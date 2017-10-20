Доктор Дурнев, Тимошенко и Богомолец против. Почему они остались в меньшинстве

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если медицинская реформа пройдет успешно, это напрямую ударит по президентским амбициям предводительницы «Батьківщини».

Акция под Верховной Радой не помешала депутатам выполнить свой план и рассмотреть законопроекты о медицинской реформе. Итог не был известен заранее, имелись большие опасения, что реформа будет провалена. Тем не менее на утреннем заседании парламента 19 октября проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств был благополучно принят во втором чтении и в целом.

За проект проголосовали 240 депутатов. Смогли мобилизоваться фракции правящей коалиции: проект поддержали 107 из 138 членов фракции БПП и 74 из 81 представителя НФ. Также почти в полном составе (23 из 25) проголосовала за проект фракция "Самопомочі", которая с самого начала выступала на стороне медреформы. Вновь, как это уже было при рассмотрении пенсионной реформы, решили присоединиться к победителям большинство "радикалов" Олега Ляшко (13 из 20) и членов группы "Воля народа" (11 из 19). Кроме того, 12 голосов дали внефракционные.

Категорически не поддержали реформу, не дав за нее ни одного голоса, "Оппозиционный блок", "Відродження" и "Батьківщина". Особенно нервно восприняла результаты голосования Юлия Тимошенко, которая несколько дней назад заявила о своих президентских планах. Лидер "Батьківщини" надеялась, что реформа провалится и это можно будет представить как свою победу.

Теперь вместо нее победу празднует руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Нужно отдать должное ее команде, которая сумела организовать медреформе довольно эффектное пиар-сопровождение. Даже те обвинения, которые звучали в адрес реформы со стороны некоторых докторов, удалось заставить работать ей на пользу - с помощью эпатажного видеоролика "Доктор Дурнев против медреформы!".

Стоит упомянуть также зрелищные акции в поддержку медреформы, которые проводились в Киеве и в других городах в июне, июле и начале октября, в частности перформанс 10 июля, когда пациентские организации разместили под Верховной Радой "памятники жертвам медицинского популизма". В Украине давно стали обычным явлением акции против реформ, а не в их поддержку, и медреформа в этом плане стала приятным исключением.

Впрочем, сама Ульяна Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой, поскольку некоторые положения в проекте Минздрава депутаты выхолостили. Сейчас руководительница министерства оказалась на своеобразном распутье. С одной стороны, у нее есть повод наконец избавиться от "и. о." перед названием своей должности и стать полноценным министром. Раньше шансы на то, что депутаты проголосуют за ее назначение, выглядели сомнительными. Но теперь будет абсолютно логично, если парламент, поддержав медреформу, окажет поддержку и ее автору.

С другой стороны, Супрун не зря заявила о своем недовольстве поправками, внесенными в закон. Она может воспользоваться ими как поводом для демарша, если у нее есть планы подать в отставку.

Правда, она знает, что ее отставка немало порадовала бы ее заядлых оппонентов в парламентском комитете по вопросам здравоохранения. Прежде всего - главу комитета Ольгу Богомолец и ее зама, экс-министра здравоохранения Олега Мусия. При голосовании по медреформе член фракции БПП Богомолец воздержалась, а внефракционный Мусий вообще нажал кнопку "против".

Принятие проекта Минздрава стало очевидным поражением Богомолец и Мусия. Их влиятельность в медицинской сфере пошатнулась. Но это не значит, что они считают свое дело полностью проигранным. И вряд ли они будут способствовать принятию парламентом постановления о назначении Супрун на должность министра.

Чтобы медреформа заработала, необходимо принять еще два закона: о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины для обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, а также о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. 19 октября они были приняты в первом чтении, набрав соответственно 234 и 258 голосов. Можно ожидать, что они будут проголосованы во втором чтении и в целом уже в ноябре. После чего, вероятно, Супрун должна будет определиться со своими планами.

Но даже если оба оставшихся закона будут благополучно приняты, а Супрун станет полноценным министром, это не гарантирует, что медреформа пойдет как по маслу. Наоборот, внутри медицинской отрасли ее будут всячески подрывать люди, ориентирующиеся на Богомолец и Мусия, и другие, чьи интересы она ущемит. Да и те поправки, которые не понравились Супрун, тоже, возможно, негативно скажутся.

Одновременно продолжится пиар-война вокруг реформы. Тимошенко уже обозвала принятый документ аферой и предрекает всяческие ужасы всем - и населению, которое якобы лишится медуслуг, и медикам, которые якобы лишатся работы. Несомненно, "Батьківщина" теперь изо всех сил будет стараться доказать, что ее пророчества сбываются.

А команде Супрун придется доказывать обратное. И желательно, чтобы это был не просто пиар, а чтобы реформа действительно дала зримые положительные результаты врачам, медсестрам и всем украинцам.