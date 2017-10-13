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Что нужно знать о SegWit2x
22:19 12.10.2017 |
Несколько месяцев назад после долгих и продолжительных дебатов был активирован SegWit - обновленный протокол биткоина (Bitcoin). В результате этих дискуссий также появилась альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash), созданная в противовес SegWit. Теперь мы находимся на пороге еще одного раскола биткоина - SegWit2x.
Давно ожидаемая активация протокола SegWit была произведена на одном условии: увеличение размера базового блока в течение трех месяцев (т. е. хардфорк). Майнеры, которые были изначально против SegWit, активировали его на условиях так называемого Нью-Йоркского соглашения.
Это соглашение известно также как Соглашение Силберта или Соглашение DCG (в честь его инициатора Барри Силберта, основателя компании Digital Currency Group). Силберт привлек к участию многих видных игроков на криптовалютном рынке, в том числе майнинговую компанию Bitmain, биржу Coinbase и платежную систему BitPay.
Использование софтфорка SegWit стабильно растет, и это идет на пользу сети (например, уменьшаются комиссионные сборы). Виртуально утверждены дальнейшие улучшения, главным из которых является развитие системы Lightning Network.Теперь всех волнует вторая часть Нью-Йоркского соглашения, подразумевающая увеличение размера базового блока и хардфорк в середине ноября.
Этот хардфорк обозначается как SegWit2x или S2X. Протокол btc1 для активации S2X создал бывший разработчик Core и глава Bloq Джефф Гарзик. Его активация произойдет на блоке под номером 494 784. Оставшееся до активации протокола время показывается на сайте 2x Countdown.
6 возражений против Нью-Йоркского соглашения
Судя по комментариям в различных социальных сетях, члены биткоин-сообщества крайне недовольны Нью-Йоркским соглашением. Многие пользователи Twitter выражают свое несогласие с помощью хэштега #NO2X. Если вам нужно более весомое доказательство, посмотрите на долю нод (на данный момент 97,7%), которые не переключились на протокол btc1:
Вот главные возражения против Нью-Йоркского соглашения:
1. Основное возражение носит политический характер. Хотя встреча в Нью-Йорке и была названа «консенсусом», в ней приняла участие лишь малая часть топ-менеджеров. Нью-Йоркское соглашение было заключено без участия разработчиков, большинства компаний и миллионов пользователей.
2. Так как SegWit и связанные с ним улучшения уже увеличили пропускную способность сети, нет срочной необходимости в дальнейшем увеличении размера блока. Возможности нынешних блоков далеко не исчерпаны.
3. Хардфорк - это по определению рискованная и опасная мера, которой лучше избегать без крайней необходимости. Единственное исключение - давно запланированный хардфорк, получивший единогласную поддержку пользователей. Форсирование не влекущего ощутимой выгоды хардфорка (см. пункт 2), за который выступает меньшинство пользователей, скорее всего, приведет только к хаосу и появлению альтернативной криптовалюты S2X.
3. Многие разработчики Bitcoin Core объявили, что прекратят всякое участие в проекте, если S2X станет главным блокчейном. Собственно, все разработчики, публично объявившие о своей позиции по этому вопросу, выступили против S2X. Без этих опытных и компетентных людей будущее биткоина выглядит крайне ненадежным.
4. В S2X не предусмотрена комплексная защита от повторов. Это значит, что после хардфорка транзакция, проведенная в одном блокчейне, может быть «повторена» во втором. Это опасно и может привести к убыткам. Пользователи, не знакомые с этой проблемой, совершая транзакцию в одной из криптовалют, будут одновременно посылать одинаковое количество единиц в S2X и биткоинах.
5. S2X умышленно противостоял попыткам разработчиков Core предотвратить болезненный раскол сети, которые те предпринимали в Bitcoin Core 0.15 и последующих релизах.
Нью-Йоркское соглашение: Меньше, чем сумма его частей
Изучая список компаний, перечисленных в Нью-Йоркском соглашения, можно обнаружить несколько любопытных фактов. Для начала, пересчитаем его подписантов.
Общее количество компаний, подписавших Нью-Йоркское соглашение: 56
На первый взгляд, это очень внушительное число, однако оно не выдерживает тщательной проверки. Мало того, число компаний, отозвавших свою подпись или никогда не подписывавших это соглашение, намного больше.
Впрочем, нельзя утверждать, что нам известен полный список противников Нью-Йоркского соглашения, так как многие компании вообще не обозначили свою позицию. Также неизвестно, сколько майнеров уйдут из пулов, которые не будут выполнять операции в выбранном ими блокчейне.
