,9 112,7
Производство химических изделий и химической продукции 98,2 133,4 108,4 103,2
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 110,3 104,4 101,5 106,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 96,9 104,1 106,7 109,4
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 100,1 102,2 98,4 107,9
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 101,1 99,7 107,1 100,9
производство компьютеров, электрической и оптической продукции 90,0 65,5 105,8 121,9
производство электрического оборудования 121,2 95,7 99,5 98,7
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 91,3 94,9 105,8 100,4
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 106,5 122,8 113,5 99,0
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 98,8 108,6 108,7 105,4
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 94,9 96,6 94,3 101,2

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за сентябрь 2017 года

 ед измпроизведено за январь-сентябрь 2017.произведено за сентябрь 2017сентябрь 2017 к августу 2017, %сентябрь2017 к сентябрю 2016, %январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016,%
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 18,3 1,9 96,8 74,6 84,8
Нефть сырая тыс тонн 1133 111 98,9 83,7 92,5
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 487 50,6 98,1 98,4 103,6
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 15,0 1,6 97,6 104,1 102,1
Руды железные неагломерированные млн тонн 123 13,4 97,1 105,9 97,7
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 45,1 4,8 96,8 100,6 95,3
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 37,5 4,6 106,4 108,7 88,9
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 4,8 0,5 85,2 79,6 81,8
Пески природные млн тонн 7,6 1,2 100,5 101,9 101,3
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 37,5 4,9 101,0 107,1 112,6
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 1260 197 172,4 80,6 99,8
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 38,8 4,5 97,1 71,9 92,2
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 10,3 1,4 103,6 101,8 121,3
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 182 18,5 86,2 85,0 94,6
Свинина мороженная тыс тонн 10,7 1,0 80,9 118,3 120,8
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 608 59,0 101,2 103,1 115,1
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 142 14,4 96,3 83,9 78,9
Колбасные изделия тыс тонн 182 22,0 93,3 105,6 105,7
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 170 30,3 132,8 108,9 103,5
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 141 14,6 114,7 91,1 92,7
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 136 64,7 140,4 136,7 125,8
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 3701 346 201,5 86,3 131,5
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 158 19,6 141,4 108,3 125,0
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 711 81,5 99,7 107,1 100,4
Масло сливочное тыс тонн 84,2 9,7 93,9 109,9 105,7
Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 50,2 5,7 105,3 96,6 95,8
Сыры плавленые тыс тонн 91,1 10,6 103,0 115,2 106,7
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 310 33,8 94,3 99,0 95,2
Мука тыс тонн 1410 172 100,5 93,5 98,6
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 787 89,4 99,7 93,5 92,9
Печенье и вафли тыс тонн 190 22,4 103,3 105,4 106,9
Сахар белый кристаллический  297 286 80,3 81,4
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 116 17,6 122,5 101,9 102,1
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 130 13,9 88,3 93,4 95,3
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 105 12,4 102,8 106,8 99,997
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 17,0 2,0 96,0 90,2 78,6
Продукты молокосодержащие тыс тонн 104 13,2 109,4 109,5 99,5
Коньяки, бренды тыс дал 1430 203 116,4 87,8 82,8
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 9630 1197 108,9 95,3 83,5
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 4491 482 90,0 135,2 116,1
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 141 12,3 58,8 87,9 97,0
Воды натуральные минеральные      
негазированные млн дал 35,1 3,4 76,5 103,5 106,0
газированные млн дал 59,0 5,7 62,3 100,2 100,5
Напитки безалкогольные млн дал 113 11,6 73,2 108,8 117,4
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 66,2 8,1 98,5 103,2 92,9
Пряжа хлопчатобумажная тонн 1388 168 111,3 82,0 72,0
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 72367 8839 104,8 105,6 113,2
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 1856 276 114,0 145,1 110,2
Белье постельное тыс шт 7607 937 123,5 105,9 113,2
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 14948 1971 104,6 98,1 105,4
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 1996 207 99,4 106,5 92,0
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 263 36,2 100,8 79,9 101,5
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 257 30,9 145,8 106,2 103,2
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 534 56,0 165,7 117,2 96,9
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 644 113 86,0 97,9 95,3
Трикотаж бельевой тыс шт 19595 3832 183,7 133,8 107,5
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 38588 4328 118,8 115,0 104,2
Обувь тыс пар 18337 2207 112,0 121,6 105,9
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 1307 155 102,4 108,0 103,1
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 139 15,2 97,1 99,0 105,0
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 1002 120 101,0 99,1 103,9
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 322 26,5 74,4 42,6 82,8
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 787 121 91,8 142,7 124,8
Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны тыс тонн 103 11,9 103,9 95,9 102,1
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 349 41,0 98,5 106,9 112,1
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 114 13,4 101,6 102,1 106,7
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 317 37,8 101,8 108,7 108,1
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 61,6 8,2 108,2 122,6 113,4
