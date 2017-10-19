Финансовые новости
- |
- 19.10.17
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
21:26 18.10.2017 |
Рекордных продаж доллара не было, общие объемы торгов подросли лишь на 12%: со вчерашних $322,88 млн. до $360,94 млн. Немного разочаровав казначеев ПУМБ, который обычно по полной затаривал межбанк валютой, а сегодня выходил как на продаже, так и с покупкой доллара. Как ранее писал UBR.ua, близкой банку компании - «Метинвесту» - в ноябре предстоят выплаты по долларовым долгам. И, вероятно, банк накапливает для этого валюту.
Из числа валютных продавцов в среду выделяли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank и Приватбанк, а из покупателей - Альфа-Банк, Укрсоцбанк и Нацбанк.
Правда, регулятор появился на рынке после завершения основной стадии торгов - к 15 часам, и приобрел в режиме наилучшего курса совсем немного - около $4 млн. В среднем по 26,42 грн./$.
«Значительного перевеса в сторону валютных продаж не наблюдалось», - объяснил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
«Торговля шла в узком диапазоне и значительного валютного избытка не наблюдалось, несмотря на выходной в понедельник. Потому межбанк отработал день в рамках 26,42-26,44 грн./$, и достаточно спокойно, без каких-либо перекосов», - дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Финансисты уверяют, что митинги и столкновения под Верховной Радой не сказывались на настроениях участников валютного рынка. Они не влияли даже на наличные курсы.
«Наличный рынок реагировал исключительно на изменение котировок на межбанке и влияние других факторов было минимальным. Поскольку ситуация на безналичном рынке была стабильна, то наличный рынок постепенно сближается с ним. Сегодня котировки наличного рынка были в диапазоне 26,60-26,70 грн./$», - рассказал заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
Завтра финансисты ожидают достаточно спокойного старта на валютном рынке. «Думаю, можем начать день в рамках 26,42-26,45 грн./$», - допустил Юрий Гриненко.
Однако после курс доллара вполне может немного приподняться. Банкиры говорят о новых рисках из-за гривневых вливаний.
«19 октября вероятна дальнейшая повышенная активность экспортеров и умеренная активность импортеров накануне периода налоговых платежей. Не в пользу гривны играет рост свободной ликвидности до 76,4 млрд грн., в частности, остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились до 53,1 млрд. грн. По нашему мнению, завтрашние торги будут проходить в диапазоне 26,40-26,50 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты уверены, что Нацбанк не будет гасить небольшие дисбалансы и не ждут от него валютных продаж при незначительных курсовых движениях.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему львовский Михо-вояж Садового растворился в воздухе
|У Ахметова, Новинского и Бойко могут забрать газовые лицензии
|Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке
|Суд вернул Укрзализныцю в подчинение Омеляну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Когда Михо-майдан деградирует в алкосотню
|Оппозиционное расчленение: Как Добкин и Рабинович будут резать харьковский "Оппоблок"
|Кабмин разорвал еще один военный договор с Россией
|Максим Нефьодов: Большинство госпредприятий, которые будут продаваться, - не "кладезь с золотом", они в сложном состоянии
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью УНИАН рассказал, когда в Украине стоит ждать прихода крупных инвесторов, новом законодательстве о приватизации и том, как Минэкономразвития борется с махинациями на госзакупках.
|Горячая фаза войны: Почему боевики активизировались под Донецком
|Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
Это интересно
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design
|Представлен флагманский смартфон Huawei Mate 10
|Tesla приспособили для Китая
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы