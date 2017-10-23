Итальянская Snam S.p.A и словацкая Eustream a.s. готовы взять в лизинг часть украинской ГТС

Алла Еременко / ZN.UA

10 апреля 2017 г. был подписан меморандум между НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", итальянской Snam S.p.A и словацкой Eustream a.s.

Его суть - поиск наиболее приемлемого варианта использования газотранспортной системы Украины, особенно после окончания "транзитного" контракта с российским "Газпромом", и привлечение потенциальных партнеров для транзита газа через ГТС Украины. Более конкретно о совместном предложении итальянской и словацкой газотранспортных компаний впервые было рассказано в Киеве в ходе Третьего газового форума 12 октября 2017 г.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев второй год говорит, что НАК ведет переговоры минимум с четырьмя европейскими компаниями о совместном использовании украинской газотранспортной системы (ГТС) после окончания в 2020 г. контракта с "Газпромом" на транспортировку российского газа в Европу. Привлечение солидной европейской компании к транзиту газа через территорию Украины он объясняет необходимостью его сохранения после окончания действия контракта с "Газпромом" и фактически поиском союзников в ЕС, заинтересованных не в создании "Северного потока-2", а в сохранении газотранспортного маршрута через Украину. Хотя Коболев признает, что противостоять щедрым посулам россиян европейцам крайне сложно. Тем более в условиях многолетнего спора между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, в частности по условиям "транзитного" контракта.

Но вполне вероятно, что эта тема будет обсуждаться и на будущей неделе в ходе ежегодной газовой конференции при непосредственном участии акционера НАК "Нафтогаз Украины" - Кабмина и менеджмента госхолдинга.

Как бы там ни было, итальянско-словацкое предложение заслуживает внимания уже потому, что предлагаемый формат сотрудничества операторов газотранспортных систем не требует ни приватизации, ни изменения формы собственности газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Украины. Но... требует политической воли правительства Украины как акционера "Нафтогаза" продолжить транспортировку российского газа через отечественную ГТС после окончания десятилетнего "транзитного" контракта, заключенного в январе 2009 г. не без активного нажима на Украину Еврокомиссии. Независимо от решения Стокгольмского арбитража, ожидаемого в ближайшие недели. Независимо от того, захотят ли менеджеры уже не "Нафтогаза", а, хотелось бы верить, самостоятельного оператора газотранспортной системы Украины садиться за стол переговоров с "Газпромом" и заключать новый контракт на транспортировку газа в ЕС на новых условиях.

Нюансов много, об основных из них речь пойдет ниже. Но сначала о мотивах.

Каждый оператор ГТС желает знать

28 апреля 2014 г. в Братиславе (Словакия) был подписан Меморандум о взаимопонимании и долгожданное для Украины Соглашение о подключении (к газотранспортной системе) между оператором украинской ГТС "Укртрансгазом" и оператором словацкой ГТС Еustream a. s. Этому предшествовала многосложная работа, положившая начало обратным потокам газа в Украину через новую точку соединения систем Будинце (Budince).

По сути, это было решение проблемы реверса, и достаточно гибкое, для поставок газа в Украину. Технических возможностей этого маршрута вполне достаточно для обеспечения всей потребности Украины в импорте газа с рынка стран ЕС при транспарентных условиях для всех участников по трубопроводному участку Вояны-Будинце-Ужгород и транзиту через словацкую газотранспортную систему.

Если посмотреть данные о результатах работы газотранспортной системы Украины за девять месяцев 2017 г. по сравнению с 2016-м (рис. 1), очевидно, что за этот период транзит газа через ГТС "Укртрансгаза", включая импорт, увеличился. В том числе и благодаря сотрудничеству с оператором словацкой ГТС Eustream a. s.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд кубометров, на выходе - 178,5 млрд, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд, Молдову - 3,5 млрд кубометров газа.

Несмотря на то, что ГТС Украины и Словакии, как говорится, связаны одной трубой десятилетия, у словацкого оператора ГТС существует долгосрочный контракт на транспортировку газа в Европу с "Газпромом". У Eustream также есть контракты и с другими покупателями российского газа. Условия контрактов между продавцом и покупателем, как правило, никто не афиширует. Но и так понятно, что покупатели газа сами оговаривают с продавцом, будь-то "Газпром" или другая компания-трейдер, где именно покупатель получит свой объем газа.