Бумага туалетная тыс.тонн 77,5 9,0 107,1 99,8 102,0
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 34,6 4,6 87,6 107,3 100,2
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 7,6 0,8 92,3 79,8 78,8
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 53,6 6,5 122,6 80,2 96,9
Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые тыс тонн 55,7 6,7 90,5 100,0 124,1
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 232 22,3 100,9 86,8 99,7
Красители синтетические органические тонн 6993 889 113,7 116,7 118,5
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 69,1 6,8 76,7 128,2 111,1
Серная кислота тыс тонн 386 53,0 98,4 108,2 92,6
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 6,3 0,9 126,1 98,3 94,2
Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров тыс тонн 61,1 7,2 88,2 101,0 104,0
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 55,8 4,8 70,1 95,6 100,7
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 8,5 1,1 146,0 96,1 103,7
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 131 17,0 98,0 97,1 98,0
Препараты лекарственные:      
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 848 87,3 107,4 73,0 84,8
гормональные не содержащие антибиотики тонн 101 12,4 123,6 121,1 110,6
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 35,0 4,1 104,8 109,3 101,9
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 146 19,7 92,9 131,7 114,9
Плиты и плитки керамические млн кв м 39,4 4,4 97,7 108,0 121,5
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 1481 204 94,5 104,7 101,7
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 7235 899 89,3 95,2 101,5
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 1528 197 103,7 111,8 89,9
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 2515 280 100,7 90,5 97,7
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 3239 362 96,1 82,9 91,6
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 12,0 1,5 96,1 99,3 114,3
Смеси строительные сухие тыс тонн 1155 154 89,3 91,1 99,3
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 29,9 4,6 95,9 115,5 129,8
Чугун тыс тонн 14540 1811 101,7 98,6 81,6
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 8016 903 96,1 104,7 94,8
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 7680 949 110,3 96,0 78,0
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 4339 521 100,1 98,3 89,9
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 8863 956 98,7 85,7 89,3
из него      
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 3340 369 101,1 95,0 98,6
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 688 93,5 124,2 96,1 89,0
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 908 109 97,6 107,5 121,0
Проволока из стали тыс тонн 211 23,9 89,5 87,8 98,1
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 33,7 4,4 106,3 107,4 125,4
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 191 22,5 99,6 112,9 109,8
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 4900 982 153,0 195,6 195,3
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 130 21,4 101,3 107,0 103,9
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 16,7 2,2 96,6 120,6 216,4
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 848 40,4 72,2 183,7 49,3
Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 273 25,8 80,7 48,8 89,4
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 693 71,8 126,4 98,7 108,7
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 7,4 3,4 484,4 472,2 133,2
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления тыс. шт. 60,8 8,2 92,3 91,2 117,8
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 8,5 1,2 99,5 111,3 82,1
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 46,3 4,3 110,0 84,5 106,1
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 89,9 12,2 103,4 89,1 80,9
Трансформаторы электрические млн шт 8,1 0,9 104,0 115,1 139,4
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 204 28,4 96,0 145,3 137,0
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 1333 181 93,2 107,1 128,8
Провод изолированный обмоточный тонн 3763 411 92,6 61,0 88,5
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 316 36,1 90,2 87,1 103,1
Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В км 3215 593 172,9 246,1 136,2
Стиральные машины, сушки тыс.шт 199 28,9 133,6 96,3 77,9
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 52,1 6,1 88,7 230,3 90,3
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 90,8 6,7 50,5 56,3 92,6
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 1,5 0,1 57,9 30,6 44,2
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 3766 593 137,0 149,4 121,6
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 102 4,3 58,1 114,2 128,7
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 102 10,4 77,1 71,4 73,1
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 3911 388 99,7 100,0 110,2
Плуги отвальные шт 1313 174 103,6 66,7 88,3
Рыхлители и культиваторы шт 2745 114 186,9 50,9 93,8
Бороны дисковые шт 2404 381 103,3 107,9 118,1
Сеялки шт 3365 369 82,4 103,7 104,2
Станки для обработки дерева шт 740 76 86,4 111,8 96,1
Валки для прокатных станов шт 4610 455 90,5 95,8 131,0
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 757 63 52,1 51,6 96,3
Бетономешалки шт 5248 429 54,6 105,7 102,9
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 8904 804 664,5 78,7 108,2
Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей шт 623 80 109,6 163,3 230,7
Автомобили грузовые шт 754 78 95,1 222,9 279,3
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 17,9 2,5 107,2 124,0 95,6
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 4033 638 118,1 472,6 271,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт-ч 115,2 11,4 94,9 94,8 97,8
в т.ч. произведенная:      
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  42,4 4,9 95,4 91,9 80,7
атомными электростанциями  64,2 5,8 95,3 95,5 111,5
гидроэлектростанциями  7,6 0,5 87,6 110,4 111,9
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  1,1 0,1 96,1 135,8 107,8

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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