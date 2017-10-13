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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что нужно знать о SegWit2x

22:19 12.10.2017 |

Финансы

 

Несколько месяцев назад после долгих и продолжительных дебатов был активирован SegWit - обновленный протокол биткоина (Bitcoin). В результате этих дискуссий также появилась альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash), созданная в противовес SegWit. Теперь мы находимся на пороге еще одного раскола биткоина - SegWit2x.

Давно ожидаемая активация протокола SegWit была произведена на одном условии: увеличение размера базового блока в течение трех месяцев (т. е. хардфорк). Майнеры, которые были изначально против SegWit, активировали его на условиях так называемого Нью-Йоркского соглашения.

Это соглашение известно также как Соглашение Силберта или Соглашение DCG (в честь его инициатора Барри Силберта, основателя компании Digital Currency Group). Силберт привлек к участию многих видных игроков на криптовалютном рынке, в том числе майнинговую компанию Bitmain, биржу Coinbase и платежную систему BitPay.

Использование софтфорка SegWit стабильно растет, и это идет на пользу сети (например, уменьшаются комиссионные сборы). Виртуально утверждены дальнейшие улучшения, главным из которых является развитие системы Lightning Network.Теперь всех волнует вторая часть Нью-Йоркского соглашения, подразумевающая увеличение размера базового блока и хардфорк в середине ноября.

 

Этот хард­форк обо­зна­ча­ет­ся как SegWit2x или S2X. Про­то­кол btc1 для ак­ти­ва­ции S2X со­здал быв­ший раз­ра­бот­чик Core и глава Bloq Джефф Гар­зик. Его ак­ти­ва­ция про­изой­дет на блоке под но­ме­ром 494 784. Остав­ше­е­ся до ак­ти­ва­ции про­то­ко­ла время по­ка­зы­ва­ет­ся на сайте 2x Countdown.

6 возражений против Нью-Йоркского соглашения

Судя по ком­мен­та­ри­ям в раз­лич­ных со­ци­аль­ных сетях, члены бит­ко­ин-со­об­ще­ства крайне недо­воль­ны Нью-Йорк­ским со­гла­ше­ни­ем. Мно­гие поль­зо­ва­те­ли Twitter вы­ра­жа­ют свое несо­гла­сие с по­мо­щью хэ­ш­те­га #NO2X. Если вам нужно более ве­со­мое до­ка­за­тель­ство, по­смот­ри­те на долю нод (на дан­ный мо­мент 97,7%), ко­то­рые не пе­ре­клю­чи­лись на про­то­кол btc1:

 

Вот глав­ные воз­ра­же­ния про­тив Нью-Йорк­ско­го со­гла­ше­ния:

1. Основное возражение носит политический характер. Хотя встреча в Нью-Йорке и была названа «консенсусом», в ней приняла участие лишь малая часть топ-менеджеров. Нью-Йоркское соглашение было заключено без участия разработчиков, большинства компаний и миллионов пользователей.

2. Так как SegWit и связанные с ним улучшения уже увеличили пропускную способность сети, нет срочной необходимости в дальнейшем увеличении размера блока. Возможности нынешних блоков далеко не исчерпаны.

3. Хардфорк - это по определению рискованная и опасная мера, которой лучше избегать без крайней необходимости. Единственное исключение - давно запланированный хардфорк, получивший единогласную поддержку пользователей. Форсирование не влекущего ощутимой выгоды хардфорка (см. пункт 2), за который выступает меньшинство пользователей, скорее всего, приведет только к хаосу и появлению альтернативной криптовалюты S2X.

3. Многие разработчики Bitcoin Core объявили, что прекратят всякое участие в проекте, если S2X станет главным блокчейном. Собственно, все разработчики, публично объявившие о своей позиции по этому вопросу, выступили против S2X. Без этих опытных и компетентных людей будущее биткоина выглядит крайне ненадежным.

4. В S2X не предусмотрена комплексная защита от повторов. Это значит, что после хардфорка транзакция, проведенная в одном блокчейне, может быть «повторена» во втором. Это опасно и может привести к убыткам. Пользователи, не знакомые с этой проблемой, совершая транзакцию в одной из криптовалют, будут одновременно посылать одинаковое количество единиц в S2X и биткоинах.