У каждого оператора газотранспортной системы, как "Нафтогаз"/"Укртрансгаз" или Eustream, в свою очередь, заключены контракты с трейдерами-шиперами, в которых оговорена точка приема (продажи) газа. (О шипер-парах и шипер-кодах ZN.UA рассказывало 6 сентября 2013 г.: "Шипер-код для Украины").

Некоторые трейдеры покупают российский газ на границе Украина-Словакия, другие - на границе Словакия-Австрия, третьи - на границе Германии. В "транзитном" договоре "Нафтогаза" и "Газпрома" указаны точки передачи газа на западных границах Украины...

Перенос точек приема российского газа на восточную границу Украины (с РФ), чего бы хотелось нам, - весьма непростое мероприятие. Прежде всего, к такому решению должны прийти трейдеры, импортирующие российский газ. Если учесть, как долго, дорого и упорно "Газпром" создавал украинскому оператору ГТС, в частности, и Украине в целом негативный имидж в Европе, а также нынешние тарифы на вход-выход в ГТС Украины (в той же Словакии они ниже более чем в три раза), то рассчитывать на благосклонность европейских трейдеров к оператору украинской ГТС пока наивно.

Это не значит, что украинский оператор ГТС не получает оплату за свои услуги по транспортировке газа от российской границы (точек входа в украинскую ГТС) до словацкой, польской, молдавской или венгерской (точек выхода из украинской ГТС). Но расчеты ведутся опосредованно - не с покупателями российского газа, транспортируемого "Укртрансгазом", а с "Газпромом". И пока что по тарифу, который НАК "Нафтогаз Украины" как держатель "транзитного" контракта с "Газпромом", оспаривает в Стокгольмском арбитраже.

Зачем итальянцам и словакам "украинский транзит"?

Ситуация во взаимоотношениях со словацким оператором Eustream начала меняться уже в 2012 г. в связи с либерализацией газового рынка ЕС, включая Словакию, а также возможностью поставлять в Украину газ по более выгодным на то время европейским ценам. Еще стремительнее пошел процесс после категоричных заявлений "Газпрома" о прекращении транзита российского газа в Европу через Украину, а значит, и Словакию с 2020 г. И особенно в связи с активными действиями РФ по созданию "Северного потока-2" и других маршрутов, которые могут оставить без загрузки не только украинскую ГТС, но также словацкую, польскую и еще нескольких сопредельных государств.

В одночасье прекратить транзит через Украину "Газпрому" вряд ли удастся - не факт, что будет найден компромисс с ЕС и Еврокомиссией относительно строительства "Северного потока-2" по российскому плану. Но весы все больше склоняются в сторону "Газпрома" при все большей инертности ЕК. Тем не менее российскому монополисту сложно будет ввести новый газопровод в эксплуатацию до или хотя бы с 2020 г., хотя он всеми силами и средствами к этому стремится. Вероятнее всего, минимум о транзите 30 млрд кубометров через Украину "Газпрому" придется договариваться, как бы ему этого не хотелось.

Но фактор времени может сыграть решающую роль уже через два-три года. Хотя пессимисты (или все же прагматики?) считают, что, по логике газового трубопроводного бизнеса, это уже вчера. Не только для украинской ГТС, но и для других транзитеров и потребителей "газпромовского" трубопроводного продукта в этом направлении.

Поэтому вполне логично, что итальянский оператор ГТС Snam и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream вызвались предложить "Нафтогазу" и пока еще принадлежащему ему "Укртрансгазу" свой вариант загрузки ГТС Украины.

По информации источников ZN.UA, совместно разработанный вариант транзита газа через ГТС Украины, Словакии и Австрии до входа в ГТС Италии предложен на рассмотрение президенту и правительству Украины. Основные его аспекты впервые, как сказано выше, были оглашены в ходе Третьего газового форума. Без участия представителей "Нафтогаза", но, надо полагать, не без их ведома.

Итак, 10 апреля в Риме полномочные представители НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании относительно общей оценки возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины (см. ZN.UA №14 от 15 апреля 2017 г. "Что сможет противопоставить "Северному потоку-2" "римская четверка"?").

Зачем это понадобилось "Нафтогазу Украины" и фактическому оператору украинской ГТС - "Укртрансгазу", глава НАКа объясняет тем, что участие в транспортировке газа весомых европейских партнеров дает больше шансов на загрузку отечественной ГТС после окончания контракта с "Газпромом" в 2020 г.

