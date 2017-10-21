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Межбанк продолжает жить покупками банкиров и слухами о приближающихся выплатах НДС Госказначейством
22:27 20.10.2017 |
Под конец недели безналичный курс доллара вырос еще на 4 копейки, и закрылись торги 20 октября в рамках 26,54-26,55 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
Валютный рынок продолжает жить покупками банкиров и слухами о приближающихся выплатах НДС Госказначейством. Кроме этого, активизировали свои долларовые приобретения нефтетрейдеры, пополняющие свои запасы бензина и дизеля.
Свободные средства на счетах тают, но достаточно медленно. Потому скупаться все еще есть на что.
«Объем свободной ликвидности снизился на 1,2 млрд. - до 75,2 млрд грн. При этом остатки банков на корсчетах в Нацбанке уменьшились на 0,4 млрд грн. - до 51,3 млрд грн.», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Потому валютная активность не утихает, и выливается в рекордные для октября объемы торгов: выросли со вчерашних $345,16 млн. до $462,74 млн. И именно повышенный валютный спрос спровоцировал рост курса.
«В пятницу рынок открылся у отметки 26,49-26,51 грн./$. По мере выхода большего числа покупателей котировки подросли до 26,50-26,53 грн./$, а к 11 часам вообще 26,53-26,56 грн./$. В этом диапазоне торги проходили до обеда, и коррекция произошла уже после обеда», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Хотя валюты на рынке по-прежнему немного недостает, финансисты не говорят о существенном валютном дефиците. И даже не надеялись сегодня на валютные продажи от Национального банка, который не выходил на рынок.
На этом фоне удивил наличный курс. В кассах доллар не только не дорожал, но даже потерял 1 копейку со вчерашнего дня.
«Наличный рынок удерживает умеренный разрыв с безналичным: его котировки к середине дня составили 26,66-26,70 грн./$», - уточнил Олек Куринной.
На следующей неделе валютный рынок будет переваривать выплаты Госказначейства по НДС. Их ждут в крупном объеме, и финансисты хором говорят о подорожании доллара. Правда, в разных масштабах.
«В ближайшие дни мы ожидаем уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров в связи с получением возмещения по НДС, что может подтолкнуть курс вверх. Ждем в понедельник открытия межбанка в диапазоне 26,55-26,65 грн./$», - сказал Игорь Гах.
Олег Куринной спрогнозировал курсовые колебания межбанка в рамках 26,50-26,70 грн./$.
«Ситуация буде характеризоваться разнонаправленными тенденциями: в начале недели возможен рост дальнейший курса доллара в связи с возмещением НДС и соответствующей сниженной активностью по продаже валюты экспортерами при активизации покупки импортерами. В середине недели ожидается стабилизация спроса и предложения валюты и, соответственно, курса, связанная с периодом налоговых платежей. Нацбанк будет выходить в торги лишь при значительных дисбалансах спроса и предложения», - сказал он.
А самый пессимистический прогноз выдал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк: «На следующей неделе курс должен подняться и устремиться выше 26,60 грн./$. Возможно, увидим тест 26,80 грн./$».
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