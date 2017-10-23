Прага на перепутье. Куда пойдут недовольные граждане чешского Трампа

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Сходные размеры состояния и некоторые элементы поведения стимулировали ряд наблюдателей называть Андрея Бабиша «чешским Дональдом Трампом».

В Чешской Республике 20 и 21октября прошли парламентские выборы, в которых на 200 мандатов претендовали рекордные 7,5 тыс. кандидатов из 31 партии (тоже рекорд). Согласно предварительным данным девять из них (еще один рекорд) преодолели 5%-ный барьер.

Тема Украины и российской агрессии против нас во время этой избирательной кампании прямо не поднималась. В отличие от темы отношения к санкциям ЕС против РФ. А в этом вопросе большинство победителей выборов были, к сожалению, не на стороне Украины и Евросоюза. Поэтому парламентская коалиция из партий, занявших первые места, выглядела очень серьезной угрозой европейскому единству в деле помощи Украине и сдерживания России.

Особенно в контексте откровенно пророссийской позиции президента Чехии Милоша Земана, который имеет достаточно шансов переизбраться в январе следующего года. И который начал откровенно заигрывать с наиболее вероятным победителем парламентских выборов - Андреем Бабишем - еще до их окончания. Однако этот победитель, которого считали евроскептиком и сторонником снятия санкций с РФ, неожиданно для многих после оглашения результатов назвал свою партию проевропейской и заявил, что не будет вести переговоров о создании коалиции с пророссийскими партиями. Также он попросил перестать боятся, что "Чешская республика повернет на Восток". Но открывать шампанское Киеву еще рано: все будет зависеть от того, как успешно смогут построить диалог с Бабишем чешские проевропейские силы, а также ЕС и США.

Итак, безусловным победителем выборов, получив около 30% голосов, стало "Движение недовольных граждан", возглавляемое 63-летним Андреем Бабишем - бывшим министром финансов и вторым по богатству гражданином Чехии (родился он, правда, в Словакии). Его называют ушедшим в политику олигархом, владеющим аграрным, химическим и медиабизнесом. Агентство Bloomberg оценивает его состояние в $4,1 млрд, хотя по данным Forbes, долларов у него меньше - всего 3,6 млрд (сходные размеры состояния и некоторые элементы поведения стимулировали ряд наблюдателей называть Андрея Бабиша "чешским Дональдом Трампом").

Победе партии Бабиша, называющего себя главным борцом с коррупцией, не помешало даже то, что он (вместе с сыном и дочерью) в последнее время был замешан в самом громком в Чехии коррупционном скандале, связанном с махинациями с дотациями ЕС (по этому поводу было возбуждено уголовное дело, а сам Андрей Бабиш весной был вынужден оставить пост министра финансов). И даже информация о том, что благодаря пребыванию Бабиша на должности министра, отвечающего за распределение евродотаций, принадлежащий ему агрохолдинг Agrofer за три года удвоил свою стоимость (по этому поводу Бабиша даже называли "Бабискони" или "чешским Берлускони"). Точно так же, как и обвинения в сотрудничестве со Службой Государственной Безопасности (аналогом КГБ) социалистической Чехословакии, которые должны были бы закрыть ему путь к государственным постам, согласно чешскому люстрационному законодательству.

Видимо, больший успех у чехов возымели обещания Андрея Бабиша управлять страной как своей компанией (тут у него неплохая "история успеха") и заявления типа "если бы традиционные партии не воровали, я бы никогда не пошел в политику". А также тезисы о том, что бизнесмен, который сам создал крупную корпорацию и успешно ею руководит, может изменить и страну.

Отсутствие у Бабиша идеологической базы скорее даже способствовало нарастанию подобных оптимистических ожиданий. Его партию называют центристско-популистской, ведь она одновременно со снижением налогов обещает также и снижение коммунальных тарифов вместе с повышением зарплат учителям. То есть выдает обойму обещаний и правых, и левых радикалов.

Поэтому эксперты и предлагали не особо страшиться его евроскептических высказываний, особенно с учетом того, что бабишевский Agrofer, как, в принципе, и вся Чехия, пока сильно связан с европейской (в основном немецкой) финансовой помощью. Предостерегая Брюссель и Вашингтон от излишней критики в адрес "Движения недовольных граждан" и его лидера, которая могла бы спровоцировать Андрея Бабиша на углубление контактов с антизападными силами.

