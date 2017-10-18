Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин разорвал еще один военный договор с Россией
14:09 18.10.2017 |
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает Depo.ua.
Соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000 года и вступило в силу 4 марта 2005 года. Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.
В то же время, статья №10 документа свидетельствует, что прекращение действия данного соглашения не влияет на обязательства субъектов хозяйствования сторон согласно договорам (контрактам), заключенным в рамках соглашения во время его действия, если стороны не договорились об ином.
Напомним, в августе Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему первая пятерка Саакашвили состоит из экс-россиян и владельцев нехороших квартир
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Михо-майдан деградирует в алкосотню
|Оппозиционное расчленение: Как Добкин и Рабинович будут резать харьковский "Оппоблок"
|Кабмин разорвал еще один военный договор с Россией
|Максим Нефьодов: Большинство госпредприятий, которые будут продаваться, - не "кладезь с золотом", они в сложном состоянии
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью УНИАН рассказал, когда в Украине стоит ждать прихода крупных инвесторов, новом законодательстве о приватизации и том, как Минэкономразвития борется с махинациями на госзакупках.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат
|Цветные списки от Минздрава. Как должна работать государственная медстраховка
|Айкидо от Порошенко. У Саакашвили украли ультиматум
Это интересно
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
|Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10
|Tesla приспособили для Китая
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы
|McLaren построил два эксклюзивных суперкара для одного человека