5. S2X умышленно противостоял попыткам разработчиков Core предотвратить болезненный раскол сети, которые те предпринимали в Bitcoin Core 0.15 и последующих релизах.

Нью-Йоркское соглашение: Меньше, чем сумма его частей

Изу­чая спи­сок ком­па­ний, пе­ре­чис­лен­ных в Нью-Йорк­ском со­гла­ше­ния, можно об­на­ру­жить несколь­ко лю­бо­пыт­ных фак­тов. Для на­ча­ла, пе­ре­счи­та­ем его под­пи­сан­тов.

 

Общее количество компаний, подписавших Нью-Йоркское соглашение: 56

На пер­вый взгляд, это очень вну­ши­тель­ное число, од­на­ко оно не вы­дер­жи­ва­ет тща­тель­ной про­вер­ки. Мало того, число ком­па­ний, ото­звав­ших свою под­пись или ни­ко­гда не под­пи­сы­вав­ших это со­гла­ше­ние, на­мно­го боль­ше.

Впро­чем, нель­зя утвер­ждать, что нам из­ве­стен пол­ный спи­сок про­тив­ни­ков Нью-Йорк­ско­го со­гла­ше­ния, так как мно­гие ком­па­нии во­об­ще не обо­зна­чи­ли свою по­зи­цию. Также неиз­вест­но, сколь­ко май­не­ров уйдут из пулов, ко­то­рые не будут вы­пол­нять опе­ра­ции в вы­бран­ном ими блок­чейне.

Общее количество подписантов за вычетом физических лиц: 54

Из об­ще­го ко­ли­че­ства под­пи­сан­тов можно смело вы­честь двух че­ло­век: Гэ­ви­на Ан­дре­се­на, быв­ше­го раз­ра­бот­чи­ка Core, и Гая Кор­э­ма, быв­ше­го пре­зи­ден­та обанк­ро­тив­ше­го­ся про­из­во­ди­те­ля ASIC-май­не­ров Spondoolies. По­сколь­ку никто из них не яв­ля­ет­ся дей­ству­ю­щим раз­ра­бот­чи­ком или CEO, их уча­стие в SegWit2x не идет даль­ше PR-под­держ­ки или об­ла­да­ния нодой. То есть их можно при­ни­мать во вни­ма­ние не более, чем лю­бо­го дру­го­го поль­зо­ва­те­ля бит­ко­и­на.

Общее количество подписантов за вычетом физических лиц и Yours: 53

Стар­тап Рай­а­на Чарль­за Yours под­пи­сал Нью-Йорк­ское со­гла­ше­ние, од­на­ко за неде­лю до этого Чарльз объ­явил, что пе­ре­клю­ча­ет­ся с бит­ко­и­на на лайт­ко­ин (LTC/USD). То есть Yours ре­аль­но не участ­ву­ет в бу­ду­щем бит­ко­и­на, и его под­пись можно ан­ну­ли­ро­вать.

Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и «дочек»: 46

Из об­ще­го числа ком­па­ний, под­пи­сав­ших Нью-Йорк­ское со­гла­ше­ние, также можно вы­честь до­чер­ние ком­па­нии:

1. Bitmain управляет пулами для майнинга 1Hash, BTC.com и BTC.top. Контактные данные всех эти пулов ведут непосредственно к Bitmain. ViaBTC уже нарушил условия Нью-Йоркского соглашения, занявшись майнингом Bcash, и получил инвестиций примерно на 20 млн иен от Bitmain и частных инвесторов.

2. Соглашение подписали две «дочки» DCG: Grayscale Investments and Genesis Global Trading.

3. Decentral - это канадский «центр инноваций», занимающийся разработкой кошелька Jaxx. Поэтому нет смысла разделять Decentral и Jaxx.

Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и фирм, отозвавших свои подписи: 41

SegWit.​Party по­ка­зы­ва­ет об­нов­лен­ную ста­ти­сти­ку, от­но­ся­щу­ю­ся к под­держ­ке S2X, вме­сте со всеми ссыл­ка­ми, если по­зи­ция той или иной ком­па­нии из­ме­ни­лась. По их дан­ным, на 11 ок­тяб­ря 7 участ­ни­ков Нью-Йорк­ско­го со­гла­ше­ния пуб­лич­но ото­зва­ли свои под­пи­си.

Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и фирм, финансируемых DCG: 16

Если из об­ще­го числа под­пи­сан­тов вы­честь ком­па­нии, по­лу­чив­шие фи­нан­си­ро­ва­ние от Digital Currency Group (см. стра­ни­цу Portfolio на сайте DCG), то оста­ет­ся все­го-на­все­го 16 фирм. С уче­том того, что во мно­гих слу­ча­ях DCG яв­ля­ет­ся ма­жо­ри­тар­ным ин­ве­сто­ром этих ком­па­ний, эти фирмы можно, по сути, при­рав­нять к «доч­кам». В конце кон­цов, ма­жо­ри­тар­ное ин­ве­сти­ро­ва­ние дает некий кон­троль над фир­мой, осо­бен­но если речь идет о неболь­шом стар­та­пе.

По­след­няя цифра самая спор­ная, так как во мно­гих слу­ча­ях нам неиз­ве­стен объем по­лу­чен­ных от DCG ин­ве­сти­ций и, со­от­вет­ствен­но, сте­пень вли­я­ния DCG на эти ком­па­нии. Вполне воз­мож­но, что неко­то­рые из них могут при­ни­мать ре­ше­ния со­вер­шен­но неза­ви­си­мо от DCG.

Как подготовиться к расколу

Поль­зо­ва­те­ли, пе­ре­жив­шие хард­форк Bitcoin Cash, долж­ны знать, чего ожи­дать.

Пер­вым делом надо пе­ре­ве­сти все день­ги в ко­ше­лек, пол­но­стью на­хо­дя­щий­ся под вашим кон­тро­лем. Это озна­ча­ет, что нужно вы­ве­сти все свои сред­ства с бирж и дру­гих веб-ко­шель­ков. Убе­ди­тесь в том, что у вас есть до­ступ к вашим при­ват­ным клю­чам.

По мере при­бли­же­ния хард­фор­ка все боль­ше бирж будут пуб­ли­ко­вать за­яв­ле­ния ка­са­тель­но того, как они будут справ­лять­ся со сло­жив­шей­ся си­ту­а­ци­ей (см., на­при­мер, за­яв­ле­ния Coinbase и Bitfinex).

Од­на­ко в этот раз будет одно важ­ное от­ли­чие по срав­не­нию с преды­ду­щим хард­фор­ком, свя­зан­ное с тем, что из-за от­сут­ствия за­щи­ты от по­вто­ров после рас­ко­ла будет небез­опас­но тра­тить свои день­ги. На этот раз мы со­ве­ту­ем всем поль­зо­ва­те­лям бит­ко­и­на не су­е­тить­ся и ждать чет­ких ин­струк­ций. Воз­мож­но, поль­зо­ва­те­лям и ком­па­ни­ям при­дет­ся вруч­ную раз­де­лять свои день­ги, хотя пока непо­нят­но, как это будет устро­е­но. Мы со­ве­ту­ем воз­дер­жать­ся от со­вер­ше­ния тран­зак­ций неза­дол­го до и после рас­ко­ла и ждать от­маш­ки свер­ху, что все при­шло в норму.

Изменения хешрейта и времени формирования блока

По про­со­чив­шим­ся непод­твер­жден­ным све­де­ни­ям, неко­то­рые круп­ные май­не­ры со­би­ра­ют­ся пол­но­стью пе­ре­на­пра­вить свой хеш­рейт в S2X и, воз­мож­но, ата­ко­вать дру­гой блок­чейн. Чем боль­ше хеш­рей­та будет на­прав­лять­ся в один блок­чейн, тем мед­лен­нее будут со­зда­вать­ся блоки в дру­гой цепи, пока си­сте­ма не при­дет в норму.