Зачем это нужно итальянской Snam S.p.A.? Италия - наибольший импортер российского трубопроводного газа, поставляемого в основном через ГТС Украины и Словакии. Более того, названная итальянская компания не так давно выкупила 49% акций австрийского оператора ГТС. Таким образом, трубопроводный маршрут доставки российского газа через Украину, Словакию и Австрию для Snam и трейдеров рынка Италии является пока максимально экономически оправданным и выгодным (см. рис. 2). Хотя и не единственным. Италия закупает сжиженный газ и развивает это направление по мере увеличения конкуренции между природным трубопроводным и "танкерным" газом.

По данным Министерства экономического развития Италии, например, в 2015 г. потребление газа составило 67,52 млрд кубометров, в стране было добыто 6,7 млрд.

Импорт из стран-производителей газа (трубопроводами и сжиженного газа) в миллиардах кубометров составил, в частности: из Хорватии - 0,23, Тринидада и Тобаго - 0,05, Нидерландов - 5,07, Норвегии - 2,62, России - 27,59, Катара - 5,89, Алжира - 7,24, Ливии - 7,11, других - 5,39.

Тем не менее, если Италии придется переориентироваться на закупку трубопроводного газа в австрийском Баумгартене на маршрут "Северного потока-2", она и ее компании немало потеряют, даже если оперативно диверсифицируют поставки и оптимизируют затраты на транспортировку. Вопрос не только в цене российского предложения по "Северному потоку-2" на первом этапе и увеличении доли других источников газа. Речь о тектонических изменениях рынка газа. Причем назвать их рыночными позволяют себе только в "Газпроме".

Словацкому оператору ГТС Eustream a.s., выступающему партнером итальянской Snam, придется значительно сложнее в случае переориентации европейских потребителей и операторов ГТС на "Северный поток-2". Потребители не сильно пострадают в случае подключения к европейской системе интерконнекторов хотя бы в объемах газопоставок. Тем более что в Словакии потребление газа за год сравнимо с потреблением Киевской области - до 4,5 млрд кубометров. И обеспечивается оно более чем двумя десятками трейдеров, закупающих газ из разных источников.

Для Eustream максимальное сокращение или вообще остановка транспортировки российского газа - это вопрос доходов от транзита в годовом объеме 700 млн евро. Поэтому компания очень заинтересована в сотрудничестве с оператором ГТС Украины по транспортировке российского газа на юг Европы, прежде всего в Италию.

Eustream: "Ваш успех - это и наш успех"

Теперь о сути итальянско-словацкого газотранспортного предложения. Если кратко, то оно сводится к тому, чтобы сотрудничать с оператором ГТС Украины в транспортировке российского газа через ГТС Словакии, Австрии в Италию. Как сказано выше, пока это наиболее выгодный маршрут для операторов транспортировки российского газа на юг Европы.

При этом, как рассказал, презентуя в общих чертах итальянско-словацкий проект, директор по связям с ЕС Eustream Милан Седлачек, проект сотрудничества не требует приватизации ни всей украинской ГТС, ни ее части, ни подземных хранилищ газа.

По большому счету, Украине предлагают лизинг ГТС. Словацко-итальянский тандем интересует, что думает по этому поводу правительство Украины как собственник ГТС, выступит ли партнером ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которому Минэнергоугольпром намерено передать активы ГТС, или это будет другой оператор (например, создаваемый на основе филиала "Укртрансгаза". - А.Е.).

Но главное все же в том, что "для потенциальных партнеров важно, чтобы это был независимый оператор ГТС, как того требует Третий энергетический пакет". "Украинский оператор ГТС может не передавать активы, а создать операционную компанию (TSO), с которой другие операторы и будут сотрудничать. К собственности объектов ГТС это не имеет отношения", - уверяет г-н Седлачек.

По его словам, в свое время оператор ГТС Словакии также прошел нелегкий и весьма болезненный путь отделения от материнской компании и был преобразован в Eustream Slovak Gaz TSO. На это потребовались годы кропотливого труда. Сегодня Eustream - самостоятельный оператор ГТС и готов поделиться опытом отделения ("анбандлинг") с "Нафтогазом", "Укртрансгазом" и Минэнергоугольпромом Украины.

При этом директор Eustream Милан Седлачек уверяет: "Ваш успех - это и наш успех!". И это, по его мнению, вовсе не значит, что словаки будут зарабатывать на украинской ГТС. "Мы будем всегда в первую очередь зарабатывать в Словакии, но нам это будет значительно проще делать, если украинская ГТС будет загружена", - говорит г-н Седлачек.

