На межбанке прошла курсовая коррекция

За провалом курса доллара на межбанке 9 октября последовал откат: 10 октября безналичный рынок закрылся в рамках 26,56-26,58 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Движения объяснились тем же, чем и вчера - неравномерным поступлением доллара из-за американского выходного в понедельник (в США отмечали День Колумба). Если вчера импортеры очень вяло покупали валюту из-за того, что не могли ее тут же отправить за границу, то сегодня у них появилась такая возможность, однако экспортеры продавали доллар не в полную силу (ведь вчера им не поступила на счета новая выручка за проданную продукцию).

«В тоже время провала и тотального долларового дефицита тоже не наблюдалось. Так как бизнес так рассчитал свои валютные поступления, чтобы побольше сегодня продать свободного доллара (не обязательные к продаже 50%). Так что перекоса на межбанке не наблюдалось», - заверил Гриненко.

Продавцы в течение дня были вынуждены опустить свои ценники.

«Сегодня рынок стартовал в широком диапазоне 26,55-26,65 грн./$, затем диапазон сузился. Основные торги прошли по ценам в области 26,58-26,59 грн./$. Ближе к закрытию цена ушла в диапазон 26,55-26,57 грн./$. Сегодня рост не носил агрессивный характер», - заверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Объем долларовых торгов подрос со вчерашних $273,78 млн. до $303,60 млн. Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, УкрСиббанк, ING Bank, Укрсоцбанк и Приватбанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и ProCredit Bank. Нацбанк на торгах не появлялся.

Не ждут чиновников на межбанке и завтра, финансисты рассчитывает на выравнивание рынка и даже на укрепление гривни, хотя бы на время.

«На корсчетах банков накануне нового резервного сезона немного меньше 40 млрд. грн., потому не думаю, что они станут скупать валюту и давить на курс. К тому же успокоилась ситуация на наличном рынке: курс доллара откатился к 26,85-26,87 грн./$. В целом середина месяца обещает быть достаточно спокойной - наличный и безналичный курсы должны тянуться друг к другу», - считает Юрий Гриненко.

Он ждет 11 октября старта межбанка в рамках 26,52-26,60 грн./$, и допускает движение котировок к 26,50 грн./$.

«На ход завтрашних торгов стабилизирующее влияние окажет дальнейшая продажа выручки экспортерами и умеренный разрыв между наличным и безналичным курсами. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,50-26,65 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Еще более радикально настроен Олег Ропяк: «Похоже, риски смещаются в сторону пробития поддержки на уровне 26,50 грн./$ и похода цены в область 26-26,20 грн./$».