Общее количество подписантов за вычетом физических лиц: 54
Из общего количества подписантов можно смело вычесть двух человек: Гэвина Андресена, бывшего разработчика Core, и Гая Корэма, бывшего президента обанкротившегося производителя ASIC-майнеров Spondoolies. Поскольку никто из них не является действующим разработчиком или CEO, их участие в SegWit2x не идет дальше PR-поддержки или обладания нодой. То есть их можно принимать во внимание не более, чем любого другого пользователя биткоина.
Общее количество подписантов за вычетом физических лиц и Yours: 53
Стартап Райана Чарльза Yours подписал Нью-Йоркское соглашение, однако за неделю до этого Чарльз объявил, что переключается с биткоина на лайткоин (LTC/USD). То есть Yours реально не участвует в будущем биткоина, и его подпись можно аннулировать.
Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и «дочек»: 46
Из общего числа компаний, подписавших Нью-Йоркское соглашение, также можно вычесть дочерние компании:
1. Bitmain управляет пулами для майнинга 1Hash, BTC.com и BTC.top. Контактные данные всех эти пулов ведут непосредственно к Bitmain. ViaBTC уже нарушил условия Нью-Йоркского соглашения, занявшись майнингом Bcash, и получил инвестиций примерно на 20 млн иен от Bitmain и частных инвесторов.
2. Соглашение подписали две «дочки» DCG: Grayscale Investments and Genesis Global Trading.
3. Decentral - это канадский «центр инноваций», занимающийся разработкой кошелька Jaxx. Поэтому нет смысла разделять Decentral и Jaxx.
Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и фирм, отозвавших свои подписи: 41
SegWit.Party показывает обновленную статистику, относящуюся к поддержке S2X, вместе со всеми ссылками, если позиция той или иной компании изменилась. По их данным, на 11 октября 7 участников Нью-Йоркского соглашения публично отозвали свои подписи.
Общее количество подписантов за вычетом вышеперечисленных компаний и фирм, финансируемых DCG: 16
Если из общего числа подписантов вычесть компании, получившие финансирование от Digital Currency Group (см. страницу Portfolio на сайте DCG), то остается всего-навсего 16 фирм. С учетом того, что во многих случаях DCG является мажоритарным инвестором этих компаний, эти фирмы можно, по сути, приравнять к «дочкам». В конце концов, мажоритарное инвестирование дает некий контроль над фирмой, особенно если речь идет о небольшом стартапе.
Последняя цифра самая спорная, так как во многих случаях нам неизвестен объем полученных от DCG инвестиций и, соответственно, степень влияния DCG на эти компании. Вполне возможно, что некоторые из них могут принимать решения совершенно независимо от DCG.
Как подготовиться к расколу
Пользователи, пережившие хардфорк Bitcoin Cash, должны знать, чего ожидать.
Первым делом надо перевести все деньги в кошелек, полностью находящийся под вашим контролем. Это означает, что нужно вывести все свои средства с бирж и других веб-кошельков. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашим приватным ключам.
По мере приближения хардфорка все больше бирж будут публиковать заявления касательно того, как они будут справляться со сложившейся ситуацией (см., например, заявления Coinbase и Bitfinex).
Однако в этот раз будет одно важное отличие по сравнению с предыдущим хардфорком, связанное с тем, что из-за отсутствия защиты от повторов после раскола будет небезопасно тратить свои деньги. На этот раз мы советуем всем пользователям биткоина не суетиться и ждать четких инструкций. Возможно, пользователям и компаниям придется вручную разделять свои деньги, хотя пока непонятно, как это будет устроено. Мы советуем воздержаться от совершения транзакций незадолго до и после раскола и ждать отмашки сверху, что все пришло в норму.
Изменения хешрейта и времени формирования блока
По просочившимся неподтвержденным сведениям, некоторые крупные майнеры собираются полностью перенаправить свой хешрейт в S2X и, возможно, атаковать другой блокчейн. Чем больше хешрейта будет направляться в один блокчейн, тем медленнее будут создаваться блоки в другой цепи, пока система не придет в норму.
Хотя сильное падение хешрейта и может привести к задержке транзакций и росту комиссии, со временем рынок придет к балансу. Представьте, что с рынка ушла Coca-Cola: недостаток газировки будет ощущаться только до тех пор, пока оставшиеся конкуренты не увеличат свои производственные мощности.
Что насчет Bitcoin Gold?
Некоторые из вас могли слышать о Bitcoin Gold, но это не имеет никакого отношения к SegWit2x. Bitcoin Gold - это еще один хардфорк, запланированный на 25 октября.
Заключение: Сохраняйте спокойствие и держите при себе приватные ключи
Предстоящий ноябрьский хардфорк - это, по сути, та же история, что и раньше. Пользователи должны держать под рукой свои приватные ключи и воздерживаться от проведения транзакций, пока все не придет в норму.
Что будет с биткоином и его курсом? Никто не знает наверняка. Это еще один эпизод из жизни «свободного рынка», который нам всем предстоит прочувствовать на своей шкуре.
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