Хотя и на транспортировке газа из ЕС в Украину Eustream имеет свою "копейку". Как и операторы ГТС Польши и Венгрии. Пока они без работы не останутся, даже если "Газпром" и сократит максимально транзит в Европу через украинскую ГТС. Но, с другой стороны, это будет очень существенная потеря доходов от транспорта для "Газпрома" плюс немалые расходы на оптимизацию транспортной системы от границы с Украиной.

Рынок газа ЕС - как живой организм, весьма подвижен и изменчив в тенденциях в последние годы. У Украины времени почти не осталось. Все придется делать "на вчера", чтобы не оказаться за бортом европейского газотранспортного и газового рынка в целом и загрузить свою ГТС хотя бы на 45-55 млрд кубометров транзита в год. Если, конечно, ставить целью сохранение транспортировки газа как прибыльного бизнеса для страны и ее бюджета (2-2,5 млрд долл./год). И следовать требованиям Третьего энергетического пакета об отделении транспортировки газа и, соответственно, оператора ГТС от других видов деятельности материнской компании, в нашем случае от "Нафтогаза Украины". И таким образом создать реально равные и прозрачные условия для рынка газа (и не только) Украины.

И если даже не будет найдена приемлемая форма сотрудничества с "Газпромом", Украине даже не придется иметь дело с этой компанией. Эту роль на себя будут готовы взять оператор ГТС Италии и частично ГТС Австрии Snam и словацкий оператор Eustream. Как у крупнейшего транзитера российского газа на юге Европы, у Snam есть большие шансы договориться с россиянами. Если на то будет воля правительства Украины как собственника украинской ГТС.

Стать партнером украинской ГТС, чтобы загубить ее?

Предложение Eustream-Snam, если не вдаваться в политику и некоторые весомые нюансы, пока еще не оглашенные сторонами, выглядит заманчиво. Но с учетом крепкой дружбы Италии с Россией многих настораживает.

Об этом после презентации итальянско-словацкого газотранспортного предложения я спросила члена Стратегической группы советников премьер-министра Украины по поддержке реформКарела Гирмана.

- Г-н Гирман, предлагаемый итальянско-словацкий проект, на ваш взгляд, способен решить проблему загрузки украинской и словацкой ГТС после окончания действия "транзитного" контракта "Нафтогаза" с "Газпромом"?

- Не только на мой взгляд. Поддержка Еврокомиссии показывает, что и по ее мнению тоже. Во-первых, он способствует соблюдению требований Третьего энергопакета об отделении оператора ГТС и о его полной самостоятельности с тем, чтобы третьи стороны имели равный и недискриминационный доступ к газотранспортной инфраструктуре. Во-вторых, оператор ГТС должен вызывать полное доверие и уверенность партнеров в своей обязательности и безопасности. Такой оператор должен быть способен как заключить контракты с покупателями газа на западе и юге Европы, так и договориться с "Газпромом", а также пользоваться доверием игроков на внутреннем рынке. У операторов ГТС - Eustream и Snam - есть понимание и культура европейского газового бизнеса как в заключении контрактов на транспортировку газа, так и в модернизации и поддержании состояния объектов ГТС на должном техническом и технологическом уровне. У них есть понимание и опыт, как развивать и модернизировать газотранспортную систему, исключая монопольное положение какой бы то ни было компании.

- Директор Eusream г-н Седлачек, представляя идею проекта, подчеркивал, что речь не идет о приватизации.

- Именно так. Газотранспортная система, включая подземные хранилища газа, останется в собственности Украины.

- Тогда какой интерес итальянской и словацкой компаниям инвестировать в инфраструктуру, которая им не принадлежит?

- Если сейчас говорить о приватизации ГТС или даже ее части, то вопрос рискует остаться нерешенным из-за разницы в подходах к оценке ГТС, возможных коммерческих и политических рисков. Поэтому и предлагается оптимальный вариант сотрудничества, при котором активы ГТС и ПХГ остаются в собственности Украины. А для работы по транзиту российского газа в Европу будет создана компания-оператор, которая и будет заключать долгосрочные контракты, а также платить украинской компании-владельцу транспортных активов доходы из транспорта и из них совместно заботиться о модернизации газотранспортной инфраструктуры. Партнерам в операторской компании должны принадлежать только менеджерские права, а не права собственности на украинскую ГТС. То есть, если компания решает модернизировать, оптимизировать систему (и в каком именно месте), она должна иметь право это сделать.