Видимо подобные предостережения возымели эффект, что и стало причиной "проевропейского" заявления Андрея Бабиша. Однако остается вопрос: с кем он будет создавать коалицию, ведь полученные партией 78 мандатов - еще не большинство. Заявленный проевропейский курс предполагает ее создание с занявшими шестое, седьмое, восьмое и девятое места социал-демократами, христианскими демократами, "ТОП 09" и движением "Старосты и независимость", получившими на всех 38 мандатов. Но отношения с этими партиями у Андрея Бабиша довольно сложные, а коалицию с "ТОП 09" он еще перед выборами называл невозможной (эта партия является последовательным другом Украины, из-за чего ее лидеру - бывшему министру иностранных дел Чехии, аристократу из древнего княжеского рода Карлу Шварценбергу - запрещен въезд в Россию). А о невозможности коалиции с Бабишем говорили ранее правившие социал-демократы. Однако оглушительный провал эсдеков на выборах (всего 7,27% вместо предыдущих 20%, что означает получение 15 мандатов вместо имевшихся ранее 50) должен сделать более сговорчивой и эту партию, и других проевропейских критиков "Движения недовольных граждан".

Ведь в противном случае Бабиш может пойти на создание коалиции с занявшей второе место евроскептической Гражданско-демократической партией (11,12% голосов, 25 мандатов). А "духовным лидером" этой партии называют давнего друга Путина, экс-президента Чехии Вацлава Клауса (он часто ездит на Родос, где проходит организованная бывшим главой РЖД и возможным "техническим кандидатом" на выборах-2018 Владимиром Якуниным конференция "Диалог цивилизаций").

К ним может присоединиться и популярная среди молодежи Чешская пиратская партия (10,58% голосов, 22 мандата). Она также, как и все остальные партии, не поднимала вопросов агрессии России против Украины, но в свое время отдельные ее представители призывали "спасать Донбасс" с московских позиций.

Такая коалиция может сулить серьезные "головные боли" как Европе, так и Украине. Хоть, конечно, и не такие сильные, как возможная "коалиция ужасов", которой эксперты пугали европейцев. Эта "страшилка" могла быть реализована в случае объединения центристского "Движения недовольных граждан" с двумя партиями, примостившимися на крайних флангах чешского политического спектра. Первая из них - антимигрантская крайне правая партия "Свобода и прямая демократия" (10,81%, 22 мандата), возглавляемая чехом японского происхождения Томио Окамурой. Последний выступает за снятие санкций против России и не скрывает, что связан с Кремлем. Партия, симпатизирующая "Национальному фронту" Марин Ле Пен, отделилась от исламофобски-евроскептического "Рассвета - Народной коалиции", присутствующего в прошлом составе парламента. Вторыми могут стать коммунисты, которые, к счастью, взяли меньше и предыдущего представительства в парламенте, и прогнозируемого соцопросами - всего 7,89%, то есть 15 мандатов. Они являются открытыми врагами Украины, голосовавшими против документов, интегрирующих нашу страну в ЕС. К счастью, чехокоммунисты уже довольно давно считаются "нерукоподаваемыми" для других политсил страны, а партия Окамуры постепенно таковой становятся. Что, вероятно, и простимулировало Андрея Бабиша одновременно с объявлением своей партии проевропейской заявить о невозможности коалиции с ультраправыми и ультралевыми.

Но ведь расклады могут меняться. И в случае излишней неуступчивости других проевропейских сил Бабиш может свалить на них вину за провал в создании проевропейской коалиции и "во имя стабильности Чехии" пойти на контакт с евроскептиками.

Будем надеяться, что этого не произойдет. Тем более что в случае создания проевропейской коалиции ключевые для Украины посты в правительстве вполне могут занять друзья нашей страны из "Движения недовольных граждан". Так, вероятным министром иностранных дел называют европарламентария от Чехии Павла Теличку - сторонника санкций против России и жесткого критика ее политики. А министром обороны, по словам посла Украины в Чешской республике Евгения Перебийниса, может остаться поддерживающий нашу страну Мартин Стропницки.