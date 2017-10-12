Украинский бизнес третий квартал подряд улучшает ожидания по оживлению деловой активности - НБУ

Третий квартал подряд руководители предприятий улучшают ожидания по оживлению деловой активности, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины в третьем квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий

Так, индекс деловой активности повысился до 117,4% (в предыдущем квартале – 114,3%). Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства. Наиболее оптимистично настроенные руководители предприятий перерабатывающей промышленности, транспорта и связи, а также торговли.

"Улучшение прогнозов респондентов, прежде всего, базируется на повышении оценок будущих инвестиционных расходов, количества работников, а также сохранении высоких ожиданий относительно общих объемов реализации продукции и положительной оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий", - отмечается в сообщении центробанка.

По данным НБУ, сохранение стабильности на валютном рынке в третьем квартале текущего года способствовало ослаблению девальвационных ожиданий бизнеса. Ожидаемый средний курс гривни укреплялся второй квартал подряд – до 28,46 грн/$1 (во втором квартале –28,68 грн/$1). При этом доля респондентов, которые ожидают, что курс гривни в течение следующих 12 месяцев не превысит 27 грн/$1, выросло до 21,1% с 14,8% во втором квартале 2017 года.

При этом на фоне ослабления девальвационных процессов инфляционные ожидания предприятий остались практически на уровне предыдущего квартала - бизнес прогнозирует рост потребительских цен в следующие 12 месяцев на 10% (во втором квартале – 9,9%). Доля респондентов, которые ожидают, что инфляция не превысит 9% или снизится, составляет 40,1%.

Продолжают улучшаться ожидания бизнеса относительно роста объемов производства товаров и услуг (баланс ожиданий – 17,5% по сравнению с 14,2% во втором квартале).

Нацбанк также сообщает, что основным фактором влияния на рост потребительских цен в Украине бизнес продолжает признавать затраты на производство. При этом респонденты отметили усиление его роли – 73,1% ответов по сравнению с 70,5% во втором квартале.

Ускорение роста объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев (до 17,5%) ожидают предприятия всех основных видов деятельности.

Важнейшими факторами, ограничивающими способность наращивать объемы производства, бизнес продолжает называть слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

НБУ также отмечает, что пятый квартал подряд руководители предприятий положительно оценивают финансово-экономическое состояние своих предприятий - баланс ответов повысился до 7,2% (во втором квартале – 6,1%). Самые высокие оценки среди руководителей предприятий сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности. Самые низкие оценки среди представителей добывающей промышленности, энерго- и водоснабжения.

В то же время растет оптимизм опрошенных руководителей по улучшению финансово-экономического состояния их предприятий в последующие 12 месяцев (баланс ожиданий вырос до 17,8%). Самые высокие ожидания у предприятий перерабатывающей промышленности, самые низкие – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Шестой квартал подряд бизнес высоко оценивает перспективы роста общих объемов реализации собственной продукции - баланс ожиданий составляет 24,9% (в первом квартале– 25,2%). Респонденты всех видов экономической деятельности, кроме строительства, прогнозируют рост общих объемов реализации продукции.

Второй квартал подряд растут ожидания предприятий по увеличению объемов привлечения иностранных инвестиций - баланс ответов повысился до 18,1% по сравнению с 10,3% во втором квартале текущего года.

Респонденты несколько снизили свои ожидания относительно роста потребности в заемных средствах в ближайшее время - баланс ответов снизился до 37,8% (во втором квартале 2017 года – 38,5%).

Доля предприятий, которые планируют привлекать банковские кредиты, осталась практически на уровне предыдущего квартала – 38,5%. В то же время доля респондентов, которые намерены привлекать финансирование в национальной валюте, уменьшилась до 81,5%.

Опрос проводился с 4 августа по 4 сентября 2017 года. В опросе приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей), которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.