Борясь с реформой финансового мониторинга, людей пытаются пугать и манипулировать ими

Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Да здравствует финансовый мониторинг. Если против реформы не протестуют, значит она не работает.

Этот тест проходит реформа финансового мониторинга. Которая тихой сапой внедрилась в Украине. Без шума и пыли. И тут началось.

Касалось это как олигархов, так и персон помельче.

Защитники бабушек встали встрой требовать прекратить издеваться над украинскими гражданами. Ведь как так можно, требовать у людей происхождения их доходов. Это ведь немыслимо. Ведь как так можно ограничивать наличные расчеты. Это ведь геноцид. Теперь, действительно, вы не сможете осуществить большую покупку за наличные. И вы не сможете положить в банк большую сумму денег если не расскажете, откуда вы эти деньги взяли.

И это прекрасно.

Потому что это и есть борьба с коррупцией. В чистом виде. Вы никогда не сможете подкараулить всех депутатов в момент передачи им денег. Но вы сможете сделать для них невозможным, или крайне затруднительным, использование этих денег. И, конечно же, мы тут не изобретаем велосипед. Эти правила давно работают в Европе и США. Попробуйте в ЕС открыть счет. Более того, попробуйте сейчас в Европейском Банке снять деньги со счета. Если большую сумму. У вас обязательно спросят, зачем. И если вы не сможете им это объяснить (объяснение - хочу дать взятку не подходит, а заплатить всегда можно по безналичному расчёту), вам ваш депозит отдадут только с условием, что вы просто закрываете счет в этом банке и никогда больше туда не возвращаетесь.

Это нынешняя реальность. Которая делает жизнь коррупционеров, в том числе украинских, и наркобаронов невыносимой. И делает таким популярным биткоин.

Логично, что появление таких правил в Украине многим не нравится. Но не нравится они могут только тем, кто не может доказать свои доходы. Т е людям, которые нарушили закон. И сочувствовать которым вряд ли стоит. Вы сочувствуете всем этим прокурорам, СБУшникам, чиновникам, депутатам? А ведь это в первую очередь по их душу.

Как всегда, борясь с реформой людей пытаются пугать. И пытаются манипулировать.

Пугать - это просто. Например сказать, что вам уже ваш депозит не отдадут, если вы не докажите, откуда он у вас. Это чепуха. В чистом виде.

Но основное - это манипуляция.

В первую очередь, говорят о маленьких украинцах. Нельзя ведь сказать «Как теперь будет жить этот бедный чиновник, он ведь не купит новый ламборджини». Чиновника никому не жалко. И приходится говорить о маленьких украинцах, которые получают зарплату в конвертах или не платят налоги, работая в тени. Но, тут уж простите. Нельзя побороть коррупцию только частично. Из серии «Я не хочу чтобы была коррупция, но хочу, чтобы мой кум мог все порешать». Если вы требуете борьбу с коррупцией, но будьте готовы, что правила распространяться и на вас. И когда вы не сможете купить квартиру или машину, потому что не сможете доказать свои доходы, то вы сами будете стремиться к тому, чтобы вывести свои доходы из тени. Это тот самый кнут, который работает как против коррупционера, так и против теневой экономики.

Еще одна манипуляция в том, что это подрывает доверие к банковской системе. Мол, люди не будут класть депозиты в банки потому как не смогут доказать происхождение своих средств. Во-первых, это не имеет ничего общего с доверием к банковской системе. А во-вторых, никто ведь не требует открыть доступ к банковским депозитам для денег грабителей, убийц, торговцев наркотиками? Ведь их деньги тоже могли бы пойти на депозиты. Разве нет? Поэтому эта мера логична. И именно ведь поэтому депутаты уже хранят свои деньги дома, что видно по е-декларациям. Ведь как политические персоны, они давно уже испытывают повышенное внимание со стороны банков.

Конечно, если вы считаете, что теневая экономика это хорошо, то вы против финансового мониторинга. И против Cashless economy. Но тогда нам и говорить не о чем. Если же вы поддерживаете тезис, что теневая экономика должна перейти на светлую сторону, то должны согласится, что одними пряниками этого не добьёшься. Привело ли к чему-нибудь снижение ЕСВ в 2 раза? Кто то вышел из тени? Совершенно нет. Налоги это то, что не любит никто в мире. И поэтому их заставляют платить. Создавая условия, при которых не платить их просто невозможно.

И да, большую часть платежей эти нововведения не коснуться в принципе. Потому что размер большей части этих платежей просто таки ниже пороговой суммы. Так что не стоит переживать за бабушек. Разве что они бабушки Арбузова или Кононенко.

Когда вы хотите жить как в Европе, вы должны понимать, что должны себя вести как в Европе. По другому не получится. Нельзя плевать себе под ноги и требовать чистых улиц. Нельзя жаловаться на хамство всех вокруг и самому хамить. Нельзя выезжать на перекресток после красного света и жаловаться на пробки. Нельзя не платить налоги и жаловаться на коррупцию.

Какая самая большая проблема в Украине? Отсутствие верховенство права. Это то, что сдерживает нас в развитии. Это то, что отличает страны успешные от не успешных. И сейчас сделан еще один шаг в сторону правил. Прозрачных правил. Крупный бизнес получит BEPS, игроки попроще - правила финансового мониторинга. И это хорошо. И это шаг в правильном направлении.

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