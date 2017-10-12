Что вывело инфотехнологии в тройку лидеров украинского экспорта

Доходы от экспорта ІТ-технологий вышли на Украине на третье место после продукции агропромышленного комплекса и металлургии. В ежегодном послании к Верховной раде президент Украины Петр Порошенко впервые назвал информационную отрасль приоритетной в развитии экспортного потенциала и экономики страны. На украинских программистов охотятся киевские риэлторы, туристические агенты и продавцы элитных товаров и услуг. DW выяснила, благодаря чему эта сфера активно развивается на Украине.

Бронзовая медаль экспорта

По прогнозам, в 2017 году ІТ-отрасль сохранит в экспорте Украины третье место. За первое полугодие объем экспорта компьютерных и информационных услуг из страны уже вырос до 1,256 миллиарда долларов - или на 18,3 процента - по сравнению с тем же периодом предыдущего, 2016 года, сообщил Комитет по инфотехнологиям Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) в Киеве. По его оценкам, информационная отрасль демонстрирует стабильный прирост экспорта с 2013 года. Налоги в госбюджет уже превысили прошлогодние показатели на треть и достигли 3,69 миллиарда гривен (более миллиарда евро).

Исполнительный директор ІТ-комитета ЕВА Константин Васюк сказал в интервью DW, что с 2009 до 2016 года объемы экспорта ІТ-услуг выросли с 290 тысяч долларов до 2,3 миллиарда. "И это лишь деньги, полученные украинскими ІТ-компаниями, согласно статистике Национального банка Украины. Но наша страна - седьмая в мире по количеству фрилансеров. По нашим оценкам, совокупный экспорт, вместе с их услугами, достигает 3,2-3,3 миллиарда долларов", - сообщил Васюк.

Увеличение экспорта украинских ІТ-услуг он объяснил семипроцентным ростом в 2017 году количества работников в 50 крупнейших компаниях этой сферы (об этом сообщал отраслевой ресурс dou.ua), а также принятием в конце 2016 года изменений к законам по упрощению экспорта услуг и относительной политической стабильностью в стране. "Расходы на фонд оплаты труда составляют до 85 процентов от всех расходов ІТ-компаний. Наша цель - сохранить нынешнее положение, - указывает Васюк, - а в случае перемен - добиться планового и постепенного пересмотра налогового законодательства, чтобы компании успевали к нему адаптироваться".

Средний класс

Эксперт опроверг распространенное мнение о том, что одной из причин увеличения экспорта украинских ІТ-услуг является низкая стоимость рабочей силы на Украине. "Средняя зарплата украинского программиста составляет 2200 долларов. Средняя стоимость рабочего часа программиста в Украине примерно равна стандартам Польши и других соседних стран", - констатирует Константин Васюк. По его словам, Украина имеет высокий показатель качества персонала ІТ-компаний, ведь 12 процентов программистов имеют опыт более 10 лет и высочайшую квалификацию, а еще 24 процента - квалификацию "ведущий разработчик" (senior developer). Среди украинских программистов - 15 процентов женщин.

Как показывает опыт Андрея Тихоновича, специальность программиста на Украине гарантирует положительные изменения в жизни. Андрей уехал в Киев из прифронтовой Авдеевки после того, как летом 2014 году на дворе его дома разорвалась мина. После полутора лет скитаний на низкооплачиваемых работах, Андрей начал самостоятельно изучать основы программирования и впоследствии устроился на работу в одну из киевских IT-компаний, где за год смог повысить свою квалификацию и выйти с начинающего на следующий профессиональный уровень.

Теперь Андрея не заботят проблемы экономического выживания. Его зарплата позволяет жить не хуже, чем коллегам в развитых государствах. Он смог себе позволить жениться, сыграть не самую скромную свадьбу, поехать с женой в свадебное путешествие за границу, а теперь планирует покупку автомобиля и квартиры в столице. "Если ты здесь получаешь зарплату в две-пять тысяч долларов, ты будешь жить лучше, чем с аналогичной зарплатой за рубежом. В Украине значительно дешевле жизнь, а доходы таких, как я, программистов в соседних странах ненамного выше здешних", - отмечает Андрей.

Улучшение позиций в рейтингах

Заказов украинским программистам хватает - Украина ежегодно поднимается в рейтингах мировых агентств. Так, она заняла 24 место в рейтинге Human Capital Index 2017, 11 место в ТОП-50 разработчиков мира, 24 место в ТОП-55 стран, наиболее привлекательных для аутсорсинга, седьмое место в списке стран с наибольшим числом IT-фрилансеров, 14 место в области науки и технологий рейтинга The Good Country Index и др.

Согласно макроэкономическим исследованиям ІТ-комитета ЕВА и PricewaterhouseCoopers, при условии позитивного сценария поддержки ІТ-отрасли на высшем государственном уровне экспортно-ориентированная сфера информационных технологий может вырасти вдвое и принести госбюджету Украины в 2020 году более 27 миллиардов долларов.

Уже сегодня, как сообщил Константин Васюк, украинские программисты разрабатывают системы автопилотов и навигации для нескольких немецких автостроительных концернов. Также, по его словам, украинские компании разработали специальные дефибрилляторы, помогающие восстановить ритмичную работу сердца при сердечном приступе. На сегодняшний день устройства уже используются во многих аэропортах, больницах и зарубежных горнолыжных курортах. "Мы уже давно забыли о каких-то отдельных кодах и реализуем проекты по созданию комплексных решений", - отмечает Исполнительный директор Комитета по инфотехнологиям Европейской бизнес-ассоциации.