Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в августе оно выросло на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2017 к сентябрю-2016 уменьшилось всего на 0,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в сентябре этого года промышленное производство выросло на 2,5%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,4%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре-2017 к сентябрю-2016 рост составил 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 0,1%, тогда как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизилась на 3,4%.

Согласно сообщению, в целом за девять месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,3% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам восьми месяцев отставание составляло 0,4%, семи месяцев – 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-сентября зафиксирован рост на 3,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло сокращение производства на 5,7%.

По данным Госстата, в январе-сентябре текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,8%), Ивано-Франковской (10,8%), Киевской (10,0%), Ривненской (9,8%), Житомирской (9,2%), Кировоградской (8,3%), Винницкой (7,8%), Харьковской (7,6%), Запорожской (7,2%) и Черновицкой (6,5%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-сентябре 2017г по сравнению с январем-сентябрем 2016г снизилось на 27%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в сентябре-2017 по сравнению с сентябрем-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 10,9% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-сентябре 2017г.

сентябрь 2017 к августу 2017, % сентябрь 2017 к сентябрю 2016, % январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016, % Справочно январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2015, % Промышленность всего 102,5 99,7 99,7 102,5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 103,6 100,1 100,6 102,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 100,7 97,2 93,9 99,5 - добыча каменного и бурого угля 96,6 75,8 83,9 105,3 - добыча сырой нефти и природного газа 98,0 98,4 100,1 96,4 - добыча металлических руд 102,4 104,1 92,8 97,8 Перерабатывающая промышленность 104,7 101,2 103,6 104,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 116,7 97,8 103,9 102,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 111,1 108,5 107,2 102,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 97,3 98,0 102,7 102,8 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 92,6 82,8 82,9 112,7 Производство химических изделий и химической продукции 98,2 133,4 108,4 103,2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 110,3 104,4 101,5 106,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 96,9 104,1 106,7 109,4 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 100,1 102,2 98,4 107,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 101,1 99,7 107,1 100,9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 90,0 65,5 105,8 121,9 производство электрического оборудования 121,2 95,7 99,5 98,7 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 91,3 94,9 105,8 100,4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 106,5 122,8 113,5 99,0 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 98,8 108,6 108,7 105,4 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 94,9 96,6 94,3 101,2

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за сентябрь 2017 года