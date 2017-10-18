Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке

Валютные цены скатывались с самого утра: директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук сообщил, что день на межбанке начался в рамках 26,52-26,55 грн./$ после чего цены скатывались сначала к 26,48-26,52 грн./$, а затем сразу к 26,46-26,48 грн./$.

Курс доллара упал бы и еще ниже, если бы американскую валюту не поддержал Нацбанк. Он выкупал ее в режиме наилучшего курса.

«НБУ не дал курсу существенно просесть, выкупая доллар в среднем по 26,4710 грн./$ (сумма в районе $14 млн) через запрос лучшего курса среди маркетмейкеров», - уточнил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Объем валютной торговли вырос с пятничных $300,86 млн. до $322,88 млн.

Кроме регулятора из числа валютных покупателей во вторник выделяли ING Bank, ОТП Банк и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов - Приватбанк, Креди Агриколь Банк и Укрэксимбанк.

«Доминировали валютные продавцы, значительного роста спроса на валюту не наблюдалось. В конце концов аграрии не могли постоянно скупать доллар, это должно было закончиться», - прокомментировал UBR.ua ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, что в начале октября средние и мелкие агрохозяйства активно скупали наличный доллар, конвертируя гривну, полученную от продажи урожая оптовым компаниям. Однако эта неделя началась на наличном рынке достаточно спокойно.

«Наличный рынок удерживает умеренный разрыв с безналичным: котировки к середине дня снизились до уровня 26,73-26,80 грн./$», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра валюту должны продавать еще активнее, ведь на межбанк выбросят доллар, накопившийся за праздники - за 16 и 17 октября.

«В пользу дальнейшего снижения котировок доллара в среду свидетельствует активность экспортеров в части обязательной продажи 50% валютной выручки, а также необязательной ее продажи накануне периода налоговых платежей. Политические дисбалансы могут ситуативно повлиять скорее на тренды наличного рынка», - заверил Куринной.

Он ждет движения безналичного курса в рамках 26,45-26,55 грн./$.

«Скорее всего, 18 октября на межбанковском рынке увидим еще больший рост валютного предложения, и Нацбанк выйдет скупать излишек доллар в рамках аукциона. Думаю, может приобрести до $50 млн. И котировки могут просесть к 26,40-26,45 грн./$, многое будет зависеть от момента, выбранного регулятором для появления на торгах», - резюмировал Юрий Гриненко.