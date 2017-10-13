Курс доллара на межбанке снова стал регулярно подрастать

12 октября курс доллара приподнялся на межбанке на 2 копейки и зафиксировался в рамках 26,59-26,62 грн./$ (насколько же он вырос и вчера), сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«НБУ интервенций не проводил, рассчитывая на самостоятельное регулирование рынком спроса и предложения. Наличный рынок гривна/доллар также поднял курс, который середине дня составил 26,78-26,83», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что настораживает сейчас казначеев - это уход металлургов из сегмента крупных продаж. Они отмечают, что ключевой маркет-мейкер ПУМБ уже несколько дней не совершает продаж крупных партий доллара (за ним замечают валютные покупки). Совсем немного валюты стал выбрасывать и Приватбанк. Банкиры пока не дают четкого объяснения такого поведения, хотя не исключают, что сталевары стали накапливать доллар для выплат по своим долгам.

«У «Метинвеста» ближайшая регулярная выплата процентов по основным кредитам - 18 ноября. Тогда же они могут погасить часть тела по основным долгам», - сказал UBR.ua директор аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Пока всех выручают аграрии, которые стали активнее распродавать свою валютную выручку за урожай. И в основном благодаря им валютчики наращивают объемы своих сделок: общая сумма долларовых покупок/продаж выросла со вчерашних $264,16 млн. до $361,82 млн.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли ING Bank, УкрСиббанк и Укргазбанк (продавал в основном на росте курса), а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и ProCredit.

Большинство финансистов на завтра дают спокойные прогнозы - ждут предпраздничного роста объемов сделок с возможным укреплением гривни.

«Скорее всего, межбанк 12 октября будет стартовать в рамках 26,58-26,63 грн./$, а дальше многое будет зависеть от экспортеров. Хотя перед выходными был бы логичен уход рынка в гривну и укрепление нацвалюты», - считает Юрий Гриненко.

«В пятницу, похоже, экспортеры постараются продать выручку, не дожидаясь продаж во вторник, поскольку понедельник в Украине выходной. Мы можем увидеть движение курса по направлению к 26,50 грн./$», - согласился с коллегой Олег Ропяк.

Хотя есть и те, кто допускает небольшое подорожание доллара, но они находятся в меньшинстве.

«Сегодняшняя пиковая активность завтра несколько снизится. Стабилизирующими курс факторами остаются продажа выручки экспортерами для проведения хозяйственной деятельности и умеренный разрыв между наличным и безналичным курсами. В то же время, повышенная активность импортеров в сравнении с экспортерами будет играть против гривны. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,65 грн./$», - отметил Олег Куринной.