НБУ разрешил небанковским финучреждениям выводить валюту за рубеж

Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям выводить валюту за рубеж для размещения на гарантийных депозитных счетах.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Правление НБУ приняло решение разрешить осуществлять на основании индивидуальной лицензии НБУ покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем как банкам, так и небанковским финансовым учреждениям.

Это средства, которые должны использоваться для обеспечения обязательств при осуществлении переводов за границу.

Ранее возможность перевода средств для размещения гарантийного депозита для обеспечения транзакций имели только банковские учреждения - участники международных платежных систем.

Кроме того, уточняется порядок применения исключений из запрета досрочного погашения кредитов, займов в иностранной валюте, полученных резидентами от нерезидентов.

Под такие исключения подпадают все виды платежей по определенным кредитным договорам или договорам займа, то есть платежи по основной сумме с учетом процентов и других платежей, установленных договором.

Согласно сообщению, указанные изменения будут способствовать обеспечению надлежащих условий для участия небанковских финансовых учреждений в международных платежных системах и дальнейшему развитию экономических отношений в Украине.

В то же время они не приведут к дополнительному давлению на валютном рынке.

Указанные меры закреплены постановлением правления НБУ от 10 октября №101 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410" и вступают в силу 12 октября.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк выявил 101 нелегальный валютный пункт обмена валют в январе-сентябре текущего года.

За 9 месяцев НБУ совершил 770 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.

Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.