Хотя силь­ное па­де­ние хеш­рей­та и может при­ве­сти к за­держ­ке тран­зак­ций и росту ко­мис­сии, со вре­ме­нем рынок при­дет к ба­лан­су. Пред­ставь­те, что с рынка ушла Coca-Cola: недо­ста­ток га­зи­ров­ки будет ощу­щать­ся толь­ко до тех пор, пока остав­ши­е­ся кон­ку­рен­ты не уве­ли­чат свои про­из­вод­ствен­ные мощ­но­сти.

Что насчет Bitcoin Gold?

Неко­то­рые из вас могли слы­шать о Bitcoin Gold, но это не имеет ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к SegWit2x. Bitcoin Gold - это еще один хард­форк, за­пла­ни­ро­ван­ный на 25 ок­тяб­ря.

Заключение: Сохраняйте спокойствие и держите при себе приватные ключи

Пред­сто­я­щий но­ябрь­ский хард­форк - это, по сути, та же ис­то­рия, что и рань­ше. Поль­зо­ва­те­ли долж­ны дер­жать под рукой свои при­ват­ные ключи и воз­дер­жи­вать­ся от про­ве­де­ния тран­зак­ций, пока все не при­дет в норму.

Что будет с бит­ко­и­ном и его кур­сом? Никто не знает на­вер­ня­ка. Это еще один эпи­зод из жизни «сво­бод­но­го рынка», ко­то­рый нам всем пред­сто­ит про­чув­ство­вать на своей шкуре.
По материалам: insider.pro
 

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10.10 Дет­ская бо­лезнь пра­виз­ны. По­мо­жет ли на­цио­на­ли­сти­че­ский ма­невр ам­би­ци­ям Са­до­во­го

09.10 Лу­цен­ко: за­каз­чи­ком убий­ства Во­ро­нен­ко­ва был под­кон­троль­ный ФСБ РФ кри­ми­наль­ный ав­то­ри­тет Тю­рин, быв­ший граж­дан­ский муж Мак­са­ко­вой

09.10 Укра­и­ну с офи­ци­аль­ным ви­зи­том по­се­тит пре­зи­дент Тур­ции

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12.10 Nubia Z17S: смарт­фон с че­тырь­мя ка­ме­ра­ми и 8 Гбайт ОЗУ

12.10 Honor WaterPlay Tab – во­до­за­щи­щен­ный план­шет с 10-дюй­мо­вым экра­ном и вось­ми­ядер­ным про­цес­со­ром

12.10 BMW со­би­ра­ет­ся со­здать СП с ки­тай­ской ком­па­ни­ей Great Wall Motor, чтобы вы­пус­кать элек­тро­мо­би­ли

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 В Ки­е­ве из бан­ков­ских яче­ек по­хи­ти­ли ва­лю­ту и зо­ло­то, по­ли­ция ищет груп­пу зло­умыш­лен­ни­ков

11.10 СМИ: Apple со­труд­ни­ча­ет с LG для со­зда­ния гиб­ко­го iPhone

11.10 В Ки­тае ро­бо­ты бу­дут до­став­лять обе­ды со­труд­ни­кам офис­ных зда­ний

11.10 Samsung на­учит та­ч­па­ды но­ут­бу­ков рас­по­зна­вать бес­кон­такт­ные же­сты

11.10 Cortana бу­дет сле­дить за пе­ре­пиской поль­зо­ва­те­лей Skype

11.10 Пол­но­стью бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Bose SoundSport Free сто­ят по­чти на 100 дол­ла­ров боль­ше Apple AirPods

11.10 Ки­бер­раз­вед­ка Из­ра­и­ля бо­лее двух лет на­зад об­на­ру­жи­ла, что софт Кас­пер­ско­го со­дер­жит ла­зей­ки для ки­бер­шпи­о­на­жа

10.10 Google за­пла­ти­ла $7,2 мил­ли­ар­да Apple и Android-про­из­во­ди­те­лям за свое по­ис­ко­вое по­ле

10.10 Microsoft и General Electric бу­дут по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты вет­ря­ных элек­тро­стан­ций

09.10 Ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли об­лач­ные сер­ви­сы Amazon для скры­то­го май­нин­га бит­ко­и­на

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

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12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

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