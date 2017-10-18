Кабмин разорвал еще один военный договор с Россией

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает Depo.ua.

Соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000 года и вступило в силу 4 марта 2005 года. Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

В то же время, статья №10 документа свидетельствует, что прекращение действия данного соглашения не влияет на обязательства субъектов хозяйствования сторон согласно договорам (контрактам), заключенным в рамках соглашения во время его действия, если стороны не договорились об ином.

Напомним, в августе Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.