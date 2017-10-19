Постпраздничная распродажа экспортеров завершилась 18 октября снижением курса доллара доллара на межбанке

Рекордных продаж доллара не было, общие объемы торгов подросли лишь на 12%: со вчерашних $322,88 млн. до $360,94 млн. Немного разочаровав казначеев ПУМБ, который обычно по полной затаривал межбанк валютой, а сегодня выходил как на продаже, так и с покупкой доллара. Как ранее писал UBR.ua, близкой банку компании - «Метинвесту» - в ноябре предстоят выплаты по долларовым долгам. И, вероятно, банк накапливает для этого валюту.

Из числа валютных продавцов в среду выделяли Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank и Приватбанк, а из покупателей - Альфа-Банк, Укрсоцбанк и Нацбанк.

Правда, регулятор появился на рынке после завершения основной стадии торгов - к 15 часам, и приобрел в режиме наилучшего курса совсем немного - около $4 млн. В среднем по 26,42 грн./$.

«Значительного перевеса в сторону валютных продаж не наблюдалось», - объяснил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Торговля шла в узком диапазоне и значительного валютного избытка не наблюдалось, несмотря на выходной в понедельник. Потому межбанк отработал день в рамках 26,42-26,44 грн./$, и достаточно спокойно, без каких-либо перекосов», - дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты уверяют, что митинги и столкновения под Верховной Радой не сказывались на настроениях участников валютного рынка. Они не влияли даже на наличные курсы.

«Наличный рынок реагировал исключительно на изменение котировок на межбанке и влияние других факторов было минимальным. Поскольку ситуация на безналичном рынке была стабильна, то наличный рынок постепенно сближается с ним. Сегодня котировки наличного рынка были в диапазоне 26,60-26,70 грн./$», - рассказал заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

Завтра финансисты ожидают достаточно спокойного старта на валютном рынке. «Думаю, можем начать день в рамках 26,42-26,45 грн./$», - допустил Юрий Гриненко.

Однако после курс доллара вполне может немного приподняться. Банкиры говорят о новых рисках из-за гривневых вливаний.

«19 октября вероятна дальнейшая повышенная активность экспортеров и умеренная активность импортеров накануне периода налоговых платежей. Не в пользу гривны играет рост свободной ликвидности до 76,4 млрд грн., в частности, остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились до 53,1 млрд. грн. По нашему мнению, завтрашние торги будут проходить в диапазоне 26,40-26,50 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты уверены, что Нацбанк не будет гасить небольшие дисбалансы и не ждут от него валютных продаж при незначительных курсовых движениях.