- Не оператор ГТС Украины, как бы он ни назывался, а, скажем так, совместный оператор будет принимать такие решения?

- Это будет именно совместный оператор! Это правильно, поскольку оператор будет решать, какие активы нужны для оптимальной работы ГТС, как их модернизировать и управлять ими. Мы предлагаем в этом Украине свой опыт, так как в своих странах мы это уже сделали. Увы, при оптимизации газотранспортной системы будут и непопулярные меры. Но без этого процесс трансформации не обошелся ни в одной стране.

Для этого компания должна получить от регулятора транспарентный тариф, который сделает украинскую ГТС конкурентоспособной и заслуживающей доверия от всех ее зарубежных и отечественных клиентов. Всем участникам рынка должно быть понятно, что они платят справедливую цену только за транспорт, и что там нет других "спрятанных" расходов, скажем, на трейдинг.

- За какие средства будет проводиться модернизация, и кто будет получать доход от транзита в случае принятия вашего предложения?

- Доход от транзита получит оператор ГТС Украины, который его перечисляет Украине. С этих денег большая часть - доход Украины. Из этих доходов, как это на практике происходит, оператором финансируется вся деятельность по модернизации ГТС и также другие операционные расходы.

- Речь идет только о заключении очередного долгосрочного контракта с "Газпромом"?

- Не только. Это могут быть и контракты с другими поставщиками и покупателями газа, в том числе и из Европы, на восточной границе Украины, о чем говорят представители "Нафтогаза". Когда на рынке увидят, что этот оператор как партнер вызывает доверие, вполне возможно, что российский газ станут закупать не на западной, а на восточной границе Украины, и тогда она будет стороной транспортного контракта. Но без предлагаемых первых шагов и долгосрочного контракта с "Газпромом" как базы для долгосрочной работы и развития это будет практически невозможно. Любое сотрудничество строится на доверии.

- Сколько времени необходимо для осуществления этой схемы? Около двух лет?

- Мы все уже потеряли много времени, но еще можно успеть заключить долгосрочный контракт с "Газпромом" для транспортировки российского газа через ГТС Украины в Словакию, Австрию, Италию и другие страны Европы. Для итальянских, словацких и многих других европейских трейдеров это сейчас самый привлекательный маршрут.

- Изучив маршрут транспортировки российского газа через Украину, Словакию до Италии, нетрудно заметить, что для этого не нужна вся газотранспортная система Украины, включая "подземки". Откровенно говоря, Eustream и Snam претендуют на наиболее востребованные газопроводы и в лучшем случае на пару ПХГ. Разве нет? При этом на модернизацию и операционные расходы на эту совместно эксплуатируемую часть ГТС деньги, похоже, пойдут из прибыли украинского оператора?

- Какой частью ГТС будет управлять операторский консорциум, будет определено в результате переговоров с Украиной, исходя в том числе из технических экспертиз. Базисное предложение пока состоит в том, чтобы под его управлением были, прежде всего, транзитные участки газопроводов из Суджи в направлении на Молдову и Ужгород. Это свидетельствует о том, что оба оператора - Snam и Eusteam - заинтересованы в сохранении транзита и в направлении на Балканы и Турцию, а не только в Центральную Европу и Италию.

Что касается подземных хранилищ газа, то стоит сказать, что украинская ГТС специфична своими мощностями, в том числе ПХГ. Стандартные решения из Европы, когда ПХГ не отнесены прямо под управление оператора транспортной системы, но они технически влияют на балансировку системы, могут быть здесь недостаточными, и нужно будет некоторые ПХГ перевести под непосредственный контроль оператора.

На модернизацию пойдет только та часть доходов от транзита, которая будет результатом транзитных договоров на данном участке ГТС, как это требует регуляторная практика во всей Европе. Поэтому мы делаем "анбандлинг".

- Иногда чей-то бизнес покупают, чтобы ликвидировать его. Не так ли поступит итальянско-словацкий тандем с ГТС Украины? Даже о единоразовой выплате речь не идет - никто же не покупает, предлагают сотрудничество в ограниченных рамках. Нет?

- Да, это не инвестиционно-приватизационное предложение. Это предложение создать операторский консорциум, который должен обеспечить доходы для владельца имущества - Украины за транзит после 2019 г. Это уникальное предложение Eustream-Snam, поскольку только они технически и финансово непосредственно заинтересованы в продолжении украинского транзита через свои ГТС. Так как они продолжат зарабатывать на транзите российского газа в своих странах. Плюс это самый выгодный путь поставки на большой рынок Италии и на рынок Центральной Европы для независимых трейдеров. Это не ограниченные рамки, это именно конкурентный ответ на "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Если бы эти два оператора ГТС действительно были заинтересованы в ликвидации украинского транзита, то никакого предложения они бы не готовили. Однако же словацкий оператор Eustream и итальянский оператор Snam уже почти год при поддержке Еврокомиссии разрабатывают варианты сотрудничества. Если бы их целью было, как вы говорите, ликвидировать этот бизнес в Украине, они бы давно оставили украинского партнера один на один с "Газпромом". Они явно этого не хотят.

Не много ли Ротшильдов на каждый километр газопровода?

12 октября операторы ГТС - Eustream и Snam - предложили Украине не сердце, но руку, и тут же стало известно о том, что инвестиционно-банковским советником "Нафтогаза Украины" при отделении деятельности по транспортировке газа ("анбандлинг") и привлечении партнера к управлению газотранспортной системой Украины стала Rothschild S.p.A. (Милан, Италия) как победитель тендера.

"Нафтогаз" заплатит Rothschild 98 млн грн. За это советник будет консультировать НАК до

31 декабря 2020 г. В том числе будет оказывать помощь в привлечении квалифицированного партнера по управлению ГТС, в частности в оценке рисков отделения деятельности по транспортировке природного газа, и предоставлять рекомендации по уменьшению их негативного воздействия; в создании условий для успешного отбора квалифицированного партнера по управлению ГТС; в подготовке документов, необходимых для процесса отбора квалифицированного партнера, включая подготовку проекта условий и порядка проведения конкурса и критериев выбора; в подготовке перечня потенциальных партнеров; в структурировании сделки, определении основных коммерческих условий сделки с квалифицированным партнером; а также обеспечит информационное и другое необходимое сопровождение привлечения партнера.

Словом, если кто-то питал иллюзии по поводу скорого создания независимого оператора ГТС Украины, то зря.

А очередному советнику НАКа будет чем заняться. Можно начать с оценки правомерности создания ПАО "Магистральные газопроводы Украины", очередной структуризации "Укртрансгаза". А тут и итальянцы со словаками подоспели со своим предложением. Есть к чему руки и знания приложить!

И не важно, что никто в очереди за ГТС не стоит, главное - процесс идет. И будет продолжаться до начала 2021 г. Если, конечно, не случится форс-мажор, и правительство и парламент не сообразят, что такое долгое "прощание" с ГТС - лишние слезы.

Примечательно, что Rothschild еще до открытия тендерных предложений указывал на наличие в своей команде специалистов, участвовавших в следующих сделках: Snam и Allianz Capital Partners при покупке Gas Connect Austria у OMV за

601 млн евро; по продаже 20% в Трансадриатическом газопроводе за 208 млн евро между Statoil и Snam; по созданию СП между Osaka Gas и итальянским оператором газораспределительных систем Erogasmet.

Представители Rothschild принимали участие в сделках M&A с участием Snam для выполнения условий Третьего энергопакета по разделению бизнесов.

Теперь и Rothschild S.p.A., и Snam S.p.A, и словацкая Eustream a. s. в общем-то заняты одним - "анбандлингом", созданием независимого оператора ГТС. Украины ли?

***

С учетом вышесказанного логичны вопросы к правительству - собственнику ГТС Украины.

1. Сколько можно говорить "анбандлинг" и ничего конкретно не предпринимать?

2. Почему, ссылаясь на решение Кабмина, вместо реального отделения транспортировки газа НАК нанимает очередного, теперь уже инвестиционно-банковского консультанта? Это чтобы свои боялись или чужие не совались?

3. Кто распорядится несчастной ГТС в интересах страны и ее граждан и когда это чудо случится?

4. Когда прекратится сериал "Нафтогаз" vs Минэнергоугольпром?

5. Почему реформа рынка газа, электроэнергии (про уголь пока промолчу) стоит на тормозах?

6. По какой веской причине не избрана конкурсная комиссия для отбора нового состава НКРЭКУ?

И еще масса сопутствующих вопросов, на которые нет внятных ответов. Можно и дальше играть в молчанку. А смысл?