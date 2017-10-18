Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат

Согласно ее данным, в целом по итогам января-августа 2017 года дефицит внешней торговли достиг $3278,9 млн по сравнению с показателем в $1447,8 млн за аналогичный период 2016 года.
Госстат добавляет, что в январе-августе 2017 года экспорт товаров составил $27,512 млрд, импорт - $30,791 млрд. По сравнению с январем-августом-2016 экспорт увеличился на 21,1% (на $4,795 млрд), импорт – на 27,4% (на $6,626 млрд).
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-августе 2016 – 0,94).
Как уточняет Госстат, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-августе 2017г:
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|январь-август 2017 к январю-августу 2016, %
|Импорт, $ млн
|январь-август 2017 к январю-августу 2016, %
|Всего¹
|27512,1
|121,1
|30791,0
|127,4
|Животные, продукты животного происхождения
|681,0
|147,2
|417,9
|107,2
|Продукты растительного происхождения
|5638,7
|119,3
|890,5
|101,3
|- зерновые культуры
|4275,2
|116,4
|121,8
|96,3
|Жиры животного и растительного происхождения
|3203,2
|128,3
|159,6
|106,5
|Готовые пищевые продукты
|1825,7
|128,1
|1124,0
|104,1
|Минеральные продукты
|2599,3
|151,2
|7546,4
|160,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|487,0
|160,9
|7056,9
|165,2
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1043,3
|101,3
|4216,1
|113,9
|Фармацевтическая продукция
|116,2
|107,3
|1096,1
|107,7
|Удобрения
|79,6
|32,3
|752,8
|137,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|329,6
|125,0
|2076,7
|111,8
|Кожевенное сырье
|91,9
|121,9
|161,1
|116,5
|Древесина и изделия из нее
|769,5
|100,8
|153,2
|126,6
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|338,1
|93,4
|608,0
|101,1
|Текстильные материалы и изделия
|484,4
|108,4
|1103,3
|112,7
|Обувь
|118,2
|108,7
|181,5
|100,3
|Изделия из камня, гипса, цемента
|237,8
|121,5
|418,3
|111,7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|40,3
|150,6
|31,0
|84,6
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|6396,1
|117,9
|1887,3
|128,2
|- черные металлы
|5481,7
|116,2
|713,2
|135,4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|2653,3
|115,8
|6162,2
|124,5
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1045,4
|106,3
|3680,9
|121,3
|Электрические машины
|1607,9
|122,9
|2481,3
|129,7
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|419,8
|122,7
|2686,9
|151,7
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|94,7
|111,0
|2582,6
|152,3
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|92,0
|106,4
|427,7
|129,8
|Разные промтовары
|438,2
|132,2
|419,8
|113,3
|Товары, приобретенные в портах
|2,6
|151,6
|98,3
|139,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции