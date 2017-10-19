Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс в рамках утверждения медицинской реформы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий правительственный законопроект (№6604) о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств за основу проголосовали 234 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Документ идет в комплексе с ранее утвержденным Верховной Радой в целом законопроектом №6327 о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг.

Вместе с тем, нардепы при голосовании также учли рекомендации профильного комитета, согласно которым законопроект (№6604) был принят за основу с оговоркой, что ко второму чтению его подготовят с учетом некоторых положений альтернативной инициативе (№6604-1) авторства народного депутата Виктора Пинзеника (фракция "Блок Петра Порошенко").

Согласно предлагаемым изменениям в кодексе, расходы государственного бюджета не будут идти на предоставление медицинской помощи разных уровней - из бюджета будут финансировать предоставление медицинских услуг.

Кроме того, из кодекса предлагается изъять часть ст.103, согласно которой медицинская субвенция направлялась на расходы местных бюджетов.

В то же время, из перечня расходов местных бюджетов законодательная инициатива предусматривает изъятие финансирования предоставления медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.

Однако предполагается, что среди расходов местных бюджетов будет оплата коммунальных услуг и энергоносителей коммунальных учреждений здравоохранения, местные программы предоставления населению медицинских услуг сверх государственного гарантированного пакета, а также местные программы общественного здоровья.

Согласно заключительным и переходным положениям, в случае принятия документа в целом, он вступает в силу 1 января 2018 года.

Вместе с тем, будут внесены изменения в раздел Бюджетного кодекса с переходными положениями, которые предусматривают, что на протяжении 2018-2019 годов по решению Кабинета министров будет разрешено предоставлять медицинскую субвенцию из госбюджета местным бюджетам для финансирования предоставления медуслуг и лексредств.