Доллар на межбанке снова дорожает: банкиры набивают свою валютную кубышку

Двухдневное удешевление доллара два послепраздничных дня переросло 19 октября в подорожание безналичного доллара: его курс приподнялся на 7 копеек - до 26,49-26,51 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Дал о себе знать возродившийся спрос на валюту. В первую очередь, банковский: говорят, что финучреждения сегодня достаточно активно пополняли свои личные долларовые запасы, наращивая валютную позицию.

Вторая причина роста курса доллара обсуждалась лишь на уровне слухов. Якобы некоторые крупные импортеры получили первые выплаты Госказначейства по НДС, и стали конвертировать в доллар эту гривну. Впрочем, официально цифрами эту информацию никто не подтверждал.

«Объем свободной ликвидности не изменился, составив 76,4 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,4 млрд. грн. - до 51,7 млрд грн.», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Тем не менее НДС-слухи активно обсуждались финансистами. И на пиках этих обсуждений и банковских покупок и подрастали безналичные курсы.

«Открывался рынок на уровне вчерашнего закрытия - в рамках 26,415-26,44 грн./$. Но после появления большего числа покупателей поднялся до 26,48-26,52 грн./$, а уже к 11 часам и вовсе к 26,51-26,54 грн./$. Только после коррекции котировки немного откатились», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

С небольшим опозданием двигались цены в кассах.

«Наличный рынок удерживает умеренный разрыв с безналичным: его котировки к середине дня составили 26,67-26,71 грн./$», - уточнил Олег Куринной.

Люди не стали активнее сдавать валюту - ситуация в обменниках не меняется.

«Доллар продолжают покупать, и достаточно активно. Но есть и продажи, и в целом они позволяют сбалансировать наличный рынок - покупается/продается приблизительно одинаковый объем доллара. Нет перекоса в сторону сдачи людьми СКВ, как это было летом», - объяснил Юрий Гриненко.

Средний объем суточных покупок/продаж доллара в Киеве финансисты оценивают в $3-4 млн. И он практически не меняется с начала октября.

Объемы же межбанковской торговли немного просели: 19 октября они опустились со вчерашних $360,94 млн. до $345,16 млн.

Завтра финансисты не ждут резких курсовых скачков с самого утра.

«Скорее всего, торговля на межбанке начнется в рамках 26,50-26,52 грн./$», - спрогнозировал Гриненко. После чего финансисты не исключают небольшого подорожания доллара.

«Вероятна дальнейшая высокая активность всех участников рынка, что приведет к самопоглощению рынком возможного излишка валюты от экспортеров, без вмешательства регулятора. По нашему мнению, торги пятницы будут проходить в диапазоне 26,45-26,55 грн./$», - считает Олег Куринной.

В серьезное подорожание валюты не верят и его коллеги.

«Возможна попытка подрасти, но вряд ли существенно», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

В тоже время финансисты считают, что многое будет зависеть от фактических выплат Госказначейства по НДС.

«Рынок предвкушает эти выплаты. И пока лишь на ожиданиях раскручивает котировки. Если же пойдут фактические крупные выплаты, межбанк может отреагировать увеличением валютного спроса», - отметил Юрий Гриненко.