Что за соглашение о военном сотрудничестве с Россией расторгло правительство

Руслан Рудомський / Depo.ua

Судя по всему, процесс расторжения военно-экономических связей с Россией затянется еще не на один год.

Победная новость облетела вчера украинские СМИ: Кабмин разорвал еще один военный договор с Россией. "Ну наконец! Давно пора было!", - воскликнули одни. "Показуха, которая ничего не изменит", - традиционно пробубнили вторые. А мы решили разобраться: что за соглашение было расторгнуто и какие это может иметь последствия.

Итак, 18 октября Кабмин прекратил действие "Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской федерации о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения".

Данное соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000-го года и вступило в силу 4 марта 2005-го года - с даты обмена письменными уведомлениями о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Согласно данному Соглашению, стороны приняли на себя обязательство "способствовать сохранению сложившейся производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества".

Также в Соглашении указано, что "стороны способствуют сохранению специализации предприятий и организаций, указанных в приложениях №1 и №2 настоящего Соглашения, независимо от изменения их формы собственности, на срок, который будет соответствовать сроку действия Соглашения, что согласовано дополнительным решением". Однако, в заключительных положениях четко прописано, что "Приложения отсутствуют". О том, какие именно предприятия должны сохранять специализацию - неизвестно. Возникает вполне логичный вопрос: почему?

Вместе с тем, возникает другой логичный вопрос: почему именно сейчас украинское правительство решило расторгнуть данное Соглашение? Не год, не два и не три назад, когда началась война с Россией, а именно сейчас?

Ответ на этот вопрос стоит поискать за океаном. Мы не так давно писали, что Украина в последнее время активно налаживает сотрудничество с США в сфере военной промышленности. В частности, это уже вылилось в совместное производство карабина M4 (WAC-47), который может использовать боеприпасы как стандартов НАТО, так и бывшего советского образца.

Итак, 9-11 октября в американском Вашингтоне прошла престижная международная выставка военной техники и вооружения AUSA (Association of the United States Army), на которой впервые была представлена Украина.

Собственно, украинская делегация даже не скрывала, что основной целью участия в этой выставке была максимальная кооперация с американскими компаниями. Проще говоря: продемонстрировать возможности нашей оборонной промышленности и пригласить к совместной работе американцев. В первую очередь для того, чтобы окончательно разорвать производственную зависимость от России.

Учитывая то, что это было первое заседание украинского правительства после завершения AUSA, и на нем было принято такое радикальное решение, можно предположить, что в США украинским оружейникам удалось договориться об углубленном сотрудничестве. В частности, "в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества". Поэтому Россия нам стала, грубо говоря, не нужна.

Логично? Логично. Приятно? Более чем. Однако, не все так просто. Даже если это предположение верно и перед нами открыл свои широкие объятия американский оборонпром, порвать с Россией одномоментно не удастся.

В статье №10 данного Соглашения говорится, что "Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на обязательства хозяйствующих субъектов сторон согласно договорам (контрактам), заключенным в рамках действия данного Соглашения во время его действия, если стороны не договорились об ином". То есть, уже заключенных договоров и контрактов расторжение настоящего Соглашения не коснется - их придется расторгать в индивидуальном порядке.

Да и с расторжением Соглашения не все так однозначно. В той же статье №10 указывается, что это "Соглашение действует в течение 5 лет и автоматически продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за шесть месяцев до окончания соответствующего периода".

То есть, чтобы данное Соглашение прекратило свое действие 4 марта 2018-го года, правительство Украины должно было уведомить российских коллег об этом до 4 сентября текущего года. Как видим, этого не произошло. Поэтому, судя по всему, данное "Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской федерации о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения" будет действовать вплоть до 4 марта 2019-го года.

Итак, судя по всему, процесс расторжения военно-экономических связей с Россией затянется еще не на один год.