Финансовые новости
- |
- 20.10.17
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доктор Дурнев, Тимошенко и Богомолец против. Почему они остались в меньшинстве
09:17 20.10.2017 |
Если медицинская реформа пройдет успешно, это напрямую ударит по президентским амбициям предводительницы «Батьківщини».
Акция под Верховной Радой не помешала депутатам выполнить свой план и рассмотреть законопроекты о медицинской реформе. Итог не был известен заранее, имелись большие опасения, что реформа будет провалена. Тем не менее на утреннем заседании парламента 19 октября проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств был благополучно принят во втором чтении и в целом.
За проект проголосовали 240 депутатов. Смогли мобилизоваться фракции правящей коалиции: проект поддержали 107 из 138 членов фракции БПП и 74 из 81 представителя НФ. Также почти в полном составе (23 из 25) проголосовала за проект фракция "Самопомочі", которая с самого начала выступала на стороне медреформы. Вновь, как это уже было при рассмотрении пенсионной реформы, решили присоединиться к победителям большинство "радикалов" Олега Ляшко (13 из 20) и членов группы "Воля народа" (11 из 19). Кроме того, 12 голосов дали внефракционные.
Категорически не поддержали реформу, не дав за нее ни одного голоса, "Оппозиционный блок", "Відродження" и "Батьківщина". Особенно нервно восприняла результаты голосования Юлия Тимошенко, которая несколько дней назад заявила о своих президентских планах. Лидер "Батьківщини" надеялась, что реформа провалится и это можно будет представить как свою победу.
Теперь вместо нее победу празднует руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Нужно отдать должное ее команде, которая сумела организовать медреформе довольно эффектное пиар-сопровождение. Даже те обвинения, которые звучали в адрес реформы со стороны некоторых докторов, удалось заставить работать ей на пользу - с помощью эпатажного видеоролика "Доктор Дурнев против медреформы!".
Стоит упомянуть также зрелищные акции в поддержку медреформы, которые проводились в Киеве и в других городах в июне, июле и начале октября, в частности перформанс 10 июля, когда пациентские организации разместили под Верховной Радой "памятники жертвам медицинского популизма". В Украине давно стали обычным явлением акции против реформ, а не в их поддержку, и медреформа в этом плане стала приятным исключением.
Впрочем, сама Ульяна Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой, поскольку некоторые положения в проекте Минздрава депутаты выхолостили. Сейчас руководительница министерства оказалась на своеобразном распутье. С одной стороны, у нее есть повод наконец избавиться от "и. о." перед названием своей должности и стать полноценным министром. Раньше шансы на то, что депутаты проголосуют за ее назначение, выглядели сомнительными. Но теперь будет абсолютно логично, если парламент, поддержав медреформу, окажет поддержку и ее автору.
С другой стороны, Супрун не зря заявила о своем недовольстве поправками, внесенными в закон. Она может воспользоваться ими как поводом для демарша, если у нее есть планы подать в отставку.
Правда, она знает, что ее отставка немало порадовала бы ее заядлых оппонентов в парламентском комитете по вопросам здравоохранения. Прежде всего - главу комитета Ольгу Богомолец и ее зама, экс-министра здравоохранения Олега Мусия. При голосовании по медреформе член фракции БПП Богомолец воздержалась, а внефракционный Мусий вообще нажал кнопку "против".
Принятие проекта Минздрава стало очевидным поражением Богомолец и Мусия. Их влиятельность в медицинской сфере пошатнулась. Но это не значит, что они считают свое дело полностью проигранным. И вряд ли они будут способствовать принятию парламентом постановления о назначении Супрун на должность министра.
Чтобы медреформа заработала, необходимо принять еще два закона: о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины для обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, а также о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. 19 октября они были приняты в первом чтении, набрав соответственно 234 и 258 голосов. Можно ожидать, что они будут проголосованы во втором чтении и в целом уже в ноябре. После чего, вероятно, Супрун должна будет определиться со своими планами.
Но даже если оба оставшихся закона будут благополучно приняты, а Супрун станет полноценным министром, это не гарантирует, что медреформа пойдет как по маслу. Наоборот, внутри медицинской отрасли ее будут всячески подрывать люди, ориентирующиеся на Богомолец и Мусия, и другие, чьи интересы она ущемит. Да и те поправки, которые не понравились Супрун, тоже, возможно, негативно скажутся.
Одновременно продолжится пиар-война вокруг реформы. Тимошенко уже обозвала принятый документ аферой и предрекает всяческие ужасы всем - и населению, которое якобы лишится медуслуг, и медикам, которые якобы лишатся работы. Несомненно, "Батьківщина" теперь изо всех сил будет стараться доказать, что ее пророчества сбываются.
А команде Супрун придется доказывать обратное. И желательно, чтобы это был не просто пиар, а чтобы реформа действительно дала зримые положительные результаты врачам, медсестрам и всем украинцам.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему псевдо Майданом остались довольны все. Кроме Коломойского
|Прерванный полет: Зачем Розенблат устроил пиар НАБУ и САП
|А есть ли что возвращать: страна может получить от Ахметова "мертвый" "Укртелеком"
|Инкубатор на войне. Как работают милитари-стартапы в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Киеве снова можно купить алкоголь ночью
|Bellingcat считает новое фото "Бука" доказательством причастности России к крушению MH17
|Доллар на межбанке снова дорожает: банкиры набивают свою валютную кубышку
|Зачем украинским депутатам закон о биткоинах
|Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине
|Почему Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой
|Чем отличаются два закона об отмене депутатской неприкосновенности
Это интересно
|Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента
|Открытые границы: 10 свободных для въезда стран
|Нацбанк повально проверяет банковские хранилища после ограблений и атак «оборотней»
|В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